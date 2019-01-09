Анонсы событий на 10 января

22:32 | 10.01.2019

10:30 Свердловский областной суд (ул. Московская, 120, Зал: 8а; этаж: 5). Начнется процесс по делу о нападении на таксиста в Туринске в марте 2018 года. На скамье подсудимых два брата 1991 и 1993 г.р. Органами следствия они обвиняются в разбойном нападении и убийстве таксиста, а также в угоне его автомобиля и хищении документов потерпевшего.



12:00 Центр тестирования ГТО (ул. Высоцкого, 26). Баскетболистки УГМК проведут приём нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В звёздное жюри войдут ассистент главного тренера, почетный гражданин города Екатеринбурга, Ольга Коростелева и защитник БК УГМК, Виктория Завьялова. Сдать нормы ГТО вместе с баскетбольной командой сможет любой желающий. Всего необходимо будет выполнить пять упражнений различных видов: поднимание туловища из упора лежа, сгибание и разгибание рук, прыжок в длину с места, челночный бег, а также наклон вперед из положения стоя.

Для того, чтобы проверить уровень своей физической подготовки и выполнить нормы «Готов к труду и обороне» необходимо зарегистрироваться на сайте комплекса ГТО, получить медицинский допуск и обратиться в ближайший центр тестирования.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвящённая рекомендациям экспертов по поводу настроя на 2019 год

Участники пресс-конференции:

Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы

Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор»

Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений

Вопросы пресс-конференции:

-Итоги новогодних каникул: в каком психологическом и психическом состоянии жители Свердловской области вступили в 2019 год?

-Много ли обращений, связанных с острыми отравлениями, поступило к токсикологам? Сохраняется ли риск отравлений спиртосодержащими жидкостями?

-Итоги 2018 года по оценке экспертов. Как главные тенденции скажутся на психическом и психологическом здоровье свердловчан?

-Рекомендации экспертов, как настроиться на новый рабочий год?



15:00 Главный проспект (пр. Ленина, 8). Состоится пресс-конференция, посвященная обновлению экспозиции, и открытие выставки «Питер Пауэл Рубенс и его время».

В 15:00 начнется пресс-конференция, участниками которой станут основатель галереи «Главный проспект» Олег Гусев, директор Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Валерий Карпов и член Союза художников России Владимир Аксенов. Спикеры расскажут об обновлении экспозиции в «Главном проспекте», а в 16:00 состоится официальное открытие выставки «Питер Пауэл Рубенс и его время». Экспозиция Владимира Аксенова «Обретение» начнет работу с 12 января.

Жемчужиной выставки «Питер Пауэл Рубенс и его время» станет шедевр Рубенса с 400-летней историей – «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» (1618 год). История картины напоминает детектив – в Государственном Эрмитаже, где она сначала хранилась, ее считали лишь копией и несколько десятилетий держали в запасниках. В 1976 году работу передали в дар Ирбитскому государственному музею изобразительных искусств, его директору Валерию Карпову после осмотра пришла мысль, что это может быть подлинник, но предположение еще нужно было доказать. Чтобы доказать авторство Рубенса, потребовалось подождать еще 40 лет. Все это время картина находилась в хранилище. Она была в очень плохом состоянии, но реставрировать огромное двухметровое полотно желающих не находилось. Лишь в 2012 году реставратор Антонина Наседкина из Нижнего Тагила приступила к работе. За четыре месяца она сняла с полотна четыре слоя лака. Постепенно вся площадь лакового покрытия была осторожно утончена и выровнена – открылась подлинная, тонкая, красивая по колориту авторская живопись.



15:00 Духовно-просветительский центр «Царский» (ул. Царская, 8). Состоится церемония вручения писем общественного признания «СПАСИБО!».

Письма общественного признания – выражение искренней благодарности и сердечной признательности уральской общественности созидателям и подвижникам Среднего Урала за добрые дела. Первыми лауреатами 2019 года станут исполнительный директор Специального Олимпийского комитета Свердловской области Ольга Бойко, собиратель живописи уральских художников Семен Ваксман, заместитель председателя свердловского регионального отделения всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Евгений Дайнес, председатель региональной общественной молодежной организации «Свердловская областная организация Российского Союза Молодежи» Елена Зверева и другие.

Общественный проект «СПАСИБО!» зародился по инициативе председателя Свердловского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления Анатолия Павлова и получил активную поддержку администрации губернатора Свердловской области, Общественной палаты Свердловской области, Екатеринбургской епархии, управления культуры Екатеринбурга, крупнейших общественных объединений и творческих союзов.