Анонсы
18:38 | 21.01.2019
Анонсы событий на 22 января
Председатель Регионального отделения Общероссийской организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ) Свердловской области генерал-майор Аркадий Воробкало, президент Федерации парашютного спорта Свердловской области Сергей Степанов, начальник Екатеринбургского спортивно-технического центра служебного собаководства ДОСААФ Яна Сикорская, мастер спорта международного класса, призер Чемпионата России по мотокроссу и по мотогонкам на льду, победитель полуфинала Чемпионата мира Дмитрий Хомицевич и заместитель директора по спорту в государственном автономном учреждении Свердловской области
"Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта", заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Сергей Щербинин расскажут об итогах работы в юбилейном 2018 году, о планах по развитию общества, поделятся программой мероприятий, приуроченных к 85-летию Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба РОСТО (ДОСААФ) и 90-летию Екатеринбургского спортивно-технического центра служебного собаководства ДОСААФ, также спикеры проинформируют о подготовке военно-патриотических мероприятиях, посвященных Дню Победы.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности при установке и эксплуатации газового оборудования.
Главный инженер группы компаний "ГАЗЭКС" Денис Гоглев, заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам группы компаний "ГАЗЭКС" Наталия Оже, государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Веселов, заместитель директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Антон Щепелин и партнер группы правовых компаний "Пучков и Партнеры", адвокат уголовной практики Константин Фарберов озвучат результаты проверок газового оборудования в Свердловской области, расскажут о основных причинах неисправностей, дадут рекомендации по правилам эксплуатации, страховым случаям и алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях.
Как ранее сообщил Минстрой РФ, 5 декабря 2018 года утвержден новый свод правил "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления". Документ устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ. Свод правил вступит в силу 6 июня 2019 года.
15:00 Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта,26). Состоится презентация авторского издания музея, путеводителя "Уралмаш. Улицы. Истории. Лица". Путеводителем открывается серия изданий, задуманных Музеем истории Екатеринбурга в рамках исследовательского проекта «Город семи районов» и посвященных отдельным микрорайонам Екатеринбурга. Следующие на очереди – путеводители по районам Эльмаш и Пионерский, работа на которыми уже ведется и должна завершиться в этом году.
На презентации путеводителя соберутся наши герои - эксперты, жители Уралмаша, внесшие свой бесценный вклад в исследовательскую работу авторского коллектива путеводителя.
Спикеры презентации:
Директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский
Заместитель директора МИЕ Светлана Булатова – автор путеводителя
Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин – приглашенный эксперт
Научный сотрудник Музея истории Уралмашзавода Сергей Агеев – рецензент-консультант
Руководитель научно-информационного отдела МИЕ Евгений Бурденков - рецензент-консультант
© «Вечерние Ведомости»
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