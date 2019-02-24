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Анонсы


 

18:54 | 25.02.2019

Анонсы событий на 26 февраля

9:45 Школа №1 (ул. Готвальда, 19а). Пройдут открытые соревнования по волейболу и юнифайд-волейболу по программе Специальной Олимпиады. В них примут участие команды из школ-интернатов и специальных коррекционных школ Екатеринбурга, Сысерти и Алапаевска.
Команды юнифайд – это объединенные команды, в которые входят атлеты Специальной Олимпиады и атлеты, не имеющие нарушений интеллектуального развития.
Программа соревнований:
09.45 – 10.00 – парад участников соревнований по волейболу
10.00 – 12.30 – соревнования по волейболу
12.45– 13.15 – открытие соревнований, награждение участников соревнований по волейболу.
13.15 – 15.30 – соревнования по Юнифайд-волейболу
15.30 – 16.00 – закрытие соревнований.
Соревнования проводятся в рамках реализации проекта «Специальная Олимпиада. Регион».

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 50б). Состоится очередное заседание гордумы Екатеринбурга.

10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б.Ельцина, 10). Состоится очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской области.

11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция и.о. руководителя Управления федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области Альбины Сухоруковой
Вопросы пресс-конференции:
-Ключевые итоги работы УФССП по Свердловской области в 2018 году: как изменилось количество исполнительных производств? Какова ситуация с взысканием задолженностей по кредитам, выплате алиментов и другим категориям долгов?
-С августа 2018 года приставы получили право проводить досудебное административное расследование в отношении недобросовестных коллекторов. Каковы первые результаты этой работы?
-Какие меры принимаются к должникам, имеющим штрафы ГИБДД?
-Выросло ли количество арестов имущества должников? Сколько должников ограничены в выезде за границу?

11:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Состоится региональная конференция «Мы – за читающую Россию: пять шагов к читающей школе».
В ходе конференции будут обсуждены такие темы, как «Литературные молодежные проекты как актуальный формат приобщения к чтению», «Формирование информационной культуры участников образовательной деятельности на основе проектов и ресурсов Президентской библиотеки», «Как организовать работу с литературно одаренными школьниками» и многие другие. С докладами на конференции выступят эксперты из Свердловской и Тюменской областей, Москвы, Санкт-Петербурга: президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира Татьяна Жукова, доцент кафедры педагогики Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Татьяна Галактионова, директор филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Тюменской области Олег Шор и другие. Планируется, что участие в мероприятии примет замглавы областного Минобразования Нина Журавлёва.
Итоги региональной конференции будут подведены 26 февраля в 14.30.

17:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная гастролям театра "Сатирикон" в Екатеринбурге.
Художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, народный артист России Константин Райкин и режиссер постановки "Дон Жуан" Егор Перегудов расскажут о спектакле и его новом прочтении, о задумках постановщика и работе декораторов, поделятся гастрольными планами театра в 2019 году и новостями о грядущих постановках.
Премьера спектакля состоялась в июле 2018 года в Москве, и уже 27-28 февраля "Дон Жуан" будет представлен уральской публике. Екатеринбург – первый город, где проходят гастроли.
Заглавную роль сыграл Тимофей Трибунцев. Роль Сганареля, написанную Мольером для себя - Константин Райкин.

18:00 Лицей №88 (пр. Ленина, 64 «а»). В муниципальных школах Екатеринбурга состоится всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по русскому языку.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 26 февраля 2019 года проведет всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по русскому языку.
Мероприятие пройдет для ответственных родителей выпускников 11-х классов этого учебного года. Основной целью акции является предоставление родителям выпускников полной информации об особенностях экзаменационной процедуры.
В этот день родители выпускников школ получат возможность в течение 30 минут сдать ЕГЭ по русскому языку (по условиям акции продолжительность выполнения работы сокращена) и пройти через все этапы экзамена – процедуру от входа в пункт проведения экзамена с использованием металлодетектора до получения результатов выполненной работы, составленной из заданий, аналогичных представленным на ЕГЭ. Участники ЕГЭ заполнят бланки, смогут увидеть, как осуществляется контроль на экзамене, как печатаются и сканируются материалы ЕГЭ.

© «Вечерние Ведомости»

 


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