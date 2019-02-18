Анонсы событий на 21 февраля

19:06 | 20.02.2019

9:30 Областная станция переливания крови (ул. Пальмиро Тольятти,8). Состоится донорская акция, посвященная предстоящему Дню защитника Отечества.

Мужчин-доноров ждут подарки и музыкальное поздравление от екатеринбургских певиц: Марины Селяниной, Анны Дувановой. Специальным гостем станет детский эстрадный коллектив «Студия Да». Акция проводится совместно со свердловским региональным отделением «Российского красного креста».

Сдать кровь в этот день смогут все желающие. Накануне перед сдачей крови не следует употреблять алкоголь, принимать лекарства, есть жирную, жареную и копченую пищу. В день процедуры лучше съесть легкий завтрак, выпить сладкий чай, сок или воду. Нельзя употреблять молочные продукты и яйца.



9:30 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (ул. Восточная, 7д, 1 этаж, холл). Состоится пресс-тур на предприятие, которое развивается благодаря мерам государственной поддержки.

При участии областного фонда поддержки предпринимательства ООО «Илиган» привлекло на развитие 26 миллионов рублей, что позволило создать современный комплекс по производству запасных частей для высоковольтного оборудования, увеличить число рабочих мест на 35 единиц, повысить конкурентоспособность малого предприятия.

Отметим, поддержка малого и среднего бизнеса – одна из стратегических задач, обозначенных руководством страны и региона.

В 9:30 состоится пресс-подход заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева.

В 10:20 состоится осмотр производственного цеха по адресу: п. Красный, ул. Артиллеристов, 90 с участием руководителей компании Игоря Рыхлёнка и Артема Черных.



10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основным вопросом повестки станут меры по увеличению доходов областного и местных бюджетов с учетом методических рекомендаций министерства финансов Российской Федерации. С докладом выступит заместитель губернатора – министр финансов региона Галина Кулаченко. Заседание правительства пройдет в режиме видеоконференции с участием глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.



11:00-13:00 Региональное отделение ДОСААФ (ул. Малышева, 31 д/6, 4 этаж). Состоится VII Пленум Совета Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области.

Председатель Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области, генерал-майор Аркадий Воробкало подведет итоги работы Совета в 2018 году и поделится планами на 2019 год. В частности будет объявлено о созыве внеочередной конференции Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области.

В мероприятии примут участие:

- Владимир Романов, советник губернатора Свердловской области, атаман Оренбургского войскового казачьего общества;

- Виктор Бабенко, полномочный представитель губернатора Свердловской области в Законодательном собрании Свердловской области, председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

-Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области;

-Леонид Рапопорт, министр физической культуры и спорта Свердловской области;

-Алексей Коробейников, председатель мандатной комиссии Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления;

- Владимир Ильиных, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма;

- Алексей Габдрахманов, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области;

- Игорь Родобольский, директор ГАУ Свердловской области «Центр патриотического воспитания»;

- руководители образовательных учреждений Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области.



15:30 ДЭУ Верх-Исетского района (ул. Зоологическая, 9а). Глава Екатеринбурга Александр Высокинский будет вручать руководителям районных ДЭУ ключи от новой снегоуборочной техники.