Анонсы
19:37 | 13.02.2019
Анонсы событий на 14 февраля
Специалисты городского Центра организации движения покажут работу такого светофора на перекрестке улиц Крауля-Заводская и расскажут о перспективе внедрения подобных светофорных объектов в системе улично-дорожной сети Екатеринбурга.
Первый пункт пресс-тура - Центр организации дорожного движения (ул. Гурзуфская, 48), второй пункт - перекресток улиц Крауля-Заводская.
10:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы по противодействию картелям и иным антиконкурентным соглашениям.
Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев расскажет об основных итогах работы ведомства по борьбе с картелями, огласит статистические данные, поделится информацией о наиболее интересных и громких эпизодах деятельности за 2018 год, в частности о практике Свердловского УФАС России.
13:00 Ельцин Центр (ул. Б.Ельцина, 3). Состоится пресс-подход, посвященный XVI международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения".
В пресс-подходе примут участие президент Федеральной палаты адвокатов РФ, председатель Совета московской коллегии адвокатов "Юридическая фирма "ЮСТ", доктор юридических наук, профессор, член Президиума Российской академии адвокатуры и нотариата Юрий Пилипенко, доктор юридических наук, профессор, ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик, кандидат юридических наук, председатель совета партнеров Puchkov&Partners Денис Пучков.
Участники обсудят значимость темы научно-практической конференции "Ошибка: право или ответственность?", обозначат её значимость и актуальность в контексте современности.
16:30 п. Мичуринский (садовое товарищество «Горздравотдел»). Сотрудники МЧС проведут в г.Екатеринбурге рейд по обучению мерам пожарной безопасности граждан, проживающих в садоводческих товариществах.
Гражданам расскажут, как правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации, проведут профилактический осмотр отопительных печей и электрооборудования, поделятся рекомендациями по приведению жилья в пожаробезопасное состояние. Жильцам продемонстрируют огнетушитель и проведут ликбез по правилам его использования при возникновении возгорания. Также всем гражданам будут вручены памятки с телефоном вызова пожарно-спаастельной службы МЧС России – «101».
© «Вечерние Ведомости»
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