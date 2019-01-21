Анонсы событий на 24 января

18:04 | 23.01.2019

10:00 Сысерть (ул. Чкалова, 97). Состоится пресс-тур в Сысертское лесничество, где журналистам покажут процесс заготовки семян хвойных пород для воспроизводства лесных ресурсов.

Национальный проект «Экология» уделяет особое внимание качественному воспроизводству лесных ресурсов. Для проведения посевной кампании весной 2019 года в Свердловской области необходимо собрать не менее 700 килограммов семян хвойных пород (сосны, ели, лиственницы).

Заготовка семян деревьев проводится зимой. Кроме обычных семян заготавливают и так называемые улучшенные семена. Такая лесосеменная плантация есть на территории Сысертского лесничества, где заготавливаются шишки с плюсовых деревьев, а затем обрабатывают на местной шишкосушилке для получения семян. Улучшенные семена сосны собирают с лучших по своим качествам деревьев, они быстрее прорастают и растут, а в дальнейшем выросшие из таких семян деревья дают древесину более высокого качества. В прошлом сезоне сбора семян на территории лесосеменной плантации Сысертского лесничества было собрано 19 килограммов улучшенных семян.

Журналистам покажут лесосеменную плантацию, продемонстрируют работу шишкосушилки и получение семян, емкости для их хранения. Также будет возможность посмотреть, как растут из семян будущие деревья в открытой теплице. Кроме улучшенных семян в Сысертском лесничестве ежегодно заготавливается около 100 килограммов семян сосны и ели.

Автобус для СМИ отправится от здания правительства Свердловской области (Октябрьская площадь,1) в 08:30 24 января. Для тех, кто поедет своим транспортом, встреча в 10.00 по адресу: Сысерть, ул. Чкалова, 97. (Одежда и обувь должны быть удобными и теплыми).



10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства. Основным вопросом повестки станет развитие системы патриотического воспитания граждан и проведение месячника защитников Отечества в Свердловской области.

С докладом выступит министр общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов. Содоклады представят ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова и директор Екатеринбургского кадетского корпуса войск национальной гвардии Российской Федерации Владимир Кутырев.



11:00 Ивановское кладбище. Состоится возложение цветов к могиле литератора Павла Петровича Бажова. Участие в мероприятии примут свердловские писатели.

24 января в 16.30 в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала (ул. Пролетарская, 18) пройдет брифинг для представителей средств массовой информации, посвященный подведению итогов Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова. В 17.00 состоится торжественная церемония награждения лауреатов.

Всероссийская литературная премия имени Павла Петровича Бажова учреждена в 1999 году в честь 120-летия со дня рождения писателя. Премия создана в знак уважения к памяти выдающегося автора и публициста, воплотившего в своем творчестве историю и культуру, народный быт и традиции Горнозаводского Урала — ключевого промышленного региона России, ее неотъемлемой и самобытной части. В 2019 году премия отмечает свое 20-летие.

Напомним, 2019 год в Свердловской области объявлен Годом Павла Петровича Бажова. Решение принято региональными властями с целью популяризации творческого наследия известного уральского писателя и в связи со 140-летием со дня его рождения.



12:00 «Всероссийское общество глухих» (п. Отдельный, 5). В отделении общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» будет презентован Диспетчерский центр связи для граждан с нарушением слуха.

Специалисты-переводчики русского жестового языка предоставляют услуги по вызову служб экстренной помощи: скорой помощи, полиции, пожарных, аварийных служб, службы спасения, вызову врача, специалистов ЖКХ и других специалистов, оказывают содействие в оформлении документов, ведут консультации по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов по слуху в Свердловской области и другие. Желающие граждане могут обратиться в центр через «Интернет» (с использованием видеовызова), отправив сообщение по WhatsApp или лично.

Диспетчерские пункты начали свою работу в рамках проекта, реализуемого региональным отделением «ВОГ», при поддержке министерства социальной политики Свердловской области. На сегодняшний день центры открыты в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Ирбите, Первоуральске и Краснотурьинске.



15:30 Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская область». По благословению Митрополита Екатеринбргского и Верхотурского Кирилла пройдут памятные мероприятия, посвященные 100-летию политики расказачивания – принятию директивы Оргбюро ЦК РКП(б) «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах» от 24 января 1919 года и трагическим событиям, связанным с директивой. Этот документ положил начало репрессиям казачьего сословия в России.

В этот день в главном казачьем храме Оренбургского казачьего войска (ОВКО) Храме на Крови состоится Божественная литургия, которую возглавит епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий в сослужении войскового священника ОВКО, старшего священника Храма на Крови протоиерея Максима Миняйло.

Затем по окончании литургии, в 11:00 в Храме на Крови пройдет панихида по убиенным в ходе гонений казакам.

После панихиды в выставочной галерее (нижний храм) состоится пресс-подход с епископом Алексием и протоиереем Максимом Миняйло.

В этот же день, 24 января, в 16:00 в Мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская область» состоится торжественное открытие культурно-просветительского проекта «Казачество России: за волю, веру и Отечество». В церемонии примут участие представители Оренбургского казачьего войска, государственных структур и общественных организаций, историки, занимающиеся исследованием казачества, атаманы казачьих обществ, а также учащиеся кадетских и казачьих классов образовательных учреждений Екатеринбурга и области.

До начала торжественной церемонии, в 15:30 будет организована экскурсия по выставке для СМИ.

15.30 - пресс-подход. Можно будет взять интервью у организаторов и приглашенных гостей, после чего в 16:00 – открытие проекта.