Анонсы
18:21 | 22.02.2019
Анонсы событий на 23, 24 и 25 февраля
10:50 Штаб Центрального военного округа (пр. Ленина, 71). Руководители органов власти, военнослужащие, ветераны, представители общественности примут участие в церемонии возложении цветов к памятнику Г.К. Жукову. Церемония по традиции проходит в День защитника Отечества.
24 февраля
13:00 ДИВС (Олимпийская набережная, 3). На площадке Свердловской региональной общественной организации «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» (Дворец игровых видов спорта, ул. Олимпийская набережная, д.3) состоится студенческий экологический праздник «Экодвор Party» – эколого-просветительский праздник для волонтеров и студенческой молодежи.
В рамках праздника пройдут лекции и мастер-классы по приготовлению вегетарианских сладостей, раздельному сбору органических отходов, созданию картины из неперерабатываемых кассовых чеков, организации собственных экологических проектов. Также эко-волонтеры проведут мастер-класс по созданию экоручек.
25 февраля
13:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б.Ельцина, 10). В рамках мероприятий, посвященных 25-летию законодательной власти Свердловской области, в областном парламенте проводятся Дни муниципальных образований Свердловской области.
25 февраля, в 13.00, на 3-м этаже Законодательного Собрания состоится День Качканарского городского округа.
Во время мероприятия будет организована презентация социально-экономического развития, а также историко-культурных особенностей муниципального образования. Руководители территории представят положительный опыт решения вопросов местного значения и вместе с депутатами Законодательного Собрания и представителями исполнительных органов государственной власти региона обозначат проблемы развития территории, требующие решения на законодательном уровне.
Приглашаем принять участие в освещении мероприятия!
16:00 ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). Состоится торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 85-летию со дня образования Свердловской области. Планируется, что участие в мероприятии примут полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Также в фойе киноконцертного театра «Космос» будет представлена выставка «Свердловской области – 85 лет», подготовленная региональным Управлением архивами и Центром документации общественных организаций. В экспозицию войдут около 120 архивных документов, затрагивающих основные этапы истории региона в XX – начале XXI веков. Документы и фотографии проиллюстрируют полную напряжения, многообразную и содержательную жизнь Среднего Урала с 1930-х годов до наших дней.
© «Вечерние Ведомости»
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