Анонсы
17:47 | 25.12.2018
Анонсы событий на 26 декабря
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвящённая переходу Свердловской области на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года.
Участники пресс-конференции:
Григорий Вихарев, директор ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный оператор по Восточной зоне),
Радик Хисамутдинов, директор «ТБО «Экосервис» (региональный оператор по Западной зоне),
Фёдор Потапов, директор филиала ООО «Компания «Рифей» в Свердловской области (региональный оператор по Северной зоне).
Вопросы пресс-конференции:
- 25 декабря региональные операторы, отвечающие за работу с коммунальными отходами в Северной, Восточной и Западной региональных зонах, запустили горячие линии для жителей о новых правилах обращения с твердыми коммунальными отходами. Что нужно знать о новой системе, вступающей в силу с 1 января 2019 года по всей стране? Что меняется?
- Какие функции возложены на региональных операторов? Кто будет вывозить мусор и заниматься его утилизацией?
- Как будет начисляться плата за новую услугу?
- Как будет организована работа по вывозу мусора в праздничные дни?
- Куда обращаться с вопросами, если мусор в вашем районе не вывозится?
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке служб к работе в период новогодних каникул в Свердловской области.
Начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов, главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, заведующий оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи города Екатеринбурга Матвей Демин и заместитель начальника отдела оценки соответствия ФБУ «Уралтест» Наталья Леонтьева расскажут о мерах профилактики правонарушений, об обеспечении безопасности в общественных местах, дадут рекомендации об использовании пиротехники и режиме отдыха в период зимних каникул, обсудят качество продуктов, а также сообщат, какие погодные условия ожидают жителей региона в ближайшие дни и новогоднюю ночь.
12:20 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Ханты-Мансийск, посвященная переходу Югры на новую систему обращения с отходами.
Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Забозлаев расскажет об опыте перехода Югры на новую систему обращения с отходами, о тарифах на услугу для граждан и юридических лиц, о полномочиях муниципальных образований, поделится информацией о создании инфраструктуры для размещения ТКО, прокомментирует ситуацию, сложившуюся в северной зоне, когда региональный оператор не может полноценно осуществлять деятельность.
15:00 Первоуральск (п. Вересовка, ул. Вересовка 28/1). Состоится торжественное вручение ключей от новых квартир жителям дома, пострадавшего от взрыва более двадцати лет назад в Вересовке.
Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, глава Первоуральска Игорь Кабец, представители Следственного комитета.
Напомним, что дом в поселке Вересовка построен по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева для расселения жителей пятиэтажки, пострадавшей от взрыва бытового газа в 1995 году. Разрушенный подъезд расселили сразу после ЧП. Остатки стен демонтировали, стену между разрушенным и существующим подъездами утеплили. По результатам обследования дом был признан пригодным для проживания. Однако глава региона поручил изыскать средства резервного фонда и начать строительство нового жилья.
Автобус для СМИ отправится 26 декабря в 13:15 от резиденции губернатора (Горького, 21).
© «Вечерние Ведомости»
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