Анонсы событий на 25 января

18:24 | 24.01.2019

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 531). Состоится пресс-конференция, посвященная записи детей в 1 класс на 2019/2020 учебный год.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга в рамках кампании по зачислению будущих первоклассников добавил новый срок подачи заявлений для детей, имеющих право на получение мест в школах в первоочередном порядке. Этот срок прошел с 15 декабря по 23 января. С 1 февраля стартует основной этап подачи заявлений в 1 класс для детей, проживающих на закрепленной территории, имеющих постоянную или временную регистрацию о проживании.

О том, как прошел первый этап подачи заявлений в 1 класс, сколько будущих первоклассников уже зачислено, сколько школ ведут прием в 1 класс и какие рекомендации необходимо учесть родителям при подаче заявлений расскажут: начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева; прокурор города Екатеринбурга, старший советник юстиции Светлана Кузнецова; руководитель направления Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров; директор ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» Наталья Змеева; директор МКУ «Центр муниципальных услуг» Сергей Баранов.



10:30 Свердловская областная универсальная научной библиотека имени В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15). Пройдут литературные чтения в рамках научно-практической конференции, посвященной 100-летию со Дня рождения Мустая Карима «Я-Россиянин». Эта встреча откроет серию мероприятий, приуроченных к 100-летию Башкортостана.

Участие в конференции примут курултаи башкир муниципалитетов Свердловской области, представители национально-культурных организаций Свердловской области, представители башкир Уфы, Дуванского и Мечетлинского районов республики, Башкирское землячество Свердловского областного медицинского колледжа, студенты Уральского государственного горного университета и Уральского государственного экономического университета. Организатором мероприятия выступила Свердловская региональная общественная организация сохранения и развития культуры башкирского народа «Курултай башкир».



11:30 Школа-интернат № 9 (ул. Восстания, 34). Стартует акция #ЧИТАЙБАЖОВА, которая пройдет в рамках года П.П. Бажова, объявленного в регионе указом губернатора Свердловской области. Сказы Павла Бажова учащимся прочтет правнук известного уральского литератора Алексей Бажов, председатель совета благотворительного фонда «БАЖОВ» Сергей Полыганов, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Детям также будут подарены книги Павла Бажова.



11:00 ЗАГС Чкаловского района (ул. Титова, 26). Отделы ЗАГС Чкаловского и Кировского районов Екатеринбурга представят обновленные помещения для проведения тожественных церемоний регистрации брака.

Отметим, последний раз интерьер зала бракосочетаний Чкаловского отдела ЗАГС обновляли в 1993 году, а Кировского – в 1986 году. В конце 2018 года был произведен капитальный ремонт залов торжественной регистрации и залов ожидания, а также комнат для жениха и невесты в обоих отделах ЗАГС. Кроме того, было приобретено современное музыкальное оборудования и отремонтированы зоны приема граждан. С января 2019 года оба ЗАГСа готовы встречать молодоженов для регистрации брака.

25 января в 11.00 состоится торжественная церемония регистрации брака в отделе ЗАГС Чкаловского района (ул. Титова, 26), в 14.00 – в отделе ЗАГС Кировского района (ул. Лодыгина, 9).



12:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23, зал под куполом). Состоится торжественная церемония вручения премий губернатора Свердловской области лучшим профессорам, доцентам и преподавателям вузов. По поручению главы региона Евгения Куйвашева лауреатов поздравит заместитель губернатора Сергей Бидонько.

В соответствии с указом губернатора Свердловской области наградами будут отмечены победители в номинациях «Профессор года», «Доцент года» и «Преподаватель года». Кроме того, будет присуждена премия «За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области».

Лауреаты премии также получают материальное вознаграждение. Для победителя в номинации «За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области» оно составляет 300 тысяч рублей; лауреатам в номинации «Профессор года» выплачивается премия в размере 200 тысяч рублей. Победители в номинациях «Доцент года» и «Преподаватель года» получают по 160 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно.

Премия присуждается за большой вклад в укрепление престижа уральской высшей школы, подготовку ценных специалистов для экономики региона.



16:00 Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46). Состоится презентация нового выставочного проекта «Дорога к Сказам». Экспозиция создана к 140-летию Павла Бажова, открытие выставки даст официальный старт мероприятиям года П.П. Бажова в регионе. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, правнук известного уральского литератора Алексей Бажов, председатель совета благотворительного фонда «БАЖОВ» Сергей Полыганов.

Говорят, что глаза – это зеркало души человека. Как раз глаза, взгляд Павла Бажова стали основным мотивом выставочного проекта «Дорога к Сказам». На фотографиях 1940-50-х годов, представленных в экспозиции, отображен путь превращения сысертского мальчишки в знаменитого писателя. На выставке впервые экспонируются фотографии практически незнакомые почитателям таланта Бажова. Уникальность фотодокументов состоит в том, что они отпечатаны с негативов из собрания фотокорреспондента Ивана Тюфякова, материалы были бережно сохранены его дочерью Инной и переданы в дар Народному музею деревни Раскуихи.

Выставочный проект подготовлен Свердловским областным краеведческим музеем имени О.Е. Клера совместно с Народным музеем деревни Раскуихи и его руководителем Владимиром Ушаковым при участии Дома-музея П.П. Бажова в Екатеринбурге (Объединенный музей писателей Урала).

Выставка «Дорога к Сказам» будет открыта для посетителей до 10 марта, ежедневно, с 11.00 до 20.00.