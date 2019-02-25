Анонсы
20:28 | 26.02.2019
Анонсы событий на 27 февраля
Основным вопросом повестки станет ход реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. С докладом выступит заместитель губернатора Сергей Швиндт, содоклады представит генеральный директор регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Станислав Суханов и глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная акции "День без турникета" в 2019 году.
Руководитель программы "Единая промышленная карта", член общественной палаты Свердловской области Вероника Пиджакова, руководитель Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, заместитель руководителя аппарата Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России" Юрий Федоров и начальник управления по профессиональной ориентации и подготовке персонала – и.о. руководителя Департамента по реализации программы "Будущее Белой металлургии" АО "Первоуральский новотрубный завод" Алексей Смирнов расскажут о подготовке к проведению "Дня без турникета", о задачах акции, о нововведениях - об олимпиадном отборе на самые интересные объекты показа.
В завершении пресс-конференции пройдет церемония подписания соглашений об информационном сотрудничестве с ключевыми партнерами акции "День без турникета", которая состоится в апреле 2019 года.
В этот раз основными городами-участниками акции станут Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма и Первоуральск. Благодаря расширению количества городов-участников, более 20 000 экскурсантов смогут бесплатно посетить с экскурсиями промышленные предприятия.
13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная съемкам приключенческого фильма для детей "Последний свидетель" в Екатеринбурге.
Председатель Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Владимир Макеранец, уральский детский писатель Александр Папченко, член Союза кинематографистов РФ, выпускник ВГИКа, режиссер-постановщик фильма Алексей Меньшиков, уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков, научный руководитель Союза психоаналитиков Российской Федерации, председатель регионального объединения Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Георгий Амусин расскажут о роли отечественного детского кино в формировании самосознания, о проблемах, мешающих созданию современного детского кино в России, выскажут экспертные мнения о темах, которые должны затрагивать кинематографисты в фильмах для детей и подростках, поделятся информацией о съемках фильма "Последний свидетель".
Студия театра и кино "Синяя птица" приступает к производству приключенческого фильма для детей "Последний свидетель" по мотивам произведений детского писателя Александра Папченко. Режиссером-постановщиком фильма и соавтором сценария стал Алексей Меньшиков.
18:30 Ельцин Центр (ул. Б. Ельцина, 3, 3-й этаж, Образовательный центр, Медиазал). Состоится заседание дискуссионной площадки «Народная трибуна». Темой для беседы станут вопросы местного самоуправления.
© «Вечерние Ведомости»
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26.02.2019
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