Анонсы
19:32 | 5.03.2019
Анонсы событий на 6 марта
Поздравление передовиков молочного животноводства является традиционным в Свердловской области и проводится уже более 30 лет. В мероприятии примут участие руководители, специалисты животноводства из лучших сельскохозяйственных организаций региона.
11:00 ЖК «Кольцовский дворик» (ул. Ракетная). Состоится выездное рабочее совещание министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Заместитель министра Максим Махнутин и директор Свердловского агентства ипотечного кредитования Александр Комаров обсудят вопросы разморозки стройплощадки, возобновления строительных работ и завершения объекта.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Великому посту в 2019 году.
Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, старший священник Храма-Памятника на Крови, руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло и представитель Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Елена Русакова расскажут о сути и значении Великого поста, поделятся информацией о правилах его соблюдения, о богослужениях в уральских храмах в этот период и о том, как Великим постом можно присоединиться к делам милосердия.
13:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21). В резиденции губернатора глава Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер провинции Мпумаланга Южно-Африканской Республики Рефилве Мария Мтшвени подпишут соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает взаимодействие регионов в торгово‑экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.
В церемонии подписания соглашения примет участие Посол Южно-Африканской Республики в Российской Федерации Номасонто Мария Сибанда-Туси.
После окончания церемонии губернатор Евгения Куйвашев и премьер провинции Мпумаланга Рефилве Мария Мтшвени примут участие в брифинге для СМИ.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
05.03.2019
23:29 | 5.03.2019
В Екатеринбурге выставку, посвящённую святой Екатерине, посетили более 25 тысяч человек
23:11 | 5.03.2019
В ДТП с фурой под Екатеринбургом погибли два человека
20:21 | 5.03.2019
В Первоуральске сотрудник полиции, обвиняемый в незаконной охоте, уволился из органов МВД
19:17 | 5.03.2019
В Екатеринбурге будут проведены общественные слушания по строительству биатлонного комплекса
19:15 | 5.03.2019
В честь 8 Марта олимпийская чемпионка вручила первые паспорта 22 школьникам в Екатеринбурге
18:43 | 5.03.2019
Тариф на вывоз мусора в Екатеринбурге может понизиться на 74 копейки
18:29 | 5.03.2019
В Екатеринбурге выделят 17 миллионов рублей на рассаду цветов
18:05 | 5.03.2019
Пермский завод им. Шпагина в апреле примет весеннюю ярмарку
17:50 | 5.03.2019
Жителей Прикамья предупреждают об ухудшении погоды
17:39 | 5.03.2019
12 марта горизбирком примет окончательное решение по референдуму о строительстве «храма-на-драме»
17:38 | 5.03.2019
За три года в Краснокамском городском округе модернизируют коммунальные сети и общественные пространства
17:26 | 5.03.2019
В Прикамье отпразднуют День формирования Уральского добровольческого танкового корпуса
16:50 | 5.03.2019
Опыт Верхней Пышмы по подготовке будущих инженеров перенимают педагоги со всей области
15:55 | 5.03.2019
В екатеринбургские школы дополнительно зачислят 1 680 первоклашек
15:54 | 5.03.2019
Пермяки завоевали 14 медалей на соревнованиях по подводному спорту
15:05 | 5.03.2019
Пять медалей завоевали самбисты УГМК на прошедшем в Казани чемпионате России по самбо
14:53 | 5.03.2019
Два прикамца обвиняются в краже полутонны цветного металла
14:30 | 5.03.2019
Обладатели знаков ГТО в Прикамье бесплатно получат билеты в кино и скидки на покупку книг и спортинвентаря
14:08 | 5.03.2019
Представитель аппарата омбудсмена Пермского края обсудил с родителями военнослужащих вопрос гибели солдат
13:46 | 5.03.2019
КПРФ хочет провести референдум о сохранении памятника Ленину в Ревде
13:38 | 5.03.2019
Шумков: «К подрядчикам с пониженной социальной ответственностью будем применять жесткие меры»
12:36 | 5.03.2019
В Кургане официально началась уличная торговля цветами к 8 Марта
12:27 | 5.03.2019
В Прикамье пройдет прямая линия по вопросам занятости