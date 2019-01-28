Анонсы событий на 31 января

18:21 | 30.01.2019

10:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию в Екатеринбурге выставки "Филигранное мастерство Японии".

Советник Посольства Японии, руководитель Отдела японской культуры "Japan Foundation" в ВГБИЛ в Москве Масакадзу Такахаси и директор Арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских расскажут об открытии и экспозиции выставки, поделятся информацией о ключевых и впервые экспонируемых изделиях.

Экспозиция объединяет в себе произведения и материалы различных жанров и эпох, в каждом из которых акцент сделан на технологиях, изобретательных и выразительных средствах и концепциях. На выставке представлены отличающиеся превосходным мастерством изготовления современные работы художников, а также игрушечные фигурки и муляжи еды. Большинство экспонатов – это произведения современных мастеров, которые работают в разных жанрах и техниках.

В Екатеринбурге выставку "Филигранное мастерство Японии" можно будет посетить с 31 января по 24 февраля 2019 года. Церемония открытия выставки состоится 31 января в 18.30 в Арт-галерее Ельцин Центра.

В рамках выставки Ельцин Центр вместе с ИКЦ "Япония" подготовили публичную программу мероприятий и для детей, и для взрослых.



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 326). Состоится брифинг по эпидемиологической ситуации с распространением острых респираторных вирусных инфекций, а также участники расскажут о принятых мерах по ограничению распространения гриппа и ОРВИ на территории Екатеринбурга.

В брифинге примут участие начальник Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Денис Александрович Демидов, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Александровна Сибирцева, заместитель начальника Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Леонидовна Лосевская, главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Александр Николаевич Харитонов.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная объявленному Губернатором Свердловской области году П.П. Бажова.

Первый заместитель Министра Культуры Свердловской области Галина Головина, председатель совета благотворительного фонда "БАЖОВ" Сергей Полыганов, правнук писателя Алексей Бажов расскажут об утвержденных мероприятиях года Бажова, поделятся историями из жизни писателя, и объявят первые итоги Акции #читайБажова

В рамках пресс-конференции журналистам будут подарены книги Павла Бажова.



18:30 Дом кино (ул. Луначарского, 137). Состоится премьерный показ фильма «Спасти Ленинград». Показ фильма начнется в 19.00. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Режиссер-постановщик и автор сценария фильма «Спасти Ленинград» – Алексей Козлов. Фильм приурочен к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Работа над картиной велась три года. Фильм имеет документальную основу и посвящен одному дню блокады – 16 сентября 1941 года, когда по Ладоге была отправлена баржа, на борту которой находилось полторы тысячи горожан. По словам режиссера, он «стремился создать панораму жизни Ленинграда того времени». Фильм оказался постановочно сложным, особенно в съемках большого эпизода шторма на Ладоге, в котором использованы все технические приемы современного кинематографа.

В общей сложности в съемках фильма приняло участие около четырех тысяч человек. В фильме действует 60 персонажей, судьбы которых переплетены множеством обстоятельств. Роль главной героини сыграла петербургская школьница Мария Мельникова. Ее партнером по фильму стал внук Андрея Миронова – Андрей Миронов-Удалов. Музыку к фильму написал четырежды лауреат премии «Золотой орел» композитор Юрий Потеенко. Также в ролях: Гела Месхи, Анастасия Мельникова, Сергей Жарков.