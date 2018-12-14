Анонсы событий на 18 декабря

18:59 | 17.12.2018

10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б. Ельцина, 10). Состоится очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области. Этим заседанием депутаты планируют завершить осеннюю сессию.



10:30 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Госавтоинспекции Свердловской области в 2018 году.

Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Алексей Кисляков расскажет об основных результатах работы Госавтоинспекции Свердловской области в 2018 году, озвучит общую статистику правонарушений и аварийности на дорогах Свердловской области, поделится информацией о перспективах и направлениях работы Госавтоинспекции в 2019 году, а также о подготовке службы к работе во время предстоящих новогодних каникул.



14:00 Село Камышево (Белоярский городской округ). На реке Исеть после капитального ремонта будет сдана в эксплуатацию Камышевская плотина. В торжественном мероприятии приема отремонтированного гидротехнического сооружения примет участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, глава Белоярского городского округа Андрей Горбов.

Работы по ремонту плотины в селе Камышево велись с 2016 по 2018 год, общая стоимость работ составила более 82 млн рублей. Средства на реконструкцию сооружения выделялись из федерального, областного и местного бюджетов.

Благодаря отремонтированному гидроузлу удастся предотвратить ущерб от возможного затопления в размере почти 159 миллионов рублей, из прямой угрозы затопления будут исключены 35 домохозяйств. Образованный плотиной водоём гарантирует необходимое водоснабжение населённого пункта. Кроме этого будет обеспечено сохранение транспортной сети, поскольку по телу плотины проходит автомобильная дорога.

Отметим, что гидротехническое сооружение в селе Камышево на реке Исеть было построено в 1797 году для промышленного водоснабжения и хозяйственно-бытовых нужд населения.



15:00 Уральская торгово-промышленная палата (Народной Воли, 19а, 8-й этаж, зал № 4). Состоится церемония присвоения специальных званий «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области».

Свидетельства пяти мастерам и трем хранителям вручит министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Напомним, работа по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов является одним из приоритетных на региональном и федеральном уровнях. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит задачу всесторонней поддержки уральских мастеров. В соответствии с указом главы региона, с 2016 года уральцы, получившие специальное звание «мастер» и «хранитель» НХП, получают единоразовую премию в размере 50 тысяч рублей.