Анонсы событий на 20 декабря

18:10 | 19.12.2018

10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства.

Основным вопросом повестки станет организация межмуниципальных пассажирских перевозок и внедрение региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса Свердловской области на базе технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS. С докладом выступит министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Содоклады на тему представят директор общества с ограниченной ответственностью «Ультрастар Развитие» Алексей Перевалов, заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «САПФИР» Илья Крупин.



10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, конференц-зал на цокольном этаже здания). Состоится X открытая экспертная конференция энергетиков Свердловской области и Уральского региона на тему «Проблема внедрения инноваций в энергетике». Организатором мероприятия выступает региональное министерство энергетики и ЖКХ.

Участники встречи, приуроченной ко Дню энергетика, планируют обсудить наиболее актуальные проблемы отрасли и выработать общие подходы к решению стоящих перед энергокомплексом стратегических задач.

Формат конференции традиционно предполагает открытую дискуссию и поиск ответов на вопросы о том, что мешает внедрению инноваций в энергетике, как обеспечить развитие отрасли на базе отечественных технологий и как придать новый импульс развитию российской инженерной школы?

В рамках мероприятия запланирован выезд на полигон учебного центра ОАО «МРСК Урала» для ознакомления с инновационными разработками по цифровой диагностике и техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи.

Заключительным событием станет открытое заседание экспертного совета в Музее энергетики Урала. Принятое решение экспертного совета будет использовано при создании и корректировке документов развития энергетики области на перспективный период. Планируется интернет-трансляция. Ссылка будет доступна на сайте экспертного клуба «Навигация» – navigo.su, где впоследствии будет размещена видеозапись мероприятия.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области в 2018 году.

Заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина Рябова расскажет об основных результатах Управления ФНС России по Свердловской области в текущем году, о формах работы налоговиков с налогоплательщиками в эпоху информатизации, о перспективах работы Управления в 2019 году, поделится информацией о наиболее важных изменениях в налогообложении физических и юридических лиц в 2019 году.

Вход на мероприятие представителей СМИ – по предварительной аккредитации при наличии паспорта и/или редакционного удостоверения.



11:00 Детский сад № 119 (ул. Академика Сахарова, 43). Состоится торжественное открытие второго здания детского сада № 119 в микрорайоне Академическом.

В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский, глава Администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Морозов, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, и. о. председателя Комитета по строительству Администрации города Екатеринбурга Николай Сметанин, депутаты Екатеринбургской городской Думы.

Строительство второго здания ДОУ началось 2 марта 2017 года в рамках реализации подпрограммы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017–2020 годы».

Здание детского сада рассчитано на 250 мест (10 групп). Из них в ДОУ будут работать 2 группы для детей от 2 до 3 лет.

В детском саду имеются пищеблок, медицинский блок, прачечная, служебные помещения и помещения групп.

На втором и третьем этажах здания находятся группы, спортивный и музыкальный залы, кабинет логопеда и методический кабинет. На территории детского сада оборудована спортивная площадка с современным покрытием.

В микрорайоне Академическом это 13-е здание детского сада, из которых 4 здания расположены в Верх-Исетском районе.



11:00 Центр социального обслуживания Чкаловского района Екатеринбурга (пер. Автомобильный, 3). Состоится традиционная благотворительная акция «Новый год для всех» – мероприятие по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе гражданам без определенного места жительства. Социальные работники совместно с волонтерами «серебряного возраста» оборудуют пункт выдачи комплектов теплой одежды и организуют горячее питание, а также подарят гражданам без определенного места жительства новогодние подарки и окажут консультационные услуги и прочие виды социальной поддержки.

С работой центра познакомит его директор Ольга Семячкова – лучший директор учреждения социального обслуживания 2017 года по итогам профессионального конкурса Минтруда РФ.



11:50 Свердловский областной суд (ул. Московская, 120; этаж 3, зал 4а). Будет рассмотрена апелляционная жалоба представителей филиала ФКП «Росгосцирк» – «Екатеринбургский государственный цирк» и ФКП «Российская государственная цирковая компания». Они являются ответчиками по иску прокуратуры Ленинского района. 26 сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск надзорного ведомства и запретил с 1 ноября эксплуатировать здание Екатеринбургского цирка из-за нарушения требований пожарной безопасности.



12:30 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Состоится торжественная церемония вручения стипендий губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочий профессии» и стипендий главы региона лучшим студентам и аспирантам вузов. Планируется, что награды студентам колледжей, техникумов и высших учебных заведений вручит заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В общей сложности стипендии губернатора Свердловской области будут присуждены 273 свердловчанам, некоторые из них получают престижную награду во второй и даже в третий раз.

Размер стипендии для аспирантов составляет две тысячи рублей в месяц; для студентов вузов – 1 500 рублей в месяц; для студентов техникумов и колледжей – 900 рублей в месяц. Каждый стипендиат получает годовую стипендию единовременно. Для получающих стипендию второй раз предусмотрен повышающий коэффициент к сумме стипендии в размере 10 процентов, в третий и более раз – 20 процентов.

Стипендия «За успехи в освоении рабочей профессии», назначаемая студентам колледжей и техникумов региона, составляет полторы тысячи рублей в месяц. Стипендиатам также единовременно выплачивается сумма годовой стипендии.

Установление стипендий губернатора Свердловской области позволяет оказать социальную поддержку студентам техникумов, колледжей и вузов, а также способствует развитию творческого потенциала и заинтересованности учащихся в своей профессии.



12:30 Дом Севастьянова (пр. Ленина, 35). Губернатор Евгений Куйвашев вручит государственные награды Российской Федерации, награды Президента Российской Федерации и награды Свердловской области выдающимся уральцам.

Среди награждаемых – работники предприятий региона, представители вузовской общественности, сфер культуры и спорта.



13:10 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М. Горького, 21/23). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и член правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Александр Пахомов подпишут соглашение о сотрудничестве, предполагающее координацию усилий финансового учреждения и правительства при решении приоритетных задач социально-экономического развития, укрепления экономического и промышленного потенциала, реализации инвестиционной политики Свердловской области.