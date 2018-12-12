Анонсы событий на 15 и 17 декабря

18:20 | 14.12.2018

15 декабря



14:00 Уктусский спортивный комплекс (ул. Зимняя, 27). Состоится инклюзивный праздник Дедов Морозов. Сначала состоятся соревнования по горным лыжам: в 14.00 спуск совершат дети с ограниченными возможностями здоровья, в 14.30 – дети без инвалидности. Затем все участники совершат спуск с горы вместе с десятками Дедов Морозов.



14:30 Ельцин-центр (ул. Б. Ельцина, 3, 5-й этаж). На площадке пространства коллективной работы «Точка кипения – Екатеринбург» состоится подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и ООО «ВЭБ Инновации».

Документ предполагает создание на территории региона Уральского фонда поддержки высокотехнологичных проектов в форме инвестиционного товарищества.

Подписи поставят первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и генеральный директор ООО «ВЭБ Инновации» Олег Теплов.

Основными задачами фонда станут: продвижение высокотехнологичных проектов на территории Уральского федерального округа, а также на федеральном и международном уровнях; содействие встраиванию высокотехнологичных проектов в существующие технологические цепочки на региональном, федеральном и международном уровнях; привлечение государственных и частных корпораций, действующих в стратегически значимых сферах, к поддержке высокотехнологичных проектов и инновационной активности в Свердловской области и на территории УрФО.



17 декабря



10:00 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бул. Экспо, 2). Евгений Куйвашев проведет совещание с главами муниципалитетов Свердловской области.

С докладом «О задачах по реализации на территории Свердловской области Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» выступит первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

О ходе отопительного сезона в муниципальных образованиях Свердловской области и реализации концессионных соглашений в коммунальной сфере доложит заместитель губернатора Сергей Швиндт. Содокладчиками по теме станут глава Лесного Сергей Черепанов и глава Невьянского городского округа Александр Берчук.

Заместитель губернатора Азат Салихов доложит о выполнении мероприятий по подготовке к переходу на цифровое телевещание и отключению аналогового вещания на территории Свердловской области. Министр социальной политики Андрей Злоказов представит перечень мер социальной поддержки в приобретении и установке абонентского оборудования.

Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы Виктор Теряев доложит об итогах деятельности Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году и постановке задач на 2019 год.

В 12:00 заместитель губернатора Павел Креков расскажет о стратегических направлениях развития социальной сферы Свердловской области. Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярев подведет предварительные итоги развития агропромышленного комплекса в 2018 году и обозначит задачи на 2019 год. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов доложит о завершении реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальными образованиями в 2018 году и задачах на 2019 год. Содокладчиками членов кабина станут главы ряда муниципалитетов, руководители предприятий региона.



11:00, 15:00 Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). По инициативе депутатов Законодательного собрания в Уральском государственном театре эстрады состоятся новогодние праздничные представления, на которых побывают дети со всей Свердловской области.

Депутаты по традиции пригласили на благотворительный праздник детей из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников детских домов.

Ребята увидят яркое новогоднее представление в стиле русских народных сказок в исполнении артистов Театра эстрады. Детей ждут встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой-ягой, веселые игры и конкурсы. Для всех гостей праздника депутаты приготовили сладкие подарки.

Перед началом каждого спектакля парламентарии лично поздравят ребят с Новым годом.



15:30 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, 101, ауд. 301). Состоится церемония награждения победителей конкурса эссе студенческой и работающей молодежи «100 историй о работающих родителях», который был реализован при поддержке Фонда президентских грантов. На конкурс было представлено 115 работ.

Проект направлен на привлечение людей старше 50 лет к активной трудовой деятельности в разных ее формах: начало своего дела, творческая самореализация, наставничество и передача профессионального опыта.



16:00 Промзона Ново-Свердловской ТЭЦ. Откроется новое производство по выпуску архитектурно-художественных изделий из металла «Югор-Урал».

При участии правительства Свердловской области в кратчайшие сроки была подобрана площадка для запуска производства. Инвестиции в проект составляют порядка 100 миллионов рублей, будут созданы 60 новых рабочих мест.

В церемонии открытия участвуют: первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселев, руководство предприятия.

Основным видом работы предприятия являются изделия из металла для городского и паркового благоустройства, а также арт-объекты и скульптуры. Среди выполненных проектов – изготовление фонарей и опор освещения, малых архитектурных форм для территории Московского Кремля, парка «Останкино», Театральной площади в Москве, множество объектов в Тюмени и в других городах России.

Автобус для СМИ отправится в 15:20 от БЦ «Континент» (Ленина, 50Б).



16:00 Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49). Стартует первая из серии встреч представителей органов власти Свердловской области, органов местного самоуправления, членов Общественной палаты Свердловской области с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку Фонда президентских грантов.

Общественные объединения смогут представить свои проекты и обсудить возможности дополнительной поддержки. Встречи продлятся четыре дня. Презентации проектов распределились по тематике. В первый день состоится обсуждение социальных проектов в сфере поддержки семьи, пропаганды здорового образа жизни, соцобслуживания. Во второй день обсудят проекты, посвященные развитию гражданского общества, в последующие дни – поддержку проектов в сфере науки, образования, культуры и экологии.

Напомним, по количеству проектов, получивших поддержку, Свердловская область вошла в тройку лидеров среди субъектов Российской Федерации.