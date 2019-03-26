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Анонсы


 

18:02 | 27.03.2019

Анонсы событий на 28 марта

9:40 Полевской (ул. Свердлова, 19). С 1 апреля жители Полевского начнут тестировать новую для них контейнерную систему сбора твердых коммунальных отходов.
Для этого 28 марта в 10.00 на площадках многоквартирной жилой застройки северной части города региональный оператор по обращению с ТКО Западной административно-производственной зоны ООО «ТБО «Экосервис» начнет установку 500 пластиковых контейнеров и с 1 апреля приступит к их обслуживанию. Здесь же в рамках эксперимента планируется опробовать первичную сортировку и разделение мусора на органические и неорганические фракции. Для этого предусмотрены емкости зеленого и серого цветов.
Представителям СМИ будет предоставлена возможность ознакомиться с процессом установки контейнеров, увидеть новую, закупленную специально для работы в Полевском, современную спецтехнику и узнать, как при помощи ломовозов (спецтехника на базе КамАЗ) осуществляется сбор, погрузка и вывоз крупногабаритных ТКО. Стоит отметить, что каждая из выходящих на линию машин оснащена четырьмя камерами видеонаблюдения с функциями неограниченного хранения данных, что позволяет фиксировать процессы уборки контейнеров и контейнерных площадок, состояние подъездных путей и пр.
До сегодняшнего дня в Полевском действовал так называемый помешковый сбор отходов – система, разрешающая складировать мусор в отдельную тару и выставлять его возле жилых домов для последующего вывоза на полигон. За многие годы она у горожан «прижилась» и особых нареканий не вызывает. Тем не менее, для всех очевидно, что минусов у такой системы значительно больше чем плюсов – от привязанности людей к графику работы мусоровозов до разорванных собаками пакетов и стихийно образующихся в черте населенного пункта свалок, ликвидация которых осуществляется за счет бюджетных средств и выливается для муниципалитетов в значительные суммы. В дальнейшем, если жители Полевского поддержат инициативу с контейнерами, на эту систему сбора ТКО будет переведен весь город.
В мероприятии примут участие коммерческий директор компании «ТБО «Экосервис» Радик Хисамутдинов и мэр Полевского Константин Поспелов.

10:00 Отель «Онегин» (ул. Розы Люксембург, 49). Состоится научно-практическая конференция для специалистов Уральского федерального округа «Актуальные вопросы трансфузиологии».
В конференции примут участие начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Свердловской области Дмитрий Поляков, президент Российской ассоциации трансфузиологов (г.Москва) Евгений Жибурт, врачи клинической лабораторной диагностики и трансфузиологи УрФО. Всего более полутора сотен специалистов.
В программе окружной конференции запланированы доклады, посвященные проблемам современной трансфузиологии, новым технологиям производства и лабораторного обследования донорской крови и ее компонентов. О ситуации в службе крови Свердловской области расскажет врач «Областной станции переливания крови», главный внештатный трансфузиолог региона Наталья Попкова.

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная выплате денежной компенсации за землю многодетным семьям Екатеринбурга и Свердловской области.
Исполняющая обязанности первого заместителя министра управления государственным имуществом Свердловской области Елена Николаева, первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик и председатель комитета социальной политики Администрации г. Екатеринбурга Елена Левина расскажут о регламенте и сроках подачи заявлений на компенсацию, о количестве многодетных семей, стоящих на очереди, а также поделятся информацией о числе выделенных земельных участков в 2018 году и планах на 2019 год.
Как сообщалось ранее в СМИ, 20 марта 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил порядок выплаты денежных компенсаций многодетным семьям в обмен на их право на бесплатный земельный участок для строительства жилья. Работа по замене земельных участков на компенсации в регионе ведется с прошлого года. В 2018 году МУГИСО направили семьям свыше пяти тысяч уведомлений. Большинство выбрали денежные средства.

12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50 Б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к старту оздоровительной кампании в Свердловской области. Гостями пресс-центра станут начальник отдела организации оздоровительной кампании и межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере министерства образования Свердловской области Сергей Карсканов, заместитель директора департамента информатизации и связи Свердловской области Павел Борисов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, руководитель направления департамента прикладных проектов екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров.
В ходе пресс-конференции спикеры расскажут о количестве школьников, которые отдохнут за время летней оздоровительной кампании, о порядке регистрации заявлений через портал Госуслуг, а также поделятся информацией о финансировании оздоровительной кампании и количестве загородных и пришкольных лагерей в Свердловской области.
Напомним, с 31 марта на 1 апреля в Свердловской области и Екатеринбурге стартует прием заявлений в детские загородные и школьные лагеря.

© «Вечерние Ведомости»

 


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