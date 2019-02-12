Анонсы событий на 16 и 18 февраля

18:41 | 15.02.2019

16 февраля



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предлагает городскому сообществу обсудить будущее Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского в формате круглого стола.



14:00 Дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12). Состоится Сход актива общественных организаций татар Уральского федерального округа.

Он пройдет с участием заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, а также представителей государственной власти Свердловской области, известных ученых, писателей, политиков, государственных и общественных деятелей. Завершится Сход актива общественных организаций татар Уральского федерального округа концертом мастеров искусств Республики Татарстан.



18 февраля



15:00 Перинатальный центр Областной детской клинической больницы (ул. Серафимы Дерябиной, 32). 18-19 февраля Свердловскую область с рабочим визитом посетит Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Детский омбудсмен встретится с руководством региона, посетит ряд социальных учреждений, примет участие в Первом Всероссийском форуме отцов.

18 февраля в 15.00 (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32) Анна Кузнецова вместе с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым посетит перинатальный центр Областной детской клинической больницы, где пройдет встреча с пациентками и представителями Всероссийского движения «Совет матерей» Свердловской области. Предусмотрена экскурсия по перинатальному центру. Дополнительная информация и координация на месте по тел. +79122448105 Шестаков Константин Иванович.

В этот же день в резиденции губернатора (Горького, 21) состоится пресс-подход Евгения Куйвашева и Анны Кузнецовой.