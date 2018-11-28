Анонсы событий на 1, 2 и 3 декабря

19:05 | 30.11.2018

1 декабря



14:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21). Отправится автобус для аккредитованных СМИ на комплекс трамплинов «Аист» в Нижний Тагил, где 1-2 декабря пройдет этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

Открытие соревнований состоится в 18.30.



14:00 Нижняя Тура (ул. 40 лет Октября, д. 1д). 1-2 декабря в Нижней Туре состоится ежегодный фестиваль казачьей культуры «Широка казачья удаль».

3 декабря в Свердловской области пройдут мероприятия, посвященные казачьей культуре.

В 17.00 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (ул. Чапаева,10) откроется выставка «Оренбургский пуховый платок», состоится показательный мастер-класс по пуховязанию от потомственной вязальщицы.

В 18.30 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (ул. Чапаева,10) состоится уникальный концерт фольклорных ансамблей казачьей песни «За Уралом, братцы, за рекой…», посвященный 444 годовщине со дня образования Оренбургского казачьего войска.

Для гостей концерта выступит семейный фольклорный ансамбль казачьей песни «Воля» из города Первоуральск и фольклорно-этнографический ансамбль «Перегода» из города Оренбург.



2 декабря



12:00 Широкореченский военно-мемориальный комплекс. Состоится акция «Дорога к обелиску – Пост №1». У могил неизвестных солдат 12 патриотических отрядов из Екатеринбурга, Арамиля, Кузино, Верхнего Дуброво станут участниками митинга, посвященного Дню Неизвестного солдата, заступят в почетный караул, возложат цветы.

3 декабря акция «Дорога к обелиску – Пост №1» пройдет в 39-ти муниципальных образованиях Свердловской области у 142-х подшефных мемориальных объектов, в которой примут участие 4,6 тысячи молодых людей.



13:00 Российский государственный профессионально-педагогический университет (ул. Машиностроителей, 11). Состоятся мероприятия, посвященные памяти бойцов и командиров 365-й Уральской стрелковой дивизии.

В преддверии Дня Неизвестного солдата и 77-летия с момента контрнаступления советских войск под Москвой пройдет встреча с родственниками бойцов-уральцев. А также состоится презентация книги «Память о бессмертии», в которой по крупицам воссоздана история дивизии, собраны уникальные архивные документы, фотографии, письма с фронта, воспоминания выживших бойцов и родственников погибших солдат и офицеров.

Отметим, что в составе 365-й стрелковой дивизии было 12 тысяч человек. Основной костяк составляли свердловчане.

Боевой путь дивизии недолог, а судьба трагична. Уральцы участвовали в Клинско-Солнечногорской наступательной операции. Действуя на главном направлении, 365-я стрелковая дивизия совместно с другими подразделениями наступала на Клин, где в тяжелых сражениях потеряла почти половину состава.

В начале февраля 1942 года в результате сильных фланговых контрударов немецких войск 29-я армия, в состав которой к тому моменту входила дивизия, была отрезана от главных сил фронта. Соединения армии прорывались из окружения, неся колоссальные потери под артиллерийскими и авиационными ударами противника. Из Мончаловского «котла» вышли немногие. Были утрачены знамена и уничтожены важные документы. От 365-й стрелковой дивизии почти ничего не осталось, точное число погибших в тех лесах неизвестно, тысячи бойцов-уральцев до сих пор числятся пропавшими без вести.



3 декабря



9:00 Тугулым. В городах Свердловской области состоится молодежная патриотическая добровольческая акция «Научись помнить».

В 9.00 мероприятие стартует в Тугулыме в районный историко-краеведческий музей (пл. 50-летия Октября, 1).

В 11.30 мероприятие стартует в Екатеринбурге в Фармацевтическом колледже (ул. Бебеля, 71).

В 16.00 мероприятие пройдет в Нижней Туре в администрации городского округа.

3 декабря в городах региона пройдет состоится патриотическая акция «Судьба солдата» — вручение поисково-архивных документов родственникам погибших солдат.

В 11.00 в Арамили у памятника погибшим воинам – открытие мемориальной плиты с именами погибших военнослужащих, установленных поисковиками (25 имен).

В 12.00 мероприятие состоится в поселке Арти у обелиска павшим солдатам.

В 15.00 – в поселке Мартюш Каменского района (Центр дополнительного образования, ул. Бажова, 10).



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню информационной безопасности.

В 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудования объявила 30 ноября Международным днем защиты информации. Целью Дня является напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.

Руководитель проектов в сфере кибербезопасности Екатеринбургского филиала компании "Ростелеком" Григорий Ахунов и профессор кафедры мировой экономики факультета мировой экономики и финансов УрГЭУ, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук расскажут о понятии "кибербезопасность", огласят статистику кибератак, поделятся информацией, за кем чаще всего охотятся в сети, дадут рекомендации, как защититься от киберугроз.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная стратегии развития Уральского отделения Российской академии наук

Участники пресс-конференции:

Валерий Чарушин, председатель Уральского отделения РАН, академик РАН

Николай Лукоянов, директор Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН, член-корреспондент РАН

Андрей Ремпель, директор Института металлургии УрО РАН, член-корреспондент РАН

Владимир Богданов, главный научный специалист Институт экологии растений и животных УрО РАН, член-корреспондент РАН

Вопросы пресс-конференции:

-В России впервые запускается национальный проект «Наука», он рассчитан на 2019-2024 годы. Как уральские ученые будут вовлечены в этот проект?

-В условиях нацпроекта изменится финансирование и поддержка науки: каковы ожидания ученых? Какие проекты получат новые возможности для развития?

Во время пресс-конференции директор Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН Николай Лукоянов представит проект Уральского центра высокопроизводительных вычислений, который создается в Екатеринбурге на базе суперкомпьютера «УРАН». В этом центре будут проводить исследования и обсчитывать свои задачи сотрудники институтов УрО РАН, Уральского федерального университета и проходить обучение студенты УрФУ.

Директор Института металлургии УрО РАН Андрей Ремпель расскажет о новых проектах для промышленности, в частности о создании комплексных технологий переработки сырья Урала и получении высокоэнтропийных сплавов.

Главный научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, заведующий лабораторией экологии рыб и биоразнообразия водных систем ИЭРиЖ Владимир Богданов расскажет об экологической стратегии освоения и использования углеводородов в Арктике. Как могут соседствовать нефтедобывающие компании и местное население? В чем причина экологических проблем в этой территории по оценке ученых?



13:30 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Депутат Государственной Думы Дмитрий Ионин инициировал расследование в отношении федеральной компании о нанесении ущерба бюджету Свердловской области на 1,5 миллиарда рублей: как вскрылись эти факты? Что тормозит расследование?

Вопросы пресс-конференции:

-В мае 2018 года на станции Билимбай в Свердловской области произошел сход вагонов поезда. Ряд фактов, выявленных в результате расследования, привлекли внимание депутата Государственной Думы и силовых структур. С чем связаны обвинения?

-Почему ущерб бюджету Свердловской области оценивается в сумму 1,5 миллиарда? Как планируется взыскать эти средства?

-Почему депутат Государственной Думы Дмитрий Ионин убежден, что речь идет о мошенничестве?

-Какие силовые структуры вовлечены в расследование? Что тормозит процесс?



16:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21). Губернатор Евгений Куйвашев наградит победителей конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!».

Торжественная церемония пройдет в конференц-зале резиденции губернатора Свердловской области



17:00 Уральский государственный театр эстрады (улица 8 Марта, 15). Состоится торжественный вечер, посвященный 100-летию системы дополнительного образования.

В мероприятии примут участие Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, и.о. начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, и.о. начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Татьяна Ярошевская, и.о. председателя Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга Анна Батенькова, и.о. начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина.

На торжественном вечере в течение 100 минут дети из творческих коллективов, созданных на разных площадках, подведомственных четырем подразделениям Администрации города Екатеринбурга, продемонстрируют зрителям свои таланты. Благодаря плодотворной работе специалистов Комитета по молодежной политике, Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма, Управления культуры, Департамента образования и опытных педагогов, юные дарования показывают высокие творческие результаты. Так, в честь юбилея дополнительного образования детей в России на сцене театра эстрады выступят более 600 молодых исполнителей.

Развитие системы дополнительного образования детей началось в России в начале XX века – в ноябре 1917 года, когда в Народном комиссариате просвещения РСФСР был создан отдел внешкольного образования. В 1918 году было организовано первое государственное внешкольное учреждение Станция юных любителей природы (Москва, Сокольники).