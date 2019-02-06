Анонсы событий на 9, 10 и 11 февраля

19:25 | 8.02.2019

9 февраля



9:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21/23). На полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле состоится главный старт XXXVII Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2019» в Свердловской области.

Автобус для СМИ отправится в Нижний Тагил в 9.00 от резиденции губернатора (Горького,21).

Программа:

11.45 – торжественное открытие соревнований. Предполагается, что в мероприятии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, депутат Государственной Думы РФ, заслуженный мастер спорта СССР и России по биатлону Сергей Чепиков, секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, генеральный директор Нижнетагильского института испытания металлов Николай Смирнов, заслуженный мастер спорта России по биатлону, Олимпийский Чемпион Антон Шипулин, президент региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок Свердловской области, мастер спорта международного класса России Андрей Евтюхов и др.

12.00 – старт мужского спортивного забега на 10 км.

12.20 – старт женского спортивного забега на 10 км.

12.40 – старт гостевого забега на 2022 м.

13.00 – старт массового забега

13.45 – награждение победителей и призеров «Лыжни России»

В этом году длина дистанции для профессионалов составит 10 километров. Победители профессиональной гонки получат в подарок снегоходы. Традиционный массовый забег составит 2022 метра в знак празднования в 2022 году 300-летия Нижнего Тагила.

Традиционно «Лыжне России» предшествует декада зимних видов спорта, в которой принимают участие все муниципалитеты региона. В рамках декады в школах проводится физкультура на свежем воздухе на коньках или на лыжах, соревнования по зимним видам спорта, включая отборочные соревнования всероссийского турнира «Золотая шайба», соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Ежегодно в серии спортивных зимних массовых мероприятий принимает участие более миллиона жителей Свердловской области.



10 февраля



10:00 Ревда (Площадь Победы). Состоится митинг против сноса памятника Владимиру Ленину.



11 февраля



11:00 Уральский государственный медицинский университет (ул. Репина, 3, здравпункт). Пройдет социальная акция «Твори добро», приуроченная к Всемирному дню больного. В рамках акции пройдет день донора. Участие в мероприятии примут: ректор УГМУ Ольга Ковтун, ректорат, члены педагогического состава и студенты.



12:00 Дом журналистов (К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярёва, посвященная итогам 2018 года в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и планам на 2019 год.



14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится открытие фотовыставки и пресс-конференция, посвященная историческому событию – визиту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Екатеринбургскую митрополию. Открытие выставки приурочено ко Дню рождения епархии и 10-летию интронизации святейшего Патриарха Кирилла.

С 13 по 17 июля 2018 года Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил главные события Царских дней.

В открытии фотовыставки примут участие епископ Алапаевский и Ирбитский Леонид, старший священник Храма-Памятника на Крови, председатель отдела по взаимодействию с казачеством Екатеринбургской епархии, член Областной общественной палаты протоиерей Максим Миняйло, представители Екатеринбургского отделения Всемирного русского народного собора.



15:00 Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173а). Состоится круглый стол «О вопросах обеспечения пассажирам из числа инвалидов условий доступности их перевозки и перевозки их багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, включая провоз собак-проводников при наличии специального документа и перевозку кресла-коляски пассажира из числа инвалидов».

Напомним, в конце 2018 года вице-губернатор Сергей Бидонько провел встречу с незрячим Ринатом Шайдуллиным, который столкнулся с неуважительным отношением по отношению к себе и собаке-поводырю. По итогам разговора вице-губернатор дал поручения профильным ведомствам проработать вопросы обеспечения качественных условий жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, а также предложил общественникам внести свои предложения по совершенствованию качества жизни уральцев с инвалидностью.

Участие в круглом столе примут заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин, председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин, представители государственных органов области, администрации города Екатеринбурга, общественных объединений инвалидов, организаций, участвующих в предоставлении услуг по перевозке пассажиров



15:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). В Свердловской области пройдет VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В этом году чемпионат пройдет на 15 площадках колледжей и техникумов Свердловской области, по 55 компетенциям основного состава и 34 компетенциям возрастной группы «Юниоры». В соревнованиях примут участие 677 человек, в том числе 61 человек из других регионов России.

VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) является составной частью движения «Молодые профессионалы» в Российской Федерации. Участие в движении «Молодые профессионалы» обеспечивает возможность повышения качества подготовки кадров в системе среднего профессионального образования, соответствия выпускников колледжей и техникумов, молодых работников предприятий международным стандартам подготовки кадров. Чемпионат Свердловской области традиционно является одним из самых масштабных региональных чемпионатов в стране.