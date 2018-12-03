Анонсы событий на 5 декабря

19:02 | 4.12.2018

9:30 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-завтрак на тему развития социального предпринимательства в Свердловской области.

Участвуют: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, руководитель проекта Центр инноваций социальной сферы Людмила Капанина, выпускники центра, успешно защитившие свои проекты.

Свердловская область с начала 2018 года стала участником федерального проекта по развитию и поддержке социальных предпринимателей. Социальный бизнес — это новый тренд, направленный на улучшение качества жизни людей. Участники встречи обсудят эффективность существующих мер поддержки для реализации социальных проектов в рыночных условиях и другие вопросы.



11:00 Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (ул. Чапаева, 10). Состоится круглый стол «Казачество на Урале: историческое наследие и вызовы современности».

Руководители и члены войсковых казачьих обществ, творческих казачьих коллективов, фольклорных коллективов и другие участники обсудят деятельность казачьих организаций, вопросы самоидентификации современного казачества, возрождение самобытных традиций и казачьего быта.



15:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Состоится торжественный прием, посвященный Международному дню волонтеров.

Цель мероприятия – популяризация добровольческого движения в городе Екатеринбурге, чествование лиц, внесших особый вклад в развитие волонтерства, в реализацию стратегического проекта «Выбираю жизнь».

Указом Президента России 2018 год объявлен Годом добровольца. Город реализует несколько специальных проектов в поддержку волонтерства и в целом, и различных видов волонтерства.

В целях развития добровольческих организаций города Екатеринбурга, осуществляющих свою деятельность по направлению пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, распространения ВИЧ-инфекции и СПИД, уже седьмой год Отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией Администрации города Екатеринбурга в сотрудничестве со всеми участниками муниципальной системы профилактики реализует городской проект «Здоровая инициатива: молодые – молодым!».

Эффект проекта – поступательная уверенная популяризация волонтерской деятельности, увеличение количества волонтерских отрядов, участвующих в городских и районных профилактических мероприятиях, усиление позиций сводных районных волонтерских отрядов.