Анонсы событий на 2, 3 и 4 марта

19:18 | 1.03.2019

2 марта



11:00 Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина,3). Состоится I Региональная конференция «Стратегия поддержки одаренных детей и молодежи: взаимодействие образования, промышленности и науки». Организатором мероприятия выступил «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» при поддержке регионального правительства и пространства для коллективной работы и размышлений «Точка кипения» в Екатеринбурге.

Более 150 участников обсудят вопросы, связанные с современным подходом к выявлению и сопровождению талантливых детей и вовлечению выпускников в активную деятельность партнеров фонда.



3 марта



12:00 Площадь Обороны. Митинг против «мусорной реформы».



4 марта



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам кампании по капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области в 2018 году.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов огласят основные показатели объема капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 году, расскажут о процедуре приемки работ после капитального ремонта МКД, поделятся экспертным мнением о качестве выполняемых работ, также спикеры озвучат данные о задолженности свердловчан по взносам за капитальный ремонт.



11:00 Село Нижнее (Первоуральск). Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков примет участие в торжественном открытии модульного фельдшерско-акушерского пункта.

В мероприятии примут участие: управляющий администрацией Западного управленческого округа Виталий Вольф, глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец, медицинская общественность и жители села.



12:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования Масленицы в Свердловской области в 2019 году.

Масленичная неделя в 2019 году начнется с 4 марта.

Заместитель главы Полевского городского округа Ирина Кузнецова, директор загородного клуба "Белая лошадь" Илья Тугбаев, заместитель директора по маркетингу "Парк сказов" Ксения Кармацких, фольклорист, методист Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Наталья Успенская и директор по операционной деятельности "Поль Бейкери" в Екатеринбурге Анна Катаржина расскажут об истории и традициях праздника, об активном отдыхе в регионе, презентуют программу народных масленичных гуляний, поделятся традиционными и современными рецептами блинов.