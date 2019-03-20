Анонсы событий на 26 марта

18:23 | 25.03.2019

10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б.Ельцина, 10). Состоится очередное заседание Заксобрания Свердловской области.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Сстоится выездное заседание комиссии по городскому хозяйству ЕГД. Депутаты проведут подробный объезд Железнодорожного района, обсудят проблемы территории с представителями районной администрации.



11:00 Кировград (3 Микрорайон, 13). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын примут участие в торжественной церемонии вручения ключей от квартир в новом доме детям-сиротам, жильцам расселяемых ветхих и аварийных домов, работникам бюджетной сферы — врачам, учителям и тренерам, а также специалистам филиала «Уралэлектромедь».

Автобус для аккредитованных журналистов отправляется 26 марта в 8.30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21).







12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению первого художественного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "АРТ-СМЕНА".

Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, начальник службы управления персоналом Свердловской железной дороги Алексей Затопляев, директор гимназии №8 "Лицей им. С.П.Дягилева" Андрей Кадочников, организатор и куратор "АРТ-СМЕНЫ" Марина Линкер и председатель жюри "АРТ-СМЕНЫ", член СХРФ, профессор кафедры монументально-декоративного искусства УрГАХУ Борис Клочков расскажут о подготовке к проведению фестиваля-конкурса, о целях и задачах мероприятия, объявят культурно-образовательную программу, поделятся информацией об участниках.

Первый художественный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "АРТ-СМЕНА" пройдёт с 26 по 31 марта в Депо Свердловской детской железной дороги по адресу: Екатеринбург, ул. Яламова, дом 2 (ЦПКиО имени В.В.Маяковского).



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Году театра в Свердловской области.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, председатель Свердловского отделения СТД РФ (ВТО) Михаил Сафронов, заместитель директора Екатеринбургского театра юного зрителя Наталия Дружинина, художественный руководитель балета Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслав Самодуров и директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников представят программу выступлений и гастролей, расскажут о наиболее ярких проектах Года театра, об участии в российских и международных конкурсах и фестивалях.



15:00 Арамиль (ул. Рабочая, 130). Состоится закладка первого камня нового здания школы № 4. Напомним, с просьбой оказать содействие в строительстве в городе общеобразовательной школы взамен старой к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в ходе приема граждан обратилась жительница Арамили Нина Бородулина. По итогам изучения вопроса было принято решение о строительстве учреждения.

Предполагается, что общая площадь школы составит более 23 тысяч квадратных метров, учиться в одну смену здесь сможет тысяча детей (40 классов). Строительство нового здания и ввод его в эксплуатацию решит не только проблему перевода учеников этой школы в одну смену, но и позволит перевести 100 процентов учащихся Арамильского городского округа из зданий с износом более 50 процентов в новые современные безопасные условия. В 2019 году из бюджета Свердловской области на строительство школы будет выделено порядка 373 миллионов рублей. Предполагается, что работы будут завершены до 1 сентября 2020 года.