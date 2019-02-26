Анонсы
19:14 | 28.02.2019
Анонсы событий на 1 марта
До этого он проведет расширенное совещание по вопросам содержания городских территорий, а на брифинге расскажет об итогах совещания, принятых решениях и новых подходах к уборке территории.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Федерации в 2018 году.
Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских расскажет об основных результатах работы Федерации профсоюзов Свердловской области в 2018 году, даст экспертную оценку ситуации с выплатой заработной платы на уральских предприятиях, поделится информацией о сокращениях сотрудников в области в прошедшем году, об инструментах, которые использует профсоюз для защиты прав и интересов трудящихся, о профилактической работе Федерации профсоюзов по недопущению развития кризисных взаимоотношений между работниками предприятий и работодателями. Также Андрей Ветлужских огласит планы по развитию профсоюзного движения на Урале в 2019 году.
12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). ЕГД готовится принять депутатов ГосДумы РФ. Планируется, что участниками встречи станут Андрей Альшевских, Николай Езерский, Максим Иванов, Лев Ковпак, Александр Петров и Данил Шилков.
Встречи с федеральными парламентариями стали новой практикой работы депутатов ЕГД. Так, 1 февраля, в гордуму уже приезжал Дмитрий Ионин.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 24а). Состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы c наркоманией, наркобизнесом и наркомафией.
Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин и заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Рагозин сообщат данные выявления наркозависимых на территории Свердловской области, расскажут о действии современных видов наркотиков, о способах лечения и мерах профилактики, в том числе о профилактике употребления наркотиков в учебных заведениях, а также предоставят информацию о наиболее громких случаях задержания лиц, распространяющих наркотические вещества.
1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
12:30 Село Леневское Режевского городского округа. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков откроет модульный ФАП, проведет врачебный прием пациентов в рамках акции «#ДоброВСело».
В Леневском в этот день будет работать передвижной мобильный комплекс «Диагностика» и кардиопост, будут проводиться приемы отоларинголога, эндокринолога, онколога, уролога, гинеколога. Кроме того, волонтеры проведут интерактивные игры «Ручистики» и «Уроки зубной феи» в детском саду «Черемушки», а также мастер-классы для подростков и взрослых. Медики проведут подворовой обход маломобильных жителей села.
15:00 Библиотека Белинского (ул. Белинского, 15, здание пристроя, 2 этаж, конференц-зал). Состоится пресс-конференция, посвященная старту мини-фестиваля инклюзивных театров «Представление». Участниками пресс-конференции станут представители инклюзивных театров, в частности инклюзивного театра-студии Ora, и театральные деятели.
Показы в рамках мини-фестиваля «Представление» пройдут 6, 13 и 29 марта. Инклюзивный театр-студия Ora представит спектакль-фантасмагорию «Цирк Принтинпрам имени Даниила Хармса», который в 2017 году вошел в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска». Также в фестивальной афише постановка «На площадке танцевальной 41 год» инклюзивного театра-студии «ИНКЛЮДИ» и концертная программа «Путешествуя за ветром», подготовленная инклюзивным театром танцев «Другие».
Мини-фестиваль инклюзивных театров «Представление» — это совместный проект Свердловской библиотеки им. В.Г. Белинского и некоммерческой организации «Благое дело». Вход на спектакли фестиваля свободный.
© «Вечерние Ведомости»
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