Анонсы
18:16 | 28.01.2019
Анонсы событий на 29 января
Основным вопросом повестки станет состояние просроченной дебиторской задолженности, администрируемой органами власти Свердловской области и муниципальных образований региона. С докладом выступит заместитель губернатора – министр финансов Галина Кулаченко. Содоклады представят глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и глава Асбестового городского округа Наталья Тихонова.
10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 50б). Состоится очередное заседание городской думы Екатеринбурга.
10:00 ТАСС-Урал (пр. Ленина, 50 Б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту записи детей в первый класс. Напомним, основной этап подачи заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной территории, имеющих постоянную или временную регистрацию о проживании, стартует с 1 февраля.
Участие в пресс-конференции примет первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, заместитель директора департамента информатизация и связи Свердловской области Павел Борисов, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, председатель комитета связи и информационных технологий администрации Екатеринбурга Александр Немтинов.
Эксперты расскажут о том, какое количество детей в регионе планируется записать в первые классы, каков механизм действия родителей, желающих записать ребенка в школу, куда можно обратиться в случае, если возникли вопросы или проблемы.
14:00 ТАСС-Урал (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в 2018 году.
Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков огласит статистику ведомства за 2018 год, расскажет о реализации областной программы по обеспечению жильем различных социально незащищенных категорий граждан и об итогах работы министерства по решению проблемы обманутых дольщиков в области, озвучит показатели по предоставлению госуслуг в сфере строительства. Также Михаил Волков поделится информацией о планах работы министерства на 2019 год.
© «Вечерние Ведомости»
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