Анонсы
18:07 | 18.02.2019
Анонсы событий на 19 февраля
Пресс-тур пройдет по маршруту:
10.00 – военный полигон Свердловского учебного центра (ул. Европейская, 74).
12.00 – Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда)
г. Екатеринбург – ул. Бакинских Комиссаров 173;
На территории Свердловского полигона у представителей прессы будет возможность зафиксировать:
- тренировку мотострелков (контрактников) на боевой технике;
- стрельбы контрактников из стрелкового оружия и вождение боевых машин;
- интервью с военнослужащими Свердловской области, проходящими службу
по контракту в воинских частях города Екатеринбурга.
На базе Пункта отбора на военную службу по контракту Пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Бакинских Комиссаров 173) его сотрудники расскажут и покажут журналистам, как проходят мероприятия поступления на военную службу по контракту на крупнейшем в России пункте отбора, который по итогам проводимого Главным управлением кадров Министерства обороны Российской Федерации признан лучшим пунктом отбора в Вооруженных Силах Российской Федерации).
Сбор участников пресс-тура у центрального входа в здание Администрации города Екатеринбурга (пр-т Ленина, 24-а) в 9.15. Для участников пресс-тура заказан микроавтобус, рассчитанный на 18 человек. Отправление микроавтобуса в 9.30 от главного входа в здание Администрации города Екатеринбурга.
10:00 Правительство Свердловской области (ул. Октябрьская, 1). 19-20 февраля в Екатеринбурге состоится первый Всероссийский форум отцов, который организован по инициативе Совета отцов при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и поддержке детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Тема двухдневного съезда: «Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы».
Среди более чем 350 участников съезда отцов – депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации, руководители и представители профильных федеральных министерств и ведомств, общественники, ведущие эксперты и специалисты детской и семейной сферы, известные спортсмены и деятели культуры, а также представительные делегации из всех регионов страны.
19 февраля в 10.00 – торжественное открытие форума в здании правительства Свердловской области (ул. Октябрьская, 1).
В 10.45 – пресс-подход уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой.
В 10.50 – пленарное заседание.
В 12.30 – работа форсайт-сессий и дискуссионных площадок.
16:00 Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (ул. Чапаева, 10). Состоится открытие межрегиональной этнографической выставки традиционной культуры башкир «Мой край, возлюбленный навек...», посвященной 100-летию образования Республики Башкортостан, 100-летию со дня рождения Мустая Карима, 265-летию со дня рождения Салавата Юлаева. В экспозицию выставки вошли редкие и ценные для многих поколений экспонаты: музыкальные инструменты и предметы быта, национальные костюмы и книги, старинные и современные фотографии, произведения декоративно-прикладного искусства, древнее жилище кочевников (юрта), атмосфера которого непременно поможет посетителям выставки прочувствовать кочевую жизнь башкирских племен.
На церемонии открытия гости смогут услышать наигрыши на традиционных башкирских инструментах курае и кубызе, познакомиться с песенными и танцевальными традициями башкир и, конечно, попробовать настоящий башкирский мед и национальное угощение чак-чак.
В подготовке выставки приняли участие государственные и муниципальные учреждения культуры Свердловской, Челябинской областей и Республики Башкортостан: Национальный музей Республики Башкортостан, Мечетлинский историко-краеведческий музей, Городской краеведческий музей Миасского городского округа, Свердловская областная межнациональная библиотека, Свердловская региональная общественная организация сохранения и развития культуры башкирского народа «Курултай башкир» и Центр традиционной народной культуры Свердловской области.
В день открытия выставки вход для посетителей свободный. Экспозиция будет работать до 15 апреля.
© «Вечерние Ведомости»
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