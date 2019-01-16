Анонсы
19:00 | 16.01.2019
Анонсы событий на 17 января
Участники пресс-конференции:
Вячеслав Тарасов, руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в Уральском федеральном округе
Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью
Вопросы пресс-конференции:
-Какие нововведения на рынке ОСАГО наиболее ожидаемы страховщиками в 2019 году?
-Какие вопросы, касающиеся мошенничества в ОСАГО, остаются наиболее проблемными в Уральском регионе?
-Мошенничество с полисами ОСАГО находится на особенном контроле у силовых структур в Свердловской области: с какими тенденциями и резонансными случаями столкнулась прокуратура Свердловской области?
-Много ли происходит нарушений, связанных с электронными полисами? Какие методы используют мошенники?
-Сохраняется ли проблема навязывания дополнительных услуг при приобретении автостраховки?
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области в 2018 году.
Заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области Ольга Шубина расскажет об основных результатах работы органов Пенсионного фонда по вопросам пенсионного обеспечения по итогам 2018 года, о нововведениях в пенсионной системе, озвучит данные о размере ожидаемого повышения пенсий уральцев в 2019 году, пояснит условия, при которых будет назначаться пенсия по старости с 2019 года. Также спикер поделится информацией о результатах внедрения электронных сервисов Пенсионного фонда РФ в Свердловской области.
11:00 Реабилитационный центр для детей-инвалидов (переулок Сызранский, 15). Состоится открытие уникального для Урала реабилитационного центра для детей-инвалидов.
Круглосуточное стационарное отделение создано благодаря мерам господдержки. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предоставил в 2018 году медицинскому центру «Здоровое детство» заем в размере 3 миллионов рублей на реализацию социального проекта. Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, правительством региона создан целый ряд механизмов для появления новых организаций, оказывающих качественные социальные услуги.
Данный центр является первым в Свердловской области частным стационаром для детей с ограниченными возможностями, где реабилитация происходит 24 часа в сутки. Предполагается реабилитация детей с первого месяца жизни, а также обучение родителей по взаимодействию с особенным ребенком.
В открытии участвуют: заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, генеральный директор центра, невролог, неонатолог Елена Аронскинд.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Крещения Господня в Свердловской области.
Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по Свердловской области Ирина Каменных, врач-пульмонолог ГКБ № 33, к.м.н. Наталья Эсаулова и врач-психотерапевт Вячеслав Боровских расскажут об истории, значении и традициях праздника, о подготовке к празднику Крещения, об обеспечении безопасности населения во время купаний, огласят информацию о количестве и расположении организованных купелей в области, дадут медицинские рекомендации по подготовке к купаниям в проруби.
19 января (6 января по старому стилю) верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.
12:00 Екатеринбург-ЭКСПО (ЭКСПО-бульвар, 2, павильон 4). Начнет работу Гражданский форум Свердловской области «Образ региона будущего: умный, комфортный, счастливый».
Гражданский форум — ключевое событие в рамках празднования 85-летия Свердловской области. Участники форума обсудят будущее региона – каким он станет через 3 года, через 5 или 10 лет. Отправными точками для обсуждения станут Указ Президента Российской Федерации № 204 от 05.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Программа «Пятилетка развития Свердловской области».
Участие в мероприятии примут гражданские активисты, представители некоммерческих организаций Свердловской области, муниципальных общественных палат, депутатского корпуса, а также руководители региональных органов власти: министр экономики и территориального развития Александр Ковальчик, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов и другие.
В программе Гражданского форума – пленарная дискуссия и тематические форсайт-сессии, посвященные различным направлениям развития Свердловской области. Модераторами обсуждения в ходе форсайт-сессий выступят члены Общественной палаты Свердловской области:
· «Умный регион – продвинутый гражданин» – Марина Вшивцева, исполнительный вице-президент регионального объединения работодателей Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей»;
· «Где родился – там и пригодился» – Юлия Итяйкина, координатор «Молодежки ОНФ» в Свердловской области;
· «Территория детства – месторождение возможностей» – Татьяна Флеганова, президент Ассоциации граждан и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальным инвалидам в городе Екатеринбурге и Свердловской области «Особые люди»;
· «Энергия участия: горизонтальные связи гражданского общества» – Елена Зверева, председатель Региональной общественной молодежной организации «Свердловская областная организация Российского союза молодежи»;
а также лидеры общественных объединений региона:
· «Комфортная городская среда – и другие дни недели» – Юлия Овчинникова, член Регионального штаба ОНФ в Свердловской области, представитель проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Свердловской области;
· «История учит? Как предсказать прошлое» – Иван Попп, директор Автономной некоммерческой организации «Центр реализации студенческих проектов и программ».
© «Вечерние Ведомости»
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