Анонсы событий на 22 февраля

18:27 | 21.02.2019

9:00 МРСК Урала (ул. Электриков, 17). Состоится конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший электромонтер».

В соревновании примут участие 31 человек – работники крупнейших организаций промышленности и энергетики Уральского федерального округа, а также студенты.

Кроме выполнения традиционных теоретических и практических заданий, участники состязаний продемонстрируют навыки оказания первой помощи – конкурсантам предстоит реанимировать манекен ГОША.

В церемонии открытия участвуют: депутат Государственной думы, председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Наталия Мартынова, заместитель министра образования и молодежной политики региона Юрий Зеленов, генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Сергей Дрегваль, представитель аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

Впервые в рамках проекта «Славим человека труда!» в Свердловской области в ходе проведения конкурса пройдут профориентационные занятия для школьников 9-11 классов, а также состоится круглый стол, посвященный вопросам подготовки специалистов.



9:30 Арамиль (детский сад № 3, ул. Рабочая, 118). Арамиль присоединится к акции #УРАЛЧИТАЕТБАЖОВА, которая проходит в Свердловской области в рамках Года П.П. Бажова.

Коллективные чтения сказов известного уральского литератора стартуют 22 февраля в 9.30 в детском саду № 3 (Арамиль; ул. Рабочая, 118). Всего акция пройдет на семи площадках в городе – в детских садах, школах и в Арамильской центральной библиотеке. Организаторами акции выступает благотворительный фонд «БАЖОВ».

Напомним, 2019 год, согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, объявлен в регионе Годом П.П. Бажова. В Свердловской области уже прошло множество мероприятий, направленных на популяризацию творчества Павла Бажова и увековечивание памяти литератора. В частности, состоялось вручение Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова, в Свердловском областном краеведческом музее им. О.Е. Клера была презентована экспозиция «Дорога к Сказам», прошло торжественное мероприятие во Дворце молодежи, приуроченное к 140-летию со дня рождения писателя, продолжается литературно-музыкальный конкурс, посвященный 140-летию писателя. В организацию и проведение мероприятий Года П.П. Бажова вовлечены все муниципалитеты региона.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная развитию деятельности студенческих отрядов в Свердловской области.

Председатель правления МОО "Свердловский областной студенческий отряд" Лейла Расулова, экс-командир штаба ОСПО "Пламенный" Дарья Бабина и экс-командир штаба СО Объединенный Ксения Ваулина поделятся планами работы на 2019 год, расскажут о предстоящем XIV фестивале для творческой молодежи "Зимняя Знаменка", который состоится 23 февраля. В программе "Зимней Знаменки" планируются песенные, литературные и танцевальные конкурсы.

Свердловские студенческие отряды: планы на 2019 год и молодежный фестиваль "Зимняя Знаменка"



13:00 Алапаевск (площадь Победы, ул. Пушкина). В рамках месячника защитников Отечества поисковые отряды свердловского регионального отделения «Поисковое движение России» в Свердловской области и «Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение» передают в семьи сведения о солдатах и офицерах, пропавших без вести, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поисковики находят архивные документы, место гибели военнослужащего, добиваются увековечения его имени в списках братского захоронения и на обелиске.

«Фронтовые судьбы» – архивные документы будут вручаться родственникам:

22 февраля в 14.00 в поселке Тугулым будут вручены две судьбы братьев-красноармейцев Мостовщиковых их сестре. Дополнительная информация по телефону 8-922-165-27-28, Татьяна Анатольевна Киселева. Адрес – по запросу.

22 февраля в 13.00 в Алапаевске на площади Победы (ул. Пушкина) на торжественном митинге будет вручен Орден Отечественной войны II степени Сысоева Николя Константиновича его родственникам. Дополнительная информация по телефону 8-963-44-30-271, Елена Анатольевна Напалкова.

24 февраля в 12.00 в поселке Лобва Ново-Лялинского района в Центре культуры и спорта им. Бондаренко (ул. Советская, 40) на торжественном собрании поисковый отряд «Доброволец» передает сведения о земляках их родственникам. Дополнительная информация по телефону 8-908-906-44-19, Анна Дмитриевна Митус.

26 февраля в 12.30 в селе Ключи Ачитского района в Ключевской основной общеобразовательной школе (ул. Мира, 22) на торжественной линейке будет вручено девять судеб бойцов из 164 и 221 стрелковых дивизий их родственникам.



18:00 Дом кино (ул. Луначарского, 137). Состоится премьера исторической эпопеи «Тобол» по мотивам романа Алексея Иванова.

В фойе Дома Кино будет представлена экспозиция, в которую включены костюмы, созданные художниками Владимиром Никифоровым и Дмитрием Андреевым специально для картины «Тобол», и фотографии со съемочной площадки фильма, рассказывающие об уникальных фактах, связанных с созданием фильма.

В 18.20 начнется автограф-сессия со съемочной группой фильма – актерами Юлией Макаровой, Сергеем Степанченко, Ильей Антоненко. В 19.00 в большом зале Дома Кино фильм «Тобол» представит продюсер Олег Урушев.

Фильм снимался в исторических декорациях современного Тобольска. По словам создателей картины, зрителей ждут захватывающие батальные сцены, роскошные костюмы и выдающаяся игра звездного состава актеров.

По сюжету фильма «Тобол» молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя оказывается в глубине Сибири в пограничном Тобольске. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар, и помощи ждать неоткуда. Действие картины разворачивается в Петербурге и в Сибири, в Тобольске. Декорациями к фильму послужили шедевры архитектуры XVII-XVIII веков – Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софийский собор.