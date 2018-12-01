Анонсы на 8, 9 и 10 декабря

19:35 | 7.12.2018

8 декабря



14:00 Свердловская областная специальная библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78). Состоится Инклюзивный медиа-день. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалида и Международному дню волонтера.

Инклюзивный медиа-день – это формат мероприятий, которые проводятся библиотекой для слепых и инклюзивным медиа-клубом «Репортер» в один день и на одной площадке с участием интересных и успешных личностей, в том числе из числа тех, кто имеет инвалидность. Формат мероприятий: пресс-конференции, встречи, медиа-занятия, презентации, круглые столы, фотосессии, видеосъемка социальных проектов.

В инклюзивном медиа-дне примут участие юные журналисты, волонтеры и педагоги Екатеринбурга. После экскурсии по библиотеке для слепых состоится учебная пресс-конференция, где подрастающие «акулы пера» будут искать ответы на вопросы о появлении и развитии инклюзивного медиа-волонтерства в Свердловской области. В ходе мероприятия будут продемонстрированы видеосюжеты, созданные екатеринбургскими юнкорами и связанные с темой инклюзии. Далее в формате мозгового штурма вместе с инклюзивным медиа-клубом «Репортер» будут выработаны планы развития инклюзивного медиа-волонтерства на 2019 год. Итоговым материалом должно стать облако слов на эту тему.



8 и 9 декабря в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4 А) состоится финал II регионального конкурса молодых талантливых художников Master, организатором которого является «Школа портрета Анатолия Мовляна». Участие в творческом состязании принимают 90 молодых художников в возрасте от 12 до 35 лет. В финале авторы будут соревноваться в умении писать с натуры. Оценивают работы профессиональные художники: Алексей Ефремов (Екатеринбург), Илья Пьянков (Екатеринбург), Рустем Хузин (Казань), Дмитрий Калинин (Омск), Анатолий Мовлян (Екатеринбург), Бато Дугаржапов (Москва). Конкурс проводится при поддержке правительства Свердловской области.

Торжественное награждение победителей состоится 9 декабря в 18.00.

Конкурс Master создан для выявления молодых талантов, их поддержки и поднятия уровня художественного образования в стране. Для этого в состав жюри приглашаются лучшие профессиональные живописцы.

Кроме того, в ходе конкурса знаменитые художники поделятся своим опытом, расскажут о новых современных материалах, продемонстрируют различные художественные приемы и техники – всего за два дня пройдет шесть мастер-классов. Вход на мероприятия свободный.



10 декабря



9:00 УИУ РАНХиГС (8 Марта, 66, аудитория 30). Состоится публичная лекция председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, посвященная основному документу страны.



10:00 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (ул. Малышева, 33; актовый зал). Состоится пресс-конференция, посвященная старту регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов.

О том, как будет проходить интеллектуальное соревнование расскажут первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Ирина Серкова, директор Дворца молодежи Константин Шевченко, первый проректор УрФУ Сергей Кортов, заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга.

Также по итогам пресс-конференции свои научно-технические разработки представят участники Уральской проектной смены, которая проходила летом в загородном центре «Таватуй». За три недели смены школьники создали универсальное гидрофобное покрытие «SMART SURFACE», способное предотвратить коррозию и обледенение практически на любых материалах. Продукт не имеет аналогов на рынке. Сегодня проект участвует в программе «Акселератор УрФУ», наравне с проектами студентов и молодых предпринимателей.

Также в числе разработок, которые представят на пресс-конференции школьники, приложение для ранней диагностики расстройств пищевого поведения (проходит апробацию в Клиническом центре по борьбе с зависимостями), «умная футболка» для коррекции осанки, портативное устройство для считывания ЭКГ, робот для сбора и утилизации космического мусора, линейка фармпрепаратов на основе растительного сырья.

Напомним, в Свердловской области региональный трек проводится в третий раз при поддержке министерства общего и профессионального образования. Операторами конкурса выступают Дворец молодежи и Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина.



11:00 Министерство социальной политики Свердловской области (ул. Большакова, 105). Будет проводиться практическая тренировка по эвакуации людей в случае пожара. В ходе занятия будет произведена эвакуация одного из сотрудников из окна 2-го этажа по автолестнице.



11:00 Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3). Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова примет участие в пресс-конференции, посвященной старту проекта «Точка кипения», которая состоится в Паблик Маркет.

«Точка кипения» – пространство коллективного взаимодействия для выработки новых моделей регионального развития. Участниками проекта станут представители сферы образования, науки, бизнеса, власти, общественных организаций, профессиональных сообществ, студенты и другие.

В пресс-конференции также приму участие: программный директор «Точки кипения» Екатеринбург Лариса Малышева, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Уральском федеральном округе Даниил Мазуровский, директор свердловского венчурного фонда Денис Скоморохов.



12:00 Исторический парк «Россия – Моя история» (ул. Народной воли, 49, конференц-зал, 2 этаж). Состоится публичная лекция «Конституция 1993: инструкция по применению». Спикерами выступят ветераны юриспруденции государственного управления, почетные граждане Свердловской области.



15:00 Театр балета «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104). Состоится торжественная церемония вручения городской статусной награды – премии «Признание» - за многолетний вклад в развитие и процветание Екатеринбурга. Лауреаты социокультурного проекта «Признание», профессионалы из разных сфер деятельности в этом году также празднуют свои жизненные юбилеи.

В этом году премия «Признание» вручается в следующих номинациях: «Культура и искусство», «Наука», «Спорт», «Образование», «Здравоохранение». В числе лауреатов:

– Заслуженная артистка России, солистка-вокалистка Свердловского академического театра музыкальной комедии Любовь Бурлакова.

– Директор Детской музыкальной школы № 16, Заслуженный работник культуры РФ Вера Андреева.

– Директор Театра балета «Щелкунчик», продюсер балетных спектаклей Елена Давыдова.

– Писатель, член Союза российских писателей Игорь Сахновский.

– Писатель, председатель екатеринбургской организации Союза российских писателей и сопредседатель Союза российских писателей Арсен Титов.

– Режиссер неигрового кино, продюсер, директор кинокомпании «Снега» Ирина Снежинская.

– Физик-теоретик, академик Российской академии наук Михаил Садовский.

– Директор лицея № 12, обладатель почетного звания «Дочь города – дочь России» Любовь Кулева.

– Главный врач Центральной городской клинической больницы № 24 Ирина Мокшина.

– Президент и главный тренер волейбольного клуба «Локомотив-Изумруд», Заслуженный тренер России, обладатель звания «Лучший тренер мира» Валерий Алферов.

Своим талантом, профессионализмом и ежедневным трудом специалисты высочайшего уровня год за годом меняют Екатеринбург к лучшему. Ежегодный историко-культурный проект «Признание» - это дань уважения и признание заслуг юбиляров на высоком городском уровне. Премия «Признание» вручается первыми лицами Администрации Екатеринбурга с 2001 года. За прошедшее время наградой отмечены более 200 профессионалов, которыми гордится наш город.



15:30 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21-23). Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведут совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры Свердловской области. В совещании примут участие руководители транспортных и дорожностроительных предприятий и организаций. С основным докладом выступит министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

По окончании совещания состоится подход к прессе.

Проход представителей СМИ для участия в совещании до 15:30, для участия в пресс-подходе – до 16:30.