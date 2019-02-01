Анонсы событий на 5 февраля

19:11 | 4.02.2019

10:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основным вопросом повестки станет взаимодействие региональных властей и Уральского федерального университета им. Первого Президента России Б.Н.Ельцина при реализации национальных проектов в Свердловской области. С докладом выступит ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Содоклады представят министр промышленности и науки Сергей Пересторонин и министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов.

После заседания состоится брифинг для СМИ. На вопросы журналистов о реализации национальных проектов ответит ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.



10.00 УрФУ (ул. Тургенева, 4, Демидовский зал). Состоится награждение лауреатов конкурса на соискание премии губернатора Свердловской области для молодых ученых за 2018 год.

Научным экспертным советом всего был рассмотрен 131 проект, победители определены в 20 номинациях. Премия за победу в каждой номинации по решению главы региона Евгения Куйвашева составляет 200 тысяч рублей.

Торжественную церемонию награждения проведет заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Наталия Мартынова.

По традиции, чествование молодых ученых откроют Демидовские чтения. Сразу после церемонии награждения лауреаты Демидовской премии выступят с лекциями перед студентами. Академик РАН, лауреат Демидовской премии 2018 года за выдающийся вклад в теорию динамических систем Валерий Козлов прочтет лекцию «Как суммировать расходящиеся ряды». Академик РАН, лауреат Демидовской премии 2018 года за выдающийся вклад в развитие физической, органической и квантовой химии Владимир Минкин выступит с лекцией «Молекулярные магниты для новых интеллектуальных материалов и информационных систем». Академик РАН, лауреат Демидовской премии 2018 года за выдающийся вклад в изучение истории и этнологии народов Валерий Тишков представит лекцию «Мое Уральское месторождение: история и антропология».



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в Свердловской области. Вступил в силу 1 января 2019 года.

Руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш, директор филиала Федеральной кадастровой палаты по Уральскому федеральному округу (УФО) Рафаэль Лутфуллин, председатель исполкома Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" Наталья Царегородцева озвучат статистические данные о количестве дачных участков в Свердловской области, расскажут об основных нововведениях в законодательстве, дадут рекомендации уральским садоводам.

Как ранее сообщалось ТАСС, новый закон призван установить новые правила и снять противоречия, накопившиеся в дачной сфере за 20 лет действия. В частности, новый закон упраздняет "дачное товарищество" и прочие модели как вид деятельности, кроме того, по новому закону, для оформления прописки в доме, построенном на садовом участке, больше не нужно доказывать в суде, что дом действительно жилой.



12:00 БЦ Аврора (ул. Шейнкмана, 55, 13 этаж). Состоится открытие ресурсного центра для инвалидов «Инфопомощь». Социально значимый проект реализуется Ассоциацией «Особые люди» на средства субсидии из областного бюджета. Ресурсный центр станет единой коммуникационной площадкой для оказания консультативной и информационной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья по вопросам предоставления им мер социальной поддержки, государственных услуг в области занятости населения, пенсионного обеспечения, санаторно-курортного лечения, технических средств реабилитации.

Планируется, что в открытии примет участие министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, представители Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования, отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, департамента по труду и занятости населения Свердловской области и общественных организаций.



15:00 Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (ул. Пушкина, 6). В рамках «Дней уральского бизнеса – 2019» Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей проводит круглый стол на тему «Инновации: возможности и ограничения». Руководители исполнительной власти региона, представители предприятий и науки, собственники и руководители инновационного бизнеса намерены определить инструменты для качественного рывка уральских предприятий в инновациях.

Напомним, «майским» указом Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлены задачи по созданию в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, высокопроизводительного сектора, развивающегося на основе современных технологий. На выполнение указа Президента РФ направлена и программа губернатора Свердловской области «Пятилетка развития». Ключевую роль в реализации данных планов имеют инновации. Национальный проект «Наука» предусматривает создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики. Свердловская область претендует на создание Научно-образовательного центра мирового класса на базе Уральского федерального университета. Кроме того, в центре внимания участников заседания будут вопросы кооперации крупных предприятий и малых инновационных компаний, повышение роли науки, включая УрО РАН, в ускорении инновационного процесса.