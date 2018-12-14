Анонсы
18:59 | 17.12.2018
Анонсы событий на 18 декабря
10:30 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Госавтоинспекции Свердловской области в 2018 году.
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Алексей Кисляков расскажет об основных результатах работы Госавтоинспекции Свердловской области в 2018 году, озвучит общую статистику правонарушений и аварийности на дорогах Свердловской области, поделится информацией о перспективах и направлениях работы Госавтоинспекции в 2019 году, а также о подготовке службы к работе во время предстоящих новогодних каникул.
14:00 Село Камышево (Белоярский городской округ). На реке Исеть после капитального ремонта будет сдана в эксплуатацию Камышевская плотина. В торжественном мероприятии приема отремонтированного гидротехнического сооружения примет участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, глава Белоярского городского округа Андрей Горбов.
Работы по ремонту плотины в селе Камышево велись с 2016 по 2018 год, общая стоимость работ составила более 82 млн рублей. Средства на реконструкцию сооружения выделялись из федерального, областного и местного бюджетов.
Благодаря отремонтированному гидроузлу удастся предотвратить ущерб от возможного затопления в размере почти 159 миллионов рублей, из прямой угрозы затопления будут исключены 35 домохозяйств. Образованный плотиной водоём гарантирует необходимое водоснабжение населённого пункта. Кроме этого будет обеспечено сохранение транспортной сети, поскольку по телу плотины проходит автомобильная дорога.
Отметим, что гидротехническое сооружение в селе Камышево на реке Исеть было построено в 1797 году для промышленного водоснабжения и хозяйственно-бытовых нужд населения.
15:00 Уральская торгово-промышленная палата (Народной Воли, 19а, 8-й этаж, зал № 4). Состоится церемония присвоения специальных званий «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области».
Свидетельства пяти мастерам и трем хранителям вручит министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
Напомним, работа по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов является одним из приоритетных на региональном и федеральном уровнях. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит задачу всесторонней поддержки уральских мастеров. В соответствии с указом главы региона, с 2016 года уральцы, получившие специальное звание «мастер» и «хранитель» НХП, получают единоразовую премию в размере 50 тысяч рублей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:22 | 17.12.2018
Первый замминистра МВД РФ открыл новое здание Управления по вопросам миграции в Прикамье
18:55 | 17.12.2018
В Прикамье будет временно ограничено движение по федеральной трассе
18:22 | 17.12.2018
Свердловские санврачи заявили о наличии некачественного алкоголя на полках магазинов
18:05 | 17.12.2018
В Екатеринбурге наградили самых талантливых молодых поэтов со всего мира
17:59 | 17.12.2018
Зауральские коммунальщики тратят больше, чем зарабатывают
17:51 | 17.12.2018
Высокинский убрал приставку «и. о.» у начальников трех подразделений администрации
17:39 | 17.12.2018
«Парма» обыграла казанский «Уникс»
17:28 | 17.12.2018
МС-21 с пермскими двигателями будет готов к полету в 2019 году
17:24 | 17.12.2018
Определены финалисты городского спринта «Елки. Пермский период»
17:11 | 17.12.2018
Деятелям культуры Пермского края вручены государственные награды
16:50 | 17.12.2018
Евгений Куйвашев вошел в тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров
16:24 | 17.12.2018
Врио главы свердловской полиции посетил отдел по вопросам миграции в Екатеринбурге
16:22 | 17.12.2018
Екатеринбургский Teleclub попал в топ концертных мировых площадок
16:10 | 17.12.2018
Прокуратура Екатеринбурга заблокировала сайты, торгующие алкоголем
15:54 | 17.12.2018
450 тысяч зауральцев имеют статус «электронного гражданина»
15:35 | 17.12.2018
Назначен свердловский межрайонный природоохранный прокурор
14:57 | 17.12.2018
В Свердловской области на льготное подключение к цифровому вещанию выделят 140 млн рублей
14:37 | 17.12.2018
Следственные органы инициировали передачу в СКР дела о нападении на врача в Екатеринбурге
14:24 | 17.12.2018
В Перми продолжается упорядочение размещения рекламных конструкций
14:21 | 17.12.2018
Компания молодых курганцев заблудилась ночью в зимнем лесу. Спасатели искали их более 3 часов
14:01 | 17.12.2018
В Прикамье построят капиталоемкие дорожные объекты
13:55 | 17.12.2018
Более двух тысяч пермяков уже посетили катки проекта «Ледовый сезон»
13:53 | 17.12.2018
Хотел позлить бывшую жену. Зауралец «заминировал» магазин рядом с домом благоверной
13:16 | 17.12.2018
Объем отгруженной промышленной продукции в Прикамье вырос на 23 %
13:03 | 17.12.2018
Уралец лишился автомобиля из-за долгов по кредитам
13:03 | 17.12.2018
В Перми шумной «Пятерочке» отключили вентиляцию
12:57 | 17.12.2018
В Еткульском районе газифицировали ещё одно село
12:46 | 17.12.2018
Обжалован арест главы СвЖД, подозреваемого в получении взятки
12:33 | 17.12.2018
Федеральный эксперт рассказал жителям Прикамья о «фабриках мысли» и о компетенциях будущего
12:27 | 17.12.2018
Евгений Куйвашев подвел итоги 2018 года и поставил задачи перед главами муниципалитетов
12:22 | 17.12.2018
В Перми будет холодать
12:00 | 17.12.2018
В Екатеринбурге задержан мужчина, обокравший ветерана ВОВ. Полиция ищет других потерпевших
11:30 | 17.12.2018
СК начал проверку по факту попытки суицида 13-летней девочки в Кургане
11:21 | 17.12.2018
В первоуральской колонии открылось производство сосисок. Руководство хочет продавать их по всей России
11:05 | 17.12.2018
Вадим Шумков поручил учитывать обращения граждан при составлении планов по ремонту дорог
10:59 | 17.12.2018
В Свердловской области осужден лжедиректор сельхозпредприятия
10:40 | 17.12.2018
Трех жителей Ревды обвиняют в вымогательстве с применением насилия
10:20 | 17.12.2018
В Екатеринбурге на врача скорой помощи напал буйный пациент
09:57 | 17.12.2018
На Урале у должника арестовали четыре КамАЗа и земельный участок
09:37 | 17.12.2018
Свердловчанина, покусавшего участкового, отправили в колонию
09:15 | 17.12.2018
Жительницу ВИЗа судят за фиктивную регистрацию 39 мигрантов