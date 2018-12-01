Анонсы
18:33 | 3.12.2018
Анонсы событий на 4 ноября
В ходе объезда начальник Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов покажет пешеходные переходы вблизи школ, обустроенные в соответствии с новыми национальными стандартами. Также осмотрит комплексный пост дорожного контроля на 18-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Такие посты ведут постоянный мониторинг метеорологических условий и играют ключевую роль в зимнем содержании автодорог. Кроме того, начальник регионального управления автодорог проинспектирует состояние участков Серовского тракта, отремонтированных в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б. Ельцина, 10). Состоится очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области.
Намечается, что на заседании во втором и третьем чтениях будет рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
10:00 УТЗ (ул. Фронтовых Бригад, 18). Исполняющий обязанности министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин примет участие в открытии производственного стартапа по изготовлению оборудования из пластика и изделий из композитных материалов.
Также будет подписано соглашение о сотрудничестве в области научно-исследовательской деятельности между Уральским государственным лесотехническим университетом, Институтом химической переработки растительного сырья и промышленной экологии и ООО «ДельтаПолимер».
11:00 Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3). Эксперты представят результаты исследования культурной среды Екатеринбурга и свои рекомендации для ее выхода на новый уровень.
На мероприятии соберутся все заинтересованные стороны: власть, культурные акторы и девелоперы, представители творческой общественности. Всем участникам встречи будет презентована бумажная и электронная версия проекта «Екатеринбургский пульс».
Идея исследовательского проекта «Екатеринбургский пульс» родилась на первом Уральском региональном культурном форуме «Культуралика», который состоялся в феврале этого года. Его основными целями были заявлены реализация эффективной культурной политики, активизация творческих сил города и запуск культурных процессов, позитивно влияющих на городскую и региональную экономику.
Рабочая группа стремилась не просто изучить среду, но и определить наметившиеся в ней тенденции, предложить конкретные действия для выхода на новый уровень развития городского культурного пространства.
В проекте «Екатеринбургский пульс» был применен комплексный метод, позволяющий объединить узкопрофильные методики отраслевых экспертов и междисциплинарные, культурологические подходы. Наряду со статистическим и социально-экономическим анализом проводилась культурологическая экспертная оценка, велась работа с культурным геном.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Территория закона».
Эксперт проекта «Территория закона», доцент кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Сергеев, руководитель проекта «Территория закона», председатель Студенческого совета УрГЮУ Даниил Быков, эксперт проекта «Территория закона», адвокат Адвокатской палаты Свердловской области Эльвира Левицкая и прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Сергей Матвеев расскажут о проблеме распространения тематики криминальной субкультуры в молодежной среде, представят статистические данные по теме, поделятся информацией о законопроекте и методических рекомендациях, направленных на противодействии криминальной субкультуре «АУЕ».
12:00 Межрайонный отдел № 1 Центра занятости (ул. Шейнкмана, 22). Состоится «День открытых дверей» для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов.
Все желающие смогут получить консультации по вопросам трудового законодательства, информацию о положении на рынке труда и государственных услугах, предоставляемых Центром занятости. Посетителям будут продемонстрированы возможности мобильного офиса. Кроме того, специалисты Центра проведут занятия с безработными по программам социальной адаптации «Мастерские поиска работы», сотрудники бюро медико-социальной экспертизы проконсультируют по вопросам ИПРА (индивидуальной программы реабилитации или абилитации). В рамках встречи также состоится ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью. В ней примут участие работодатели, которые готовы принять на работу соискателей данной категории по различным специальностям.
© «Вечерние Ведомости»
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