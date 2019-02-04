Анонсы событий на 7 февраля

18:04 | 6.02.2019

7:30 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23). Состоится рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. В программе визита – посещение производственных и социальных объектов.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная работе представительства МИД в Екатеринбурге в 2018 году, планам на 2019 год.

Представитель министерства иностранных дел в Екатеринбурге Александр Харлов и генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье обозначат основные векторы развития Представительства МИД в Екатеринбурге, поделятся ходом совместной работы, расскажут об итогах работы в 2018 году и озвучат планы на 2019 год.

Профессиональный праздник дипломатических работников, отмечаемый в нашей стране ежегодно 10 февраля, установлен Указом Президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России.



11:30 КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90). Состоится открытая для СМИ тренировка «Автомобилиста».

В текущем чемпионате “Автомобилист” сыграл 57 матчей, в которых одержал 43 победы и с 87-ю очками занимает первое место в конференции “Восток”. Отметим, что наша команда является лидером с самого начала сезона, а на старте одержала 18 побед подряд.

Лучшим бомбардиром и снайпером команды на данный момент является Найджел Доус. У него 62 (26+36) очка, что является новым клубным рекордом.

В этом сезоне “Автомобилист” первым на Востоке обеспечил себе выход в плей-офф. Это случилось за 15 матчей до окончания регулярного чемпионата. На данный момент нашей команде осталось сыграть пять игр, а уже 26 февраля состоится первый матч Кубка Гагарина.



13:00 ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3, Зал №1). Состоится пресс-брифинг II Всероссийской Лаборатории культурных проектов Culturalica

В пресс-брифинге примут участие спикеры пленарного заседания и представители администрации Екатеринбурга:

Татьяна Ярошевская – начальник Управления культуры Администрации города;

Эдуард Бояков – художественный руководитель МХАТ им. М.Горького (г. Москва);

Алексей Бадаев – генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы (г. Екатеринбург);

Михаил Сафронов – генеральный директор Свердловского академического театра музыкальной комедии (г. Екатеринбург);

Татьяна Самойлова – директор Арт-холдинга Ангажемент (г. Екатеринбург).

Пленарное заседание будет проходить с 10:00 до 13:00. Модератор пленарного заседания – Лариса Барыкина – театральный и музыкальный критик, арт-директор международного фестиваля «НА ГРАНИ» (г. Екатеринбург).



15:00 Дом промышленника Свердловской области (ул. Пушкина, 6). В рамках Дней уральского бизнеса – 2019 Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей проводит «круглый стол» на тему «Экологические риски: актуальные проблемы и практика управления».