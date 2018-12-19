Анонсы
19:04 | 21.12.2018
Анонсы событий на 22 и 24 декабря
7:30[/b] Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21/23). Губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Тугулымский городской округ, где посетит ряд социально значимых объектов, среди которых санаторий «Обуховский», новый культурно-досуговый центр модульного типа на 150 посадочных мест в поселке Луговской.
В деревне Гилева Евгений Куйвашев примет участие в открытии газопровода высокого давления и посетит комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции «Радуга». Напомним, газификация этой территории – особое поручение губернатора, которое он дал во время своего предыдущего визита в Тугулымский район в 2017 году.
[b]13:30 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Экспо бульвар, 2; павильон № 1). Состоится открытие парка новогодних развлечений «СуперЁлка». На площади более 50 тысяч квадратных метров разместятся аттракционы, зоны разнообразных активностей для детей и взрослых, гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, сказочные персонажи. Планируется, что участие в мероприятии примет министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, генеральный директор АО «УВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов.
Напомним, при поддержке правительства Свердловской области в этом году тысячи детей посетят «СуперЁлку»: возможность погрузиться в атмосферу новогодних развлечений получат ребята из детских домов и интернатов, победители олимпиад и спортивных соревнований.
В этом году проект посвящен героям народных сказок и былин. Главным новогодним шоу станет мюзикл «СуперБогатырь».
«СуперЁлка» будет работать до 8 января. Вход на елку бесплатный. В период работы парка будет организован бесплатный трансфер от Площади 1905 года и от метро «Ботаническая».
16:00 Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» (ул. Маршала Жукова, д. 13). Состоится итоговый круглый стол проекта «МедиаПобеда». Участниками станут 90 человек – активисты движения Волонтеры Победы, участники проекта «МедиаПобеда». В рамках круглого стола состоится обсуждение итогов проекта, плюсов и минусов медиа-работы, проблем, возникающих у волонтеров при работе с молодежным историческим контентом. Помимо этого участники круглого стола предложат новые темы для тренингов и вебинаров.
Мероприятие проводится в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
24 декабря
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение" в 2018 году.
Директор фонда "Золотое сечение" Елена Короткова, руководитель направления "Цифровая экономика" фонда "Золотое сечение" Алексей Безель, руководитель учебного центра "Униматик" Елена Тюгаева подведут итоги года работы фонда, обозначат стратегические задачи на 2019 год, а также обсудят перспективные инструменты включения выпускников фонда и их проектов в инновационный рынок.
На пресс-конференции будут присутствовать выпускники фонда по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт".
Целью создания фонда "Золотое сечение" является выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта.
12:00 Поселок Садовый. Состоится открытие второй очереди инновационного тепличного комплекса «УГМК-Агро» в поселке Садовый.
В составе современного комплекса, первая очередь которого была запущена год назад, новые производственные площади занимают 6,5 гектаров. С этого участка хозяйство планирует снимать порядка 10 тысяч тонн огурцов в год. Новые мощности позволяют хозяйству повысить самообеспеченность Свердловской области в овощах защищенного грунта с 7,7% до 40% и закрыть на 100% потребность региона в салатно-зеленных культурах. В настоящий момент общая площадь теплиц «УГМК-Агро» (в том числе сезонные блоки) составляет 36,44 гектаров, а общий объем производства овощей (огурцы, томаты) — 26 тысяч тонн в год.
Ожидается, что в торжественной церемонии открытия примут участие руководители Уральского федерального округа, Свердловской области, холдинга УГМК и Екатеринбурга.
© «Вечерние Ведомости»
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