Анонсы
17:46 | 9.01.2019
Анонсы событий на 10 января
Автобус для СМИ отправляется в 8:45 от здания правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1).
12:00 УрГМУ (пр. Ленина, 16). Состоится торжественное открытие «бережливой» стоматологической поликлиники Уральского государственного медицинского университета. В открытии примут участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите и ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.
В структуре поликлиники пять отделений, большинство врачей являются сотрудниками кафедр вуза и занимаются не только лечебной работой, а также научной и педагогической деятельностью. Взрослому и детскому населению доступен весь спектр квалифицированной специализированной стоматологической помощи.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы ведомств в период зимних каникул в Свердловской области.
Начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу Вадим Буйдалин, заместитель начальника Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Борис Ковальковский, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов и заведующий оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи города Екатеринбурга Матвей Демин расскажут о ситуациях, связанных с запусками фейерверков и эксплуатацией электрооборудования, об обеспечении безопасности и правопорядка в общественных местах, о зафиксированных правонарушениях, сообщат о количестве обращений граждан за оказанием медпомощи и об уровне травматизма в период праздничных каникул.
© «Вечерние Ведомости»
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