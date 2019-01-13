Анонсы событий на 16 января

17:43 | 15.01.2019

10:00 Нижний Тагил (ул. Красная, 20). И.о. заместителя главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко ознакомится с процессом мониторинга и обработки региональным оператором Северного административно-производственного объединения (ООО «Компания Рифей») обращений населения о нарушениях, связанных с вывозом из города твердых коммунальных отходов (ТКО).

В ходе мероприятия регоператор продемонстрирует, как организована работа по устранению поступающих замечаний – от поступления звонка до ликвидации свалки вокруг оборудованной контейнерной площадки.

Во встрече примут участие директор филиала «Компании «Рифей» Федор Потапов, представители управляющих компаний города и компании-перевозчика.



12:00 Екатеринбург-Арена (ул. Репина, 5). Состоится пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.



12:00 ЦМТЕ (ул. Куйбышева, 44д). Открывается XIV Международная православная выставка «Русь крещеная, Святая…». Молебен «На начало благого дела» отслужит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Участие в торжественной церемонии примет Заместитель Губернатора Свердловской области Павел Креков.

Одна из крупнейших православных выставок Уральского Федерального округа объединит более 250 храмов, монастырей и подворий Русской Православной Церкви из России, Белоруссии, Молдовы, Палестины, Сирии, Греции, Сербии, Украины.