Анонсы событий на 21 декабря

22:21 | 20.12.2018

11:00 Территориальный центр медицины катастроф (ул. Малопрудная, 6). Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Цветков примут участие в торжественном вручении автомобилей скорой медицинской помощи руководителям учреждений здравоохранения Свердловской области.

Ключи от машин класса B и C получат главные врачи государственных лечебных учреждений из Артемовского, Сысерти, Алапаевска, Богдановича, Режа, Талицы, Сухого Лога, Березовского, Ирбита, Первоуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Полевского, Краснотурьинска и Ревды.



12:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б.Ельцина, 10). Состоится пресс-конференция председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной и председателей профильных комитетов Михаила Ершова, Валентина Лаппо, Сергея Никонова и Вячеслава Погудина.

Депутаты подведут итоги деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в 2018 году и ответят на вопросы журналистов по самым актуальным темам.



13:00 Ельцин Центр (ул. Б.Ельцина, 3, 5-й этаж). На площадке «Точка кипения – Екатеринбург» состоится заседание инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области под председательством первого вице-губернатора Алексея Орлова.

Будут рассмотрены вопросы о формировании перечня проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области, о строительстве высокотехнологичного деревообрабатывающего комплекса ООО «СТОД-Урал», подведены итоги деятельности АО «КРСУ» в 2018 году.