Анонсы событий на 26, 27 и 28 января

20:04 | 25.01.2019

26 января



11:00 Полевской. Пройдет семейный праздник «День Бажова». Напомним, 2019 год указом губернатора Свердловской области объявлен в регионе Годом П.П. Бажова.

В 11:00 в селе Мраморское состоится экскурсия по парку деревянных скульптур и музею мрамора, после чего в местном Доме культуры (ул. 1 мая, 34) пройдет мастер-класс по изготовлению глиняных игрушек.

В 12:00 в детской художественной школе Полевского (Полевской, ул. Ленина, 33) состоится открытие выставки работ учащихся «Старых гор подаренье» и чаепитие с пирогами по рецептам кулинарии дома Бажовых, а также мастер класс по росписи и изготовлению ящериц и героев сказов для арт-объекта «Борода Бажова».

В 13:00 в музейном комплексе «Северская домна» будет проведена экскурсия «По пути Бажова», а в 13.30 – в Историческом музее Полевского (ул. Ильича, 93). В 14.30 начнется экскурсия на Думной горе «Сторожка дедушки Слышко». У всех желающих будет возможность сделать фото у арт-объекта «Борода Бажова». В 15.15 в Полевском детском доме (ул. Красноармейская, 87 А) продолжится акция #ЧИТАЕМБАЖОВА B #ДЕТИЧИТАЮТБАЖОВА. В год 140-летия Бажова благотворительным фондом «БАЖОВ» переизданы сказы известного уральского писателя с иллюстрациями известных художников. Открывает серию сказ «Серебряное копытце» с замечательными иллюстрациями Геннадия Мосина. Помимо чтения произведений уральского литератора, книги в течение всего года будут дариться детям. Отметим, что тираж книги всего тысяча экземпляров, она издана в рамках акции и не поступит в торговую сеть.



8:00 Екатеринбург. В школах города, ведущих прием в 1 класс, состоится еще один День открытых дверей для родителей или законных представителей будущих первоклассников.

На 2019/2020 учебный год Департамент образования открыл 20 тысяч 184 места для будущих первоклассников. Для них прием в 1 классы ведут 155 общеобразовательных школ Екатеринбурга из 163. Напомним, в первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет и 6 месяцев.

По предварительным итогам первого срока подачи заявлений (с 15 декабря по 23 января) на детей, имеющих право на получение мест в школах в первоочередном порядке, в школы города зачислено 835 детей.

Время проведения Дня открытых дверей каждая школа определяет самостоятельно. Информация выложена на официальных сайтах общеобразовательных организаций.



28 января



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная решениям, принятым на XXXV региональной конференции партии "Единая Россия".

Вновь избранный секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий расскажет о переизбрании всех руководящих партийных органов в Свердловской области, а также ответит на вопросы журналистов.

XXXV региональная конференция партии "Единая Россия" состоялась 25 января. В ее повестке были вопросы о досрочном прекращении полномочий секретаря регионального отделения, регионального политсовета и его президиума, а также избрание всех руководящих органов Свердловского отделения партии.



15:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Состоится юбилейное мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения известного уральского писателя Павла Бажова. Участие в событии примут правнук известного литератора Алексей Бажов, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, председатель совета благотворительного фонда «БАЖОВ» Сергей Полыганов, представители дипломатических и торговых миссий иностранных государств, почетные консулы, аккредитованные в Екатеринбурге.

В ходе мероприятия состоится демонстрация фильма «Дети о сказах П. П. Бажова», презентация юбилейного издания «Уральские сказы» Павла Бажова и проекта «Сказы Бажова шрифтом Брайля». Кроме того, запланированы тематические выступления творческих коллективов.

В фойе второго этажа будет работать экспозиция иллюстраций Николая Рериха и Геннадия Мосина к сказам П.П. Бажова, также гостям праздника будет представлен видеоряд из фрагментов балета «Каменный цветок», мультфильмов «Серебряное копытце», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец» и других.

Кроме того, 28 января в 10.00 в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Верх-Исетского района (ул. Металлургов, 42 А) и в Центре социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района города Екатеринбурга (ул. Байкальская, 37а) продолжится акция #ЧИТАЕМБАЖОВА B #ДЕТИЧИТАЮТБАЖОВА. В год 140-летия Бажова благотворительным фондом «БАЖОВ» переизданы сказы известного уральского писателя с иллюстрациями известных художников, которые прочтут воспитанникам центра, затем книги будут подарены участникам акции.



16:00 Дом журналистов (К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, посвященная итогам 2018 года в сфере промышленной и инвестиционной политики региона.



18:30 Ельцин Центр (ул. Ельцина, 3). Пройдут мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста. Предполагается участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В программе – экскурсия по выставке «Шоа-Холокост. Как человек мог совершить такое?», показ документальных фильмов «Холокост – клей для обоев?» (режиссер Мумин Шакиров) и «Холокост. Восточный фронт» (режиссер Борис Мафцир).

Участие в мероприятии примут заместитель Посла Государства Израиль в Российской Федерации госпожа Керен Коэн-Гат, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, первый заместитель председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексей Борисов, главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази. Экспозиция будет открыта до 10 февраля. Во время работы выставки в образовательном центре запланированы тематические дискуссии, лекции и кинопоказы с участием экспертов темы Холокоста: учёных, авторов экспозиции Еврейского музея (Москва), школьных преподавателей истории. С программой можно ознакомиться на сайте Ельцин Центра: https://yeltsin.ru/news/programma-k-mezhdunarodnomu-dnyu-pamyati-zhertv-holokosta/

27 января в 16.00 в Екатеринбургском еврейском культурном центре «Менора» (ул. Ленина 56а) состоится международный показ фильма «Кто напишет нашу историю».

28 января в 12.00 в Екатеринбургском еврейском общинном центре «Синагога» (ул. Куйбышева, 38а) состоится торжественно-траурная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста. Участие в ней примет заместитель Посла Государства Израиль в Российской Федерации госпожа Керен Коэн-Гат.