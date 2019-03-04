Анонсы событий на 6 марта

19:32 | 5.03.2019

11:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21). Евгений Куйвашев проведет торжественную церемонию чествования специалистов животноводческой отрасли Свердловской области. Глава региона поздравит лучших по профессии, вручит благодарственные письма и награды, а лучшая доярка региона традиционно получит в подарок автомобиль.

Поздравление передовиков молочного животноводства является традиционным в Свердловской области и проводится уже более 30 лет. В мероприятии примут участие руководители, специалисты животноводства из лучших сельскохозяйственных организаций региона.



11:00 ЖК «Кольцовский дворик» (ул. Ракетная). Состоится выездное рабочее совещание министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Заместитель министра Максим Махнутин и директор Свердловского агентства ипотечного кредитования Александр Комаров обсудят вопросы разморозки стройплощадки, возобновления строительных работ и завершения объекта.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Великому посту в 2019 году.

Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, старший священник Храма-Памятника на Крови, руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло и представитель Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Елена Русакова расскажут о сути и значении Великого поста, поделятся информацией о правилах его соблюдения, о богослужениях в уральских храмах в этот период и о том, как Великим постом можно присоединиться к делам милосердия.



13:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21). В резиденции губернатора глава Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер провинции Мпумаланга Южно-Африканской Республики Рефилве Мария Мтшвени подпишут соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает взаимодействие регионов в торгово‑экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

В церемонии подписания соглашения примет участие Посол Южно-Африканской Республики в Российской Федерации Номасонто Мария Сибанда-Туси.

После окончания церемонии губернатор Евгения Куйвашев и премьер провинции Мпумаланга Рефилве Мария Мтшвени примут участие в брифинге для СМИ.