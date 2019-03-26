Анонсы
18:02 | 27.03.2019
Анонсы событий на 28 марта
Для этого 28 марта в 10.00 на площадках многоквартирной жилой застройки северной части города региональный оператор по обращению с ТКО Западной административно-производственной зоны ООО «ТБО «Экосервис» начнет установку 500 пластиковых контейнеров и с 1 апреля приступит к их обслуживанию. Здесь же в рамках эксперимента планируется опробовать первичную сортировку и разделение мусора на органические и неорганические фракции. Для этого предусмотрены емкости зеленого и серого цветов.
Представителям СМИ будет предоставлена возможность ознакомиться с процессом установки контейнеров, увидеть новую, закупленную специально для работы в Полевском, современную спецтехнику и узнать, как при помощи ломовозов (спецтехника на базе КамАЗ) осуществляется сбор, погрузка и вывоз крупногабаритных ТКО. Стоит отметить, что каждая из выходящих на линию машин оснащена четырьмя камерами видеонаблюдения с функциями неограниченного хранения данных, что позволяет фиксировать процессы уборки контейнеров и контейнерных площадок, состояние подъездных путей и пр.
До сегодняшнего дня в Полевском действовал так называемый помешковый сбор отходов – система, разрешающая складировать мусор в отдельную тару и выставлять его возле жилых домов для последующего вывоза на полигон. За многие годы она у горожан «прижилась» и особых нареканий не вызывает. Тем не менее, для всех очевидно, что минусов у такой системы значительно больше чем плюсов – от привязанности людей к графику работы мусоровозов до разорванных собаками пакетов и стихийно образующихся в черте населенного пункта свалок, ликвидация которых осуществляется за счет бюджетных средств и выливается для муниципалитетов в значительные суммы. В дальнейшем, если жители Полевского поддержат инициативу с контейнерами, на эту систему сбора ТКО будет переведен весь город.
В мероприятии примут участие коммерческий директор компании «ТБО «Экосервис» Радик Хисамутдинов и мэр Полевского Константин Поспелов.
10:00 Отель «Онегин» (ул. Розы Люксембург, 49). Состоится научно-практическая конференция для специалистов Уральского федерального округа «Актуальные вопросы трансфузиологии».
В конференции примут участие начальник отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Свердловской области Дмитрий Поляков, президент Российской ассоциации трансфузиологов (г.Москва) Евгений Жибурт, врачи клинической лабораторной диагностики и трансфузиологи УрФО. Всего более полутора сотен специалистов.
В программе окружной конференции запланированы доклады, посвященные проблемам современной трансфузиологии, новым технологиям производства и лабораторного обследования донорской крови и ее компонентов. О ситуации в службе крови Свердловской области расскажет врач «Областной станции переливания крови», главный внештатный трансфузиолог региона Наталья Попкова.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная выплате денежной компенсации за землю многодетным семьям Екатеринбурга и Свердловской области.
Исполняющая обязанности первого заместителя министра управления государственным имуществом Свердловской области Елена Николаева, первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик и председатель комитета социальной политики Администрации г. Екатеринбурга Елена Левина расскажут о регламенте и сроках подачи заявлений на компенсацию, о количестве многодетных семей, стоящих на очереди, а также поделятся информацией о числе выделенных земельных участков в 2018 году и планах на 2019 год.
Как сообщалось ранее в СМИ, 20 марта 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил порядок выплаты денежных компенсаций многодетным семьям в обмен на их право на бесплатный земельный участок для строительства жилья. Работа по замене земельных участков на компенсации в регионе ведется с прошлого года. В 2018 году МУГИСО направили семьям свыше пяти тысяч уведомлений. Большинство выбрали денежные средства.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50 Б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к старту оздоровительной кампании в Свердловской области. Гостями пресс-центра станут начальник отдела организации оздоровительной кампании и межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере министерства образования Свердловской области Сергей Карсканов, заместитель директора департамента информатизации и связи Свердловской области Павел Борисов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, руководитель направления департамента прикладных проектов екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров.
В ходе пресс-конференции спикеры расскажут о количестве школьников, которые отдохнут за время летней оздоровительной кампании, о порядке регистрации заявлений через портал Госуслуг, а также поделятся информацией о финансировании оздоровительной кампании и количестве загородных и пришкольных лагерей в Свердловской области.
Напомним, с 31 марта на 1 апреля в Свердловской области и Екатеринбурге стартует прием заявлений в детские загородные и школьные лагеря.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:03 | 27.03.2019
Жителя Прикамья будут судить за смерть собутыльника
17:42 | 27.03.2019
В Екатеринбурге в рамках благотворительного проекта поддержат детей с онкологическими заболеваниями
17:42 | 27.03.2019
Ревнивый житель Зауралья убил жену, застав ее в гостях у знакомого
17:06 | 27.03.2019
В Академическом маршрутка насмерть сбила пенсионера
17:02 | 27.03.2019
Комиссия начала проверку на достоверность документов кандидатов на пост мэра Кургана
15:58 | 27.03.2019
В Екатеринбурге начальника полицейского, задержанного за похищение человека, повысили в должности
15:33 | 27.03.2019
Суд не допустил установление «золотого» тарифа за счет населения для ООО «Буматика»
15:25 | 27.03.2019
За три недели на дорогах Свердловской области погибли 6 диких животных
15:01 | 27.03.2019
В Перми выступит дирижер, получивший премию президента России для молодых деятелей культуры
14:57 | 27.03.2019
В Нижнем Тагиле лжеминером торгового центра оказался ребёнок
14:35 | 27.03.2019
Горнозаводскому городскому округу присвоен статус моногорода
14:29 | 27.03.2019
По инициативе Татьяны Тарасовой Пермь примет второй всероссийский турнир по фигурному катанию за сезон
13:58 | 27.03.2019
Не смогли диагностировать аппендицит? В первоуральской больнице скончалась молодая женщина
13:39 | 27.03.2019
Свердловские полицейские помогли получить российское гражданство русской семье из Узбекистана
12:57 | 27.03.2019
Полиция разыскивает пропавшего в Волчанске пенсионера
12:45 | 27.03.2019
В Богдановичском районе свинокомплекс наказали за загрязнение почвы
12:34 | 27.03.2019
Обратиться с жалобой в прокуратуру пермяки смогут через МФЦ
12:18 | 27.03.2019
Чемпион мира приедет на чемпионат России по тайскому боксу в Перми
12:12 | 27.03.2019
«Подарок новорожденному»: акцию обсудили во всех территориях Прикамья
12:10 | 27.03.2019
Екатеринбургская епархия организует поездки по святым местам России
11:58 | 27.03.2019
В Свердловской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
11:47 | 27.03.2019
В Кургане дело об убийстве бизнесмена у Play Cafe передано в суд
11:40 | 27.03.2019
Екатеринбуржца, до смерти избившего спавшего на скамейке человека, осудили на 12 лет
11:19 | 27.03.2019
Кольцово запускает рейсы в Архангельск и Саранск
11:03 | 27.03.2019
Шумков устроил «разбор полетов» с руководителями управляющих компаний: «Я не позволю залезать в карман людей»
10:49 | 27.03.2019
В Екатеринбурге началась работа по созданию «Эрмитажа-Урал»
10:23 | 27.03.2019
В Богдановиче в связи с утратой доверия уволена начальник отдела социальной политики
09:57 | 27.03.2019
Анатолий Литовченко поможет пенсионерке восстановить документы
22:38 | 26.03.2019
В Екатеринбурге стартовало первенство УрФО для юных боксёров