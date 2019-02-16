Анонсы
18:20 | 19.02.2019
Анонсы событий на 20 февраля
Организатором театральной школы для людей с ограниченными возможностями стал театр-студия Ora, существующий с 2015 года. В театре совместно занимаются актёры с ограничениями по здоровью (инвалиды 1-3 группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата) и здоровые актеры театра «Шарманка».
13:00 УрГЭУ (ул. 8 марта, 62). Состоится молодежная сессия «Практическая реализация Стратегии государственной национальной политики РФ в молодежной среде». Участники – свердловские лидеры и активисты молодежных этнокультурных объединений Свердловской области – разберут возможные межнациональные конфликты и способы их разрешения.
13:00 Красноуфимск (ул.Транспортная, 12). В Красноуфимской районной больнице состоится открытие нового сердечно-сосудистого отделения и регистратуры, которая реконструирована в рамках реализации проектов, входящих в национальный проект «Здравоохранение». Кроме того, коллективу больницы будут переданы новые автомобили «скорой медицинской помощи».
В мероприятии примут участие представители министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Елена Жолобова, главный врач Красноуфимской районной больницы Дмитрий Новосёлов, глава администрации ГО Красноуфимск Вадим Артемьевских.
16:00 Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46). Состоится вручение старейшей краеведческой награды – медали им. Наркиза Чупина.
Медаль в честь основоположника уральского краеведения, почетного члена Уральского общества любителей естествознания Наркиза Константиновича Чупина была учреждена к 100-летию Областного краеведческого музея и вручается c 1970 года. В этом году церемония вручения медали пройдет в 36 раз и будет приурочена к Году П.П.Бажова в Свердловской области.
В 2019 году научно-методический совет Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е.Клера решил присудить две медали. Престижная награда будет вручена основателю и руководителю Народного музея деревни Раскуиха Владимиру Ушакову за книгу «Дорога к сказам. История жизни П.П. Бажова» и автору и руководителю проектов «Урал – бесконечный драйв» и «Двигаем Урал в России и в мире», а также краеведческого портала www.nashural.ru Марине Чеботаевой за активную краеведческую деятельность.
В программе вечера: экскурсия по выставке «Дорога к сказам», вручение медалей, розыгрыш призов среди участников вечера и дегустация блюд уральской кухни. На церемонию вручения приглашены лауреаты предыдущих лет, деятели науки и культуры.
© «Вечерние Ведомости»
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