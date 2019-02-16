Анонсы событий на 19 февраля

18:07 | 18.02.2019

9:15 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). В преддверии празднования Дня Защитника Отечества, Информационно-аналитический департамент Администрации города Екатеринбурга и Центр отбора на военную службу по контракту организуют для СМИ тематический пресс-тур.

Пресс-тур пройдет по маршруту:

10.00 – военный полигон Свердловского учебного центра (ул. Европейская, 74).

12.00 – Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда)

г. Екатеринбург – ул. Бакинских Комиссаров 173;

На территории Свердловского полигона у представителей прессы будет возможность зафиксировать:

- тренировку мотострелков (контрактников) на боевой технике;

- стрельбы контрактников из стрелкового оружия и вождение боевых машин;

- интервью с военнослужащими Свердловской области, проходящими службу

по контракту в воинских частях города Екатеринбурга.

На базе Пункта отбора на военную службу по контракту Пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Бакинских Комиссаров 173) его сотрудники расскажут и покажут журналистам, как проходят мероприятия поступления на военную службу по контракту на крупнейшем в России пункте отбора, который по итогам проводимого Главным управлением кадров Министерства обороны Российской Федерации признан лучшим пунктом отбора в Вооруженных Силах Российской Федерации).

Сбор участников пресс-тура у центрального входа в здание Администрации города Екатеринбурга (пр-т Ленина, 24-а) в 9.15. Для участников пресс-тура заказан микроавтобус, рассчитанный на 18 человек. Отправление микроавтобуса в 9.30 от главного входа в здание Администрации города Екатеринбурга.



10:00 Правительство Свердловской области (ул. Октябрьская, 1). 19-20 февраля в Екатеринбурге состоится первый Всероссийский форум отцов, который организован по инициативе Совета отцов при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и поддержке детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Тема двухдневного съезда: «Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы».

Среди более чем 350 участников съезда отцов – депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации, руководители и представители профильных федеральных министерств и ведомств, общественники, ведущие эксперты и специалисты детской и семейной сферы, известные спортсмены и деятели культуры, а также представительные делегации из всех регионов страны.

19 февраля в 10.00 – торжественное открытие форума в здании правительства Свердловской области (ул. Октябрьская, 1).

В 10.45 – пресс-подход уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В 10.50 – пленарное заседание.

В 12.30 – работа форсайт-сессий и дискуссионных площадок.



16:00 Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (ул. Чапаева, 10). Состоится открытие межрегиональной этнографической выставки традиционной культуры башкир «Мой край, возлюбленный навек...», посвященной 100-летию образования Республики Башкортостан, 100-летию со дня рождения Мустая Карима, 265-летию со дня рождения Салавата Юлаева. В экспозицию выставки вошли редкие и ценные для многих поколений экспонаты: музыкальные инструменты и предметы быта, национальные костюмы и книги, старинные и современные фотографии, произведения декоративно-прикладного искусства, древнее жилище кочевников (юрта), атмосфера которого непременно поможет посетителям выставки прочувствовать кочевую жизнь башкирских племен.

На церемонии открытия гости смогут услышать наигрыши на традиционных башкирских инструментах курае и кубызе, познакомиться с песенными и танцевальными традициями башкир и, конечно, попробовать настоящий башкирский мед и национальное угощение чак-чак.

В подготовке выставки приняли участие государственные и муниципальные учреждения культуры Свердловской, Челябинской областей и Республики Башкортостан: Национальный музей Республики Башкортостан, Мечетлинский историко-краеведческий музей, Городской краеведческий музей Миасского городского округа, Свердловская областная межнациональная библиотека, Свердловская региональная общественная организация сохранения и развития культуры башкирского народа «Курултай башкир» и Центр традиционной народной культуры Свердловской области.

В день открытия выставки вход для посетителей свободный. Экспозиция будет работать до 15 апреля.