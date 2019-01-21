Анонсы
18:04 | 23.01.2019
Анонсы событий на 24 января
Национальный проект «Экология» уделяет особое внимание качественному воспроизводству лесных ресурсов. Для проведения посевной кампании весной 2019 года в Свердловской области необходимо собрать не менее 700 килограммов семян хвойных пород (сосны, ели, лиственницы).
Заготовка семян деревьев проводится зимой. Кроме обычных семян заготавливают и так называемые улучшенные семена. Такая лесосеменная плантация есть на территории Сысертского лесничества, где заготавливаются шишки с плюсовых деревьев, а затем обрабатывают на местной шишкосушилке для получения семян. Улучшенные семена сосны собирают с лучших по своим качествам деревьев, они быстрее прорастают и растут, а в дальнейшем выросшие из таких семян деревья дают древесину более высокого качества. В прошлом сезоне сбора семян на территории лесосеменной плантации Сысертского лесничества было собрано 19 килограммов улучшенных семян.
Журналистам покажут лесосеменную плантацию, продемонстрируют работу шишкосушилки и получение семян, емкости для их хранения. Также будет возможность посмотреть, как растут из семян будущие деревья в открытой теплице. Кроме улучшенных семян в Сысертском лесничестве ежегодно заготавливается около 100 килограммов семян сосны и ели.
Автобус для СМИ отправится от здания правительства Свердловской области (Октябрьская площадь,1) в 08:30 24 января. Для тех, кто поедет своим транспортом, встреча в 10.00 по адресу: Сысерть, ул. Чкалова, 97. (Одежда и обувь должны быть удобными и теплыми).
10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства. Основным вопросом повестки станет развитие системы патриотического воспитания граждан и проведение месячника защитников Отечества в Свердловской области.
С докладом выступит министр общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов. Содоклады представят ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова и директор Екатеринбургского кадетского корпуса войск национальной гвардии Российской Федерации Владимир Кутырев.
11:00 Ивановское кладбище. Состоится возложение цветов к могиле литератора Павла Петровича Бажова. Участие в мероприятии примут свердловские писатели.
24 января в 16.30 в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала (ул. Пролетарская, 18) пройдет брифинг для представителей средств массовой информации, посвященный подведению итогов Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова. В 17.00 состоится торжественная церемония награждения лауреатов.
Всероссийская литературная премия имени Павла Петровича Бажова учреждена в 1999 году в честь 120-летия со дня рождения писателя. Премия создана в знак уважения к памяти выдающегося автора и публициста, воплотившего в своем творчестве историю и культуру, народный быт и традиции Горнозаводского Урала — ключевого промышленного региона России, ее неотъемлемой и самобытной части. В 2019 году премия отмечает свое 20-летие.
Напомним, 2019 год в Свердловской области объявлен Годом Павла Петровича Бажова. Решение принято региональными властями с целью популяризации творческого наследия известного уральского писателя и в связи со 140-летием со дня его рождения.
12:00 «Всероссийское общество глухих» (п. Отдельный, 5). В отделении общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» будет презентован Диспетчерский центр связи для граждан с нарушением слуха.
Специалисты-переводчики русского жестового языка предоставляют услуги по вызову служб экстренной помощи: скорой помощи, полиции, пожарных, аварийных служб, службы спасения, вызову врача, специалистов ЖКХ и других специалистов, оказывают содействие в оформлении документов, ведут консультации по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов по слуху в Свердловской области и другие. Желающие граждане могут обратиться в центр через «Интернет» (с использованием видеовызова), отправив сообщение по WhatsApp или лично.
Диспетчерские пункты начали свою работу в рамках проекта, реализуемого региональным отделением «ВОГ», при поддержке министерства социальной политики Свердловской области. На сегодняшний день центры открыты в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Ирбите, Первоуральске и Краснотурьинске.
15:30 Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская область». По благословению Митрополита Екатеринбргского и Верхотурского Кирилла пройдут памятные мероприятия, посвященные 100-летию политики расказачивания – принятию директивы Оргбюро ЦК РКП(б) «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах» от 24 января 1919 года и трагическим событиям, связанным с директивой. Этот документ положил начало репрессиям казачьего сословия в России.
В этот день в главном казачьем храме Оренбургского казачьего войска (ОВКО) Храме на Крови состоится Божественная литургия, которую возглавит епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий в сослужении войскового священника ОВКО, старшего священника Храма на Крови протоиерея Максима Миняйло.
Затем по окончании литургии, в 11:00 в Храме на Крови пройдет панихида по убиенным в ходе гонений казакам.
После панихиды в выставочной галерее (нижний храм) состоится пресс-подход с епископом Алексием и протоиереем Максимом Миняйло.
В этот же день, 24 января, в 16:00 в Мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская область» состоится торжественное открытие культурно-просветительского проекта «Казачество России: за волю, веру и Отечество». В церемонии примут участие представители Оренбургского казачьего войска, государственных структур и общественных организаций, историки, занимающиеся исследованием казачества, атаманы казачьих обществ, а также учащиеся кадетских и казачьих классов образовательных учреждений Екатеринбурга и области.
До начала торжественной церемонии, в 15:30 будет организована экскурсия по выставке для СМИ.
15.30 - пресс-подход. Можно будет взять интервью у организаторов и приглашенных гостей, после чего в 16:00 – открытие проекта.
© «Вечерние Ведомости»
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