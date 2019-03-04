Анонсы событий на 7 марта

19:05 | 6.03.2019

9:15 Фонд поддержки предпринимательства (ул. Восточная, 7д, 1 этаж, холл). В преддверии Международного женского дня Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства организует знакомство с предприимчивыми женщинами региона, а также объявит об открытии специальной образовательной программы для женщин-предпринимателей.

В 9.15 – Брифинг заместителя директора СОФПП Валерия Пиличева (ул.Восточная 7д, 1 этаж, холл)

В 10.00 – Посещение химического предприятия «Реагенты Водоканала» (ул.Косарева 26б), которое возглавляет Ольга Богомазова. Компания специализируется на подготовке питьевой воды и очистке сточных вод, и при поддержке СОФПП готовится к выходу на международный рынок.

В 11.30 – Посещение предприятия ООО «Манюни», (ул. Мехренцева, 42 и ул.Павла Шаманова 11). История успеха швеи Надежды Ильиной, которая после прохождения курсов по созданию своего дела в СОФПП, получила грант в размере 480 тысяч рублей и организовала производство специальных манежей, защищающих малышей от падения с полок в поездах. В настоящее время бизнес-леди имеет эксклюзивный контракт с РЖД, работает с крупным иинтернет-ритейлером. В планах – шить манежи для поездов иностранных железных дорог. СОФПП помогает оформить документы и компенсирует часть расходов по сертификации продукции.



10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основным вопросом повестки станет реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Свердловской области. С докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков. Содоклады представят директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева и председатель Свердловской региональной общественной организации «Город добрых людей» (Нижний Тагил) Дмитрий Винокуров.



10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б.Ельцина, 10). Состоится внеочередное заседание Законодательного Собрания Свердловской области. В проекте повестки - один вопрос: О проекте федерального закона № 657895-7 «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи» (внесен Правительством Российской Федерации).



12:00 ТРЦ «Радуга-Парк» (ул. Репина, 94). В преддверии Международного женского дня, сотрудники МЧС совместно с юными пожарными проведут профилактическую акцию «Поздравляем милых дам».

Юные пожарные поздравят посетительниц торгово-развлекательного центра с наступающим праздником, прочитают праздничные стихотворения, вручат памятки с напоминанием правил пожарной безопасности. Огнеборцы в боевой одежде пожарного подарят женщинам цветы.