Анонсы событий на 23 января

19:23 | 22.01.2019

10:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная изменениям в системе государственной поддержки малого и среднего бизнеса Свердловской области. Речь пойдет о пяти региональных проектах, разработанных правительством Свердловской области.

В пресс-конференции участвуют заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, директор компании «Техгаз – ТК» Геннадий Зибер.

После пресс-конференции журналисты приглашаются в пресс-тур на производственное предприятие, получившее поддержку в 2018 году. Завод криогенного оборудования «Техгаз – ТК» (г. Екатеринбург, ул. Адмирала Ушакова, 27) получил заем в размере 2,5 миллиона рублей от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Средства были направлены на покупку сырья для производства.



11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 459). В Екатеринбургской городской Думе состоится первое организационное собрание по учреждению межпартийной депутатской группы «Женская фракция».

В межпартийную группу войдут представительницы прекрасной половины депутатов Екатеринбургской городской Думы.

Женская депутатская группа будет курировать социальные вопросы, посвященные сферам материнства и детства, гендерного равенства, насилия в семье, образования и воспитания, социальной поддержки пожилых людей и инвалидов.

На первом оргсобрании депутаты выберут руководителя группы и подробно расскажут о целях и задачах нового объединения.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная исторической роли казачества в становлении государства.

Директор исторического парка "Россия – Моя История", кандидат исторических наук Наталья Прошина, доцент УрФУ, кандидат исторических наук Алексей Соловьев, атаман Минераловодского отдела Терского казачьего войска с 1999 по 2009 года Олег Губенко и старший священник Храма-Памятника на Крови, председатель отдела по взаимодействию с казачеством Екатеринбургской епархии, член областной общественной палата протоиерей Максим Миняйло расскажут об истории казачества в России, о принятии документа "Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах", о проблемах и перспективах возрождения российского казачества.

Также спикеры поделятся информацией о запланированных на 24 января службах, о работе, проводимой в регионе, по сохранению исторической памяти, об открытии культурно-просветительского проекта "Казачество России: за волю, веру и Отечество" на площадке мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история. Свердловская область".

24 января 1919 года Оргбюро ЦК РКП(б), после обсуждения 6-го пункта повестки дня — "Циркулярного письма ЦК об отношении к казакам", приняло секретную директиву "Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах" с резолюцией: "Принять текст циркулярного письма. Предложить комиссариату земледелия разработать практические мероприятия по переселению бедноты в широком масштабе на казачьи земли". Эта директива, подписанная 29 января Председателем ВЦИК Я.Свердловым, и положила начало расказачиванию.



12:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 50б, 531). Состоится пресс-конференция, посвященная эпидемиологической ситуации по кори и по профилактике заболевания в г. Екатеринбурге.

В рамках пресс-конференции начальник Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Денис Демидов, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и заместитель начальника Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская расскажут об актуальной эпидемиологической ситуации по кори, необходимых мерах, принятых Городской санитарно-противоэпидемической комиссией, по ограничению распространения кори на территории города, информационной и профилактической кампании с целью предупреждения вспышечной заболеваемости корью среди населения.

В Екатеринбурге сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости корью. За январь текущего года по предварительным диагнозам зарегистрировано 3 случая кори среди детей, не привитых из-за отказа родителей.



14:00 УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62, автовый зал). В Свердловской области стартуют мероприятия, посвященные 75-летию полного снятия блокады Ленинграда от немецко-фашистских войск.

В УрГЭУ состоится торжественное мероприятие с участием ветеранов, принимавших участие в обороне Ленинграда, и блокадников.



15:00 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, 101, к.301). Состоятся профессиональные слушания о ходе реализации государственной региональной программы «Здоровье уральцев». Ведущие представители сферы здравоохранения обсудят с общественностью задачи по реализации подпрограмм: «Урологическое здоровье мужчин», а также реализацию комплекса мероприятий по репродуктивному будущее Свердловской области и совершенствованию оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.



15:00 Дом Севастьянова (пр. Ленина, 35). Губернатор Евгений Куйвашев в колонном зале Дома Севастьянова вручит уральцам государственные награды Российской Федерации и знаки отличия Свердловской области.

В числе награждаемых работники таких предприятий Среднего Урала, как корпорация ВСМПО-АВИСМА, Каменск-Уральский металлургический завод, ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат, Среднеуральский медеплавильный завод, артисты театров, педагоги дополнительного образования, представители сельхозпроизводства и ветеранского сообщества.



18:30 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15). Состоится встреча финалистов Всероссийской премии им. П.П. Бажова с читателями и литераторами Екатеринбурга.

Участниками мероприятия станут: автор романа «На тонкой ниточке луна…» Валерий Михайловский (Нижневартовск), автор романа «Опосредованно» Алексей Сальников (Екатеринбург), автор книги стихотворений «Вишневый сайт» Алексей Остудин (Казань), автор книги стихотворений «Водолаз провел под водой четырнадцать лет» Александр Самойлов (Челябинск), автор книги «Ольга Кныш: Любить як душу, трясти як грушу! Устные рассказы о жизни на Урале 1957 – 1985» Алексей Мельников (Екатеринбург) и ведущий рубрики «Календарь поэзии» («Российская газета – Неделя») Дмитрий Шеваров (Москва).

Также во встрече примут участие члены жюри и специальный гость премии лауреат Премии Бажова 2002 года, руководитель издательского проекта «Русский Гулливер» Вадим Месяц (Москва).

Торжественная церемония вручения Всероссийской премии им. П.П. Бажова состоится 24 января.

Напомним, 2019 год в Свердловской области объявлен Годом Павла Петровича Бажова. Решение принято региональными властями с целью популяризации творческого наследия известного уральского писателя и в связи со 140-летием со дня его рождения.



18:30 Ельцин Центр (ул. Б. Ельцина, 3, 3-й этаж, Образовательный центр, Медиазал). Состоится первое в новом году заседание дискуссионной площадки «Народная трибуна».

Темами для беседы станут: осмысление итогов 2018 года, обсуждение потребностей в преобразованиях в масштабе города и области, в стране и мировом сообществе. На заседании также планируется обсудить тематику дальнейших заседаний в контексте событий 30-летней давности: выборы народных депутатов СССР – почему была изменена избирательная система в СССР, как проходили выборы, к каким последствиям это привело.