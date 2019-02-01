Анонсы
18:37 | 27.02.2019
Анонсы событий на 28 февраля
2 марта в Екатеринбурге состоится ежегодное мероприятие, посвященное личности и наследию Пророка Мухаммада – Мавлид ан-Наби 2019. Организаторы мероприятий – Духовное управление мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат) и местная религиозная организация мусульман "Просвещение" города Екатеринбурга.
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, член Общественной палата РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов, председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов, заместители председателя Духовного управления мусульман Свердловской области Руслан Нурмаметов и Наиль Шаймарданов расскажут об исторической дате в истории ислама, о запланированных культурных мероприятиях в городах региона.
13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная основным итогам работы Управления в 2018 году.
Заместители начальника Управления ЗАГС Свердловской области Елена Пономарева и Наталья Храмова расскажут об основных результатах работы Управления ЗАГС Свердловской области в 2018 году, об изменениях в отраслевом законе "Об актах гражданского состояния", подведут первые итоги перехода отделов ЗАГС на новую систему работы ЕГР ЗАГС (Единый реестр записей актов гражданского состояния), предоставят статическую информацию по видам актов гражданского состояния за 2018 год, по редким и необычным именам новорожденных и по датам регистрации брака, пользовавшихся наибольшей популярностью у молодоженов в 2018 году.
15:00 Футбольный манеж «Урал» ГАУ СО «Уральская футбольная академия» (ул. Фестивальная, 10). Состоится футбольный турнир, посвященный 25-летию законодательной власти Свердловской области и Дню защитника Отечества.
В нем примут участие шесть команд: Законодательного Собрания Свердловской области, ГУ МВД России по Свердловской области, Уральского таможенного управления, КПП «Екатеринбург-Аэропорт», Екатеринбургской городской Думы и Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России.
© «Вечерние Ведомости»
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