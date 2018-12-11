Анонсы событий на 13 декабря

18:08 | 12.12.2018

11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция начальника Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Анатолия Тимощенкова.

Вопросы пресс-конференции:

- С 1 января 2019 года вступают в силу новые нормы перемещения товаров в международных почтовых отправлениях: в чем заключаются новые правила?

- Как будет осуществляться контроль над исполнением новых правил? Что будет с посылками, которые были заказаны накануне Нового года, но поступят в Россию только в 2019 году?

- О чем нужно знать при покупке товара в интернет-магазине с 1 января?

- Какой объем интернет-покупок проходит через таможенный пост аэропорт Кольцово? Что сейчас чаще всего россияне заказывают на зарубежных торговых площадках?



11:30 ДЮСШ «Спартаковец» (ул. Энгельса, 31а). Состоится открытая для СМИ тренировка нашей команды.

В текущем чемпионате «Автомобилист» провел 38 игр, одержал 31 победу и с 63 очками занимает первое место в конференции «Восток». Отметим, что наша команда является лидером с самого начала сезона, а на старте одержала 18 побед подряд.

Лучшим бомбардиром и снайпером команды и всей КХЛ на данный момент является Найджел Доус. У него 49 (19+30) очков, что является новым клубным рекордом.



12:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23). Состоится торжественная церемония вручения премий лучшим педагогам региона. В общей сложности будут награждены 73 работника системы образования из более чем 40 муниципалитетов Свердловской области, все они получат денежное вознаграждение. Планируется, что участие в церемонии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Всего в ходе торжественной церемонии будут награждены победители и призеры пяти конкурсов, в том числе региональных этапов всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018», «Воспитатель года – 2018».



13:00 Детская железная дорога (ул. Мичурина, 230, корп. 20). В день открытия «Кванториума» на детской железной дороге в Екатеринбурге школьники будут создавать вокзал будущего

Свердловская детская железная дорога в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге 13 декабря приглашает всех желающих на открытие детского технопарка «Кванториум». В этот день сотрудники технопарка проведут экскурсии по его «лабораториям», помогут окунуться в мир изобретательства и новых технологий.

На мастер-классе «Вокзал будущего» ребята создадут 3D-модели футуристичных навесов, скамеек, урн и других малых архитектурных форм для благоустройства привокзальной территории. В хай-тек-цехе при помощи лазерных технологий сделают прототип ручного вентилятора, способного запасать энергию. Помимо этого, в «Кванториуме» будет открыта сувенирная мастерская по изготовлению новогодних игрушек, пройдут мастер-классы по симуляции виртуальной реальности и сенсорному управлению светодиодом (заодно все узнают, как это работает).

Детские технопарки «Кванториум» являются принципиально новым форматом дополнительного образования научно-технической направленности. Проект подразумевает создание системы инновационных площадок для интеллектуального развития и досуга детей и подростков. На базе локомотивного депо Свердловской малой магистрали создан «Кванториум» по модели «Мини». Здесь дети будут обучаться по четырем направлениям (квантумам): «Промдизайнквантум», «VR/AR-квантум (дополненная и виртуальная реальность)», «IT-квантум с элементами ГЕО», «Хай-тек».

13 декабря в России пройдет единый день открытия детских технопарков «Кванториум». Марафон организован Фондом новых форм развития образования и Министерством просвещения Российской Федерации. В Свердловской области в этот день будут запущены три технопарка: в «Ельцин Центре», на Свердловской детской железной дороге в Екатеринбурге и на базе Инновационного культурного центра в Первоуральске. В целом по стране участниками марафона станут более 30 площадок в 25 регионах.



13:30 ТАСС-Урал (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту Года театра в Свердловской области. О подготовке к проведению Года театра в Свердловской области, о запланированных мероприятиях, о мерах государственной поддержки и церемонии открытия Года театра в Свердловской музкомедии расскажут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, председатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ, генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Михаил Сафронов, директор Уральского государственного театра эстрады Максим Лебедев, ректор Екатеринбургского государственного театрального института Анна Глуханюк.

В ходе пресс-конференции состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Уральским государственным театром эстрады и Екатеринбургским государственным театральным институтом.

13 декабря в 18:15 в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии (пр. Ленина, 47) состоится официальная церемония открытия Года театра в Свердловской области (сбор гостей с 17:30). В этот вечер Свердловская музкомедия превратится в Парк Культуры. Все зрительское пространство будет наполнено приятными творческими сюрпризами. Любой приглашенный сможет «подсмотреть», как режиссер ищет визуальное решение спектакля вместе с художником по свету, примадонны борются за внимание маэстро, мэтр читает лекцию о системе Станиславского, «билетерши» делятся воспоминаниями и рассказывают театральные байки, а балет самозабвенно трудится у станка.

После официальной церемонии открытия зрителям представят мировую премьеру оперы-буфф «Моцарт VS Сальери». А зрители онлайн-трансляции впервые увидят официальную премьерную запись мюзикла «Екатерина Великая». Напомним, постановка является самым роскошным мюзиклом Свердловской музкомедии и лидером проката, постановка дважды была удостоена национальной театральной премии «Золотая Маска». Онлайн-показ мюзикла «Екатерина Великая» начнется в 18:30.

Напомним, несмотря на то, что профессиональные театры расположены только в восьми муниципалитетах Свердловской области, мероприятия, посвященные Году театра, пройдут практически во всех территориях региона – на площадках местных домов культуры, музеев, библиотек, детских школ искусств.

Год театра в России пройдет в 2019 году согласно указу президента РФ Владимира Путина.



15:00 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, д. 101, кабинет 301). Пройдет круглый стол на тему «О реализации Общероссийского общественного проекта «Здоровая Россия – общее дело» об актуальности первичной профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи.

В качестве спикеров мероприятия выступят заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области, председатель рабочей группы по формированию здорового образа жизни, физической культуры, массового спорта и развитию добровольчества Вадим Савин, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, главный специалист Управления образования Новоуральского городского округа Ирина Позднякова. Представит проект «Здоровая Россия – общее дело» председатель Свердловской региональной общественной организации «Общее дело», член Совета по молодежной политике при Полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе, член Общественного совета при ГУФСИН России по Свердловской области Вячеслав Бальцевич.

По результатам встречи планируется принятие резолюции о возможном применении программы «Здоровая Россия – общее дело» (рекомендована к использованию Министерством образования и науки РФ) в системе профилактики и системе образования Среднего Урала.



15:00 Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (ул. Пушкина, 6). Состоится круглый стол на тему 25-летия Конституции Российской Федерации.

Участники обсудят такие темы, как поддержка ветеранов – реализация социальной направленности Конституции предприятиями региона, конституция как основной гарант защиты трудовых прав и гарантий работников, единая промышленная карта как образовательный проект ранней профориентации школьников, а также заключение соглашения о сотрудничестве в формате «власть – бизнес – общество» в сфере социальной защиты старшего поколения.



15:00–17:00 Екатеринбургское суворовское военное училище (ул. Первомайская, 88). Пройдет праздничное мероприятие, приуроченное к 75-летию со дня основания образовательного учреждения. Одно из старейших довузовских учреждений Минобороны РФ в рамках подготовки к празднованию юбилея проведет для представителей СМИ день открытых дверей на тему «Один день из жизни суворовцев».

Журналисты побывают в музее училища, где познакомятся с его историей, пообщаются с руководителем Екатеринбургского суворовского военного училища полковником Юрием Затонацким, суворовцем 11-го класса Владиславом Воробьевым, побывают на тренировке гандбольной команды.

Также представители СМИ смогут посетить занятия в лабораториях физики, химии, в танцевальном зале, увидят репетицию вокально-инструментального ансамбля, барабанщиков, духового оркестра, коллективов художественной самодеятельности, готовящих концерт к Новому году, а также узнают, как суворовцы проводят свободное время в студии детского творчества, кружке робототехники и студии ИЗО, в тренажерном зале.