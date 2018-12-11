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Анонсы


 

17:52 | 13.12.2018

Анонсы событий на 14 декабря

9:00 Федерация профсоюзов Свердловской области (ул. Розы Люксембург, 34). Состоится подписание трехстороннего соглашения между Администрацией города Екатеринбурга, Объединением профсоюзных организаций города Екатеринбурга и Екатеринбургским объединением работодателей Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей на 2019 – 2021 годы.
Соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в городе Екатеринбурге.
Свои подписи под соглашением поставят Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских и Председатель Екатеринбургского объединения работодателей Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Андрей Мисюра.

10:00 Ельцин Центр (ул. Б.Ельцина, 3, 5-й этаж). Состоится открытие пространства коллективной работы «Точка кипения – Екатеринбург» – инфраструктурного проекта «Агентства стратегических инициатив».
В 10.00 – торжественная церемония открытия с участием первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, ректора УрФУ Виктора Кокшарова, заместителя директора направления «Молодые профессионалы» АСИ Андрея Силинга, директора по развитию инновационной экосистемы АО «Российская венчурная компания» Алексея Гусева, президента УТПП Андрея Беседина и других.
11.00 – Алексей Орлов подпишет от имени правительства Свердловской области два соглашения: с АО «РВК», а также со всероссийской ассоциацией «Кружковое движение» Национальной технологической инициативы.
11.15 – пресс-подход.

12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная оценке темпов роста промышленной отрасли в Свердловской области
Участники пресс-конференции:
Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области
Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты
Михаил Черепанов, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей
Вопросы пресс-конференции:
-Свердловская области опередила по индексу промышленного производства среднероссийские показатели: с чем связаны эти результаты?
-Какие проекты готовятся к запуску в связи со Стратегией промышленного развития региона? Какие проекты будут направлены на внутренний рынок?
-Какие научные разработки уральские предприятия берут на вооружение для создания уникальной продукции?
-Каковы результаты внешнеэкономической деятельности для промышленных предприятий Свердловской области? Контакты с какими странами предприятия планируют развивать в 2019 году?

12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная туристическим планам уральцев на новогодние каникулы.
Президент Уральской Ассоциации туризма Максим Пузанков, президент Ассоциации термального туризма Турции Явуз Йылык, руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев поделятся информацией о наиболее популярных и востребованных туристических направлениях в период новогодних каникул, расскажут о средней стоимости туристической путевки на отдых в России и за границей, озвучат прогнозы о количестве уральцев, которые собираются в путешествия. Также участники пресс-конференции огласят основные пункты программы предстоящего российско-турецкого Года культуры и туризма.

13:30 Ельцин Центра (ул. Б.Ельцина, 3). Состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная педагогическим профессиям будущего.
Профессор Московского городского педагогического университета Татьяна Ковалева, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова и директор центра "ОРТ-карьера" Галина Брусницына поделятся своим видением профессий будущего в сфере образования, расскажут о развитии тьюторской деятельности в российских школах, о подготовке кадров, о новых практиках в плане профессионального и личностного самоопределения школьников, обозначат основные проблемы педагогов XXI века и вызовы современности, на которые приходится отвечать, применяя новые подходы в системе образования.

13:30 Село Коптелово Алапаевского района (ул. Красных орлов, 52, площадка средней общеобразовательной школы). Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов совершит рабочую поездку в Алапаевский район в ходе которой примет участие в торжественном вводе в эксплуатацию газораспределительной сети и школьного стадиона в селе Коптелово, а также открытии нового животноводческого молочного комплекса СХПК «Путиловский» в селе Останино, построенного взамен ликвидированного в связи со вспышкой туберкулеза коров в начале 2018 года.
Автобус для СМИ отправится в 11.30 от здания резиденции губернатора (Горького, 21).

13:30 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная презентации команды из Екатеринбурга - победителей мирового робототехнического чемпионата Robocup Asia-Pacific-2018
Участники пресс-конференции:
Константин Шевченко, директор Дворца молодежи
Юлия Нутенко, директор благотворительного фонда «Дети России»
Команда «Ёburg style» вместе с тренером Леонидом Байдериным (состав команды: Даниил Байдерин, Вениамин Бобаков, Дмитрий Грязнов, Александр Исаков, Мирослава Чобитько).
На пресс-конференции команда «Ёburg style» продемонстрирует двух роботов Феликса и Алису, которые были сконструированы школьникам и принесли им победу в чемпионате Robocup Asia-Pacific-2018 в Дубаи 5-10 декабря. В прошлом году команда стала лучшей в младшей группе. В этом году взяла первое место в старшей группе и в творческом командном зачёте. Вопросы пресс-конференции:
-Как школьники модифицировали своих роботов специально к мировым соревнованиям? Что умеют делать Феликс и Алиса?
-Как результаты команды из Екатеринбурга выглядит на российском фоне?
-С какими идеями сегодня работают юные робототехники на творческих площадках и в трех технопарках, открывшихся 13 декабря в Свердловской области?
-Какую поддержку сегодня могут получить юные инженеры? Как одаренный школьник может попасть на престижные соревнования мирового уровня?

14:00 Отель Екатеринбург Центральный (ул. Малышева, 74). Состоится пресс-конференция «Итоги рынка недвижимости Екатеринбурга 2018 года. Тенденции и перспективы на 2019 год».
Ежегодно в итоговой пресс-конференции принимают участие независимые эксперты рынка недвижимости Свердловской области, и предоставляется аналитическая информация по рынку «из первых рук».
Модератор:
Рустем Галеев, Исполнительный директор Уральской палаты недвижимости
В этом году приглашены:
Ирина Зырянова, президент Уральской Палаты Недвижимости
Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
Алексей Бирюлин, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования
Вячеслав Трапезников, исполнительный директор Ассоциации строителей Урала
Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент»
Темы экспертов:
- Предварительные итоги капитального строительства в Екатеринбурге. Планы на 2019 год
- Цены на жилье? Чего ждать в следующем году?
- Итоги ипотеки уходящего года. Ипотечные тенденции.
- Рост рынка недвижимости Екатеринбурга. Свежая аналитика от УПН.
и др.
В этот же день, 14 декабря, Уральская палата недвижимости подведет итоги конкурса «Профессиональное признание» - 2018 среди СМИ и журналистов. Материалы, высоко оцененные профессионалами рынка недвижимости будут отмечены «звездами»!

© «Вечерние Ведомости»

 


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