Анонсы событий на 19 декабря

20:00 | 18.12.2018

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная вопросу обращения с безнадзорными животными в Свердловской области.

Летом 2018 года в Свердловской области был создан Совет по вопросу обращения с безнадзорными животными. В состав Совета вошли представители органов исполнительной власти Свердловской области, министерств и ведомств, а также зоозащитники из Екатеринбурга и городов области.

Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания Свердловской области Михаил Ершов, заместитель председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области Елена Трескова и руководитель благотворительного фонда «ЗООзащита» Анна Вайман расскажут о законодательных инициативах свердловских депутатов в сфере обращения с безнадзорными животными, о целях и задачах созданного Совета по вопросу обращения с безнадзорными животными, поделятся информацией о составе Совета и о первых результатах совместной работы, также выскажут экспертную оценку проблемы обращения с безнадзорными животными в городах Свердловской области.



12:00 Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173а). Состоится торжественное награждение победителей конкурса «Лучший спортсмен 2018 года по адаптивным видам спорта в Свердловской области».

В мероприятии примут участие спортсмены и тренеры, которые добились высоких результатов в уходящем году в своих дисциплинах. В торжестве примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и исполняющий обязанности министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов.

Награждение пройдет по следующим номинациям: «Рекордсмен года», «Паралимпийская гордость», «На пределе возможностей», «Молодое дарование», «Лучший тренер», «Лучшие спортсмены месяца», «Лучший спортсмен года».



14:00 Уральский государственный горный университет (ул. Куйбышева, 30, Царский зал, 2-й этаж). Состоится XXI церемония награждения лучших благотворителей Свердловской области.

Мероприятия ежегодно проводится при поддержке правительства Свердловской области и Министерства социальной политики Свердловской области в рамках Дней милосердия.

Награждение пройдет по 12 номинациям. В числе участников – руководители крупных предприятий, представители бизнеса, СМИ, общественники и граждане, небезразличные к судьбам людей, нуждающихся в особой заботе.

Напомним, что общая сумма благотворительной помощи в Свердловской области ежегодно растет. Итоговая сумма благотворительной деятельности за 2017 год составила более 16 млрд 813 млн рублей. В 2018 году сумма благотворительности превысила 22 миллиарда рублей.



14:00 ЖК «Кольцовский» (ул. Бахчиванджи, 15). Состоится торжественное вручение ключей от квартир дольщикам в поселке Кольцово и в Арамиле.

В 14:00 министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков поздравит с долгожданным вводом дома на Бахчиванджи, 15. Представители телеканалов могут приехать на площадку заранее, к 13:00, для подсъемов.

В 15:00 состоится торжественное вручение ключей дольщикам дома в Арамиле по улице Текстильщиков, 6.



16:00 Атриум Палас Отель (ул. Куйбышева, 44, 2-й этаж, зал «Ассамблея»). Состоится заседание Совета по развитию туризма Свердловской области, где будут подведены итоги 2018 года в сфере развития внутреннего туризма. Также здесь пройдет презентации событийных мероприятий – деловых, спортивных, гастрономических, этнографических, – претендующих на получение государственной поддержки в 2019 году. Также участники Совета обсудят планы по реализации проекта по развитию инклюзивного туризма в Свердловской области в 2019–2020 годах. В мероприятии примет участие первый вице-губернатор региона Алексей Орлов, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, представители туристической отрасли региона.

В 15:45 – пресс-подход первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

Отметим, в Свердловской области растет число событийных мероприятий, привлекающих туристов. Так, на получение господдержки и включение в календарь-справочник «События Свердловской области на 2019 год» в Центр развития туризма региона подано 356 заявок из 64 муниципалитетов региона. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.