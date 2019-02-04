Анонсы
18:04 | 6.02.2019
Анонсы событий на 7 февраля
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная работе представительства МИД в Екатеринбурге в 2018 году, планам на 2019 год.
Представитель министерства иностранных дел в Екатеринбурге Александр Харлов и генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье обозначат основные векторы развития Представительства МИД в Екатеринбурге, поделятся ходом совместной работы, расскажут об итогах работы в 2018 году и озвучат планы на 2019 год.
Профессиональный праздник дипломатических работников, отмечаемый в нашей стране ежегодно 10 февраля, установлен Указом Президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России.
11:30 КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90). Состоится открытая для СМИ тренировка «Автомобилиста».
В текущем чемпионате “Автомобилист” сыграл 57 матчей, в которых одержал 43 победы и с 87-ю очками занимает первое место в конференции “Восток”. Отметим, что наша команда является лидером с самого начала сезона, а на старте одержала 18 побед подряд.
Лучшим бомбардиром и снайпером команды на данный момент является Найджел Доус. У него 62 (26+36) очка, что является новым клубным рекордом.
В этом сезоне “Автомобилист” первым на Востоке обеспечил себе выход в плей-офф. Это случилось за 15 матчей до окончания регулярного чемпионата. На данный момент нашей команде осталось сыграть пять игр, а уже 26 февраля состоится первый матч Кубка Гагарина.
13:00 ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3, Зал №1). Состоится пресс-брифинг II Всероссийской Лаборатории культурных проектов Culturalica
В пресс-брифинге примут участие спикеры пленарного заседания и представители администрации Екатеринбурга:
Татьяна Ярошевская – начальник Управления культуры Администрации города;
Эдуард Бояков – художественный руководитель МХАТ им. М.Горького (г. Москва);
Алексей Бадаев – генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы (г. Екатеринбург);
Михаил Сафронов – генеральный директор Свердловского академического театра музыкальной комедии (г. Екатеринбург);
Татьяна Самойлова – директор Арт-холдинга Ангажемент (г. Екатеринбург).
Пленарное заседание будет проходить с 10:00 до 13:00. Модератор пленарного заседания – Лариса Барыкина – театральный и музыкальный критик, арт-директор международного фестиваля «НА ГРАНИ» (г. Екатеринбург).
15:00 Дом промышленника Свердловской области (ул. Пушкина, 6). В рамках Дней уральского бизнеса – 2019 Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей проводит «круглый стол» на тему «Экологические риски: актуальные проблемы и практика управления».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:34 | 6.02.2019
Доступность терапевтов в Бардымском районе увеличилась в 14 раз
18:18 | 6.02.2019
Еще около 1,3 тысячи жителей Прикамья получили возможность подключения домов к газу
18:02 | 6.02.2019
Пермяк стал рекордсменом России по бегу на 1 милю
17:49 | 6.02.2019
В Перми отметят Новый год по лунному календарю
17:45 | 6.02.2019
Шумков поздравил зауральцев с днем рождения региона: «У нашего края не только великое прошлое, но и большое будущее»
17:41 | 6.02.2019
У жителя Прикамья изъяли банку пороха
17:21 | 6.02.2019
В Зауралье задержали вооруженного молодчика, который грабил магазины
17:14 | 6.02.2019
В Екатеринбурге введены дополнительные защитные меры против кори
16:47 | 6.02.2019
В Свердловской области женщину, смертельно ранившую мать кухонным ножом, осудили на шесть с половиной лет
16:21 | 6.02.2019
Игрок «Автомобилиста» Стефан Да Коста дисквалифицирован на один матч за удар соперника в Екатеринбурге
15:57 | 6.02.2019
В Невьянске осудили водителя, по вине которого погиб велосипедист
15:31 | 6.02.2019
Уральский депутат предложил ввести госрегулирование цен на бензин, чтобы не допустить народного недовольства
15:29 | 6.02.2019
Завтра в Екатеринбурге стартует форум «Культуралика»
14:44 | 6.02.2019
Свердловское УФАС проверит тарифы на вывоз мусора
14:40 | 6.02.2019
В Прикамье выбран подрядчик на ремонт дороги Полазна – Чусовой
14:20 | 6.02.2019
Более 5 тысяч сотрудников предприятий Прикамья повысили квалификацию и прошли профпереподготовку
13:59 | 6.02.2019
Наркологи напоминают: согреваться алкоголем в холод – опасно
13:19 | 6.02.2019
Скидки на лекарства до 30% в новой аптеке Живика в г. Челябинск*!
13:07 | 6.02.2019
Пермский край сохраняет позицию в группе регионов России с высокой социально-политической устойчивостью
12:54 | 6.02.2019
Шумков и Бобров подписали новое соглашение: «Вводим в эксплуатацию тариф не выше, чем в соседней Тюменской области»
12:43 | 6.02.2019
Жителей Перми приглашают поделиться идеями улучшения города
12:32 | 6.02.2019
Жителя Прикамья будут судить за уклонение от призыва
11:59 | 6.02.2019
Администрация Нижнего Тагила заплатит 600 тысяч родителям мальчика, на которого упала ветка
11:37 | 6.02.2019
Уральские таможенники задержали китайца с 60 граммами янтаря