Анонсы событий на 18 января

19:54 | 17.01.2019

10:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 326). Состоится брифинг председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игоря Федотова по теме индексации тарифа электронных проездных билетов для отдельных категорий граждан.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам деятельности УТПП в 2018 году и планам работы в 2019 году.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин расскажет о приоритетных направлениях развития Уральской торгово-промышленной палаты, о программе запланированных мероприятий – выставок, конференций, форумов и деловых миссий, поделится информацией об инвестиционных возможностях региона, о взаимодействии бизнес-сектора с промышленными партнерами, а также подведет итоги деятельности в 2018 году.