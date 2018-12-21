Анонсы событий на 25 декабря

17:55 | 24.12.2018

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится очередное заседание городской думы Екатеринбурга.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в 2018 году.

И. о. руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова и заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова расскажут об основных результатах работы Управления в текущем году, о географии поступлений санкционной продукции, поделятся информацией о реализации реформы контрольной и надзорной деятельности и об основных нарушениях земельного законодательства, связанных с порчей земли в Свердловской области. Также спикеры огласят результаты работы системы «Меркурий» (официально введена с 1 июля 2018 года), охарактеризуют ситуацию по инфекционным заболеваниям животных в Свердловской области.



11:00 Центр истории УДТК (ул. Репина, 19). Состоится «Героический бранч в Центре истории УДТК». В рамках мероприятия будут организованы презентации выставок «Бессмертный полк в Екатеринбурге» и «Живая победа. История войны в лицах», а также состоится передача экспонатов в Центр истории УДТК от дарителей, награждение партнеров Центра истории УДТК благодарственными письмами.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области в 2018 году.

Руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов представит информацию о деятельности антимонопольного органа в сфере контроля монополистической деятельности, закупок, контроля государственного оборонного заказа, а также контроля за соблюдением законодательства о рекламе и недобросовестной конкуренции в 2018 году. Руководитель Управления озвучит основные показатели нарушений антимонопольного законодательства, результаты анализа товарных рынков (цены на продукты питания и топливо в регионе), а также результаты анализа административной практики, расскажет о работе по совершенствованию контрольно-надзорных функций и результатах анализа обжалования решений Свердловского УФАС России в судах.



13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная приоритетам в развитии оказания медицинской помощи в Свердловской области.

Участники пресс-конференции:

- Екатерина Есина, заместитель министра здравоохранения Свердловской области;

- Валерий Шелякин, директор ТФОМС Свердловской области.

Вопросы пресс-конференции:

- В 2018 году в медицинскую сеть Свердловской области Фондом обязательного медицинского страхования было направлено 53 миллиарда рублей: на что были израсходованы эти средства? Насколько бюджет ОМС в регионе увеличится в 2019 году? На доступность каких услуг это повлияет?

- Что сегодня предпринимается в Свердловской области для повышения качества лечения и увеличения продолжительности жизни?

- Какие меры будут приниматься для сокращения кадрового дефицита в сети медучреждений в Свердловской области?

- Где в регионе сегодня можно получить услуги телемедицины и как будет развиваться ее доступность в 2019 году?



15:00 Нижний Тагил (парк «Народный», со стороны ул. Фрунзе, 13). Губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Нижний Тагил, в ходе которой посетит ряд социальных объектов. В программе визита главы региона – парк «Народный» и общеобразовательная школа № 56, открытая после реконструкции.

Автобус для СМИ отправится в 12:00 от резиденции губернатора (Горького, 21).