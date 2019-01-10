Анонсы событий на 14 января

19:31 | 11.01.2019

12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в 2018 году.

Руководитель Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенант юстиции Петр Решетников расскажет об основных результатах работы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в 2018 году, об обеспечении транспортной безопасности на железнодорожном, водном и воздушном транспортах, в том числе, о результатах доследственных проверок и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере транспортной безопасности, а также озвучит данные о работе по противодействию коррупции.