Анонсы
19:14 | 27.11.2018
Анонсы событий на 28 ноября
Участниками семинара станут представители делегации – люди с ограниченными возможностями здоровья, организаторы конгресса, представители НКО, оказывающие помощь людям с ОВЗ и их окружению, руководители социальных и образовательных учреждений, представители органов государственной власти, общественные активисты.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге V Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и координатор НОСТРОЙ по УрФО, президент СРО Ассоциация строителей Урала Сергей Лекомцев расскажут о концепции 100+ Forum Russia 2018, о готовности города и области к проведению масштабного специализированного мероприятия, о развитии строительной отрасли в регионе, обозначат круг вопросов, которые представители профессионального сообщества будут решать в рамках деловой программы форума, представят знаковые темы и спикеров 100+ Forum Russia 2018.
13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту Декады инвалидности в Свердловской области.
Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков и председатель РО ВОРДИ в Свердловской области Татьяна Флеганова расскажут о предстоящих мероприятиях в рамках Декады инвалидности, о мерах социальной поддержки и возможностях трудоустройства и самореализации инвалидов в Свердловской области, поделятся статистикой о количестве граждан с инвалидностью в области на данный момент.
Первым мероприятием Декады станет показ 29 ноября в кинотеатре «Салют» художественно-публицистического фильма «Особый путь».
3 декабря отмечается Международный день инвалидов, или Международный день людей с ограниченными возможностями. Он был утвержден резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 года с целью привлечения внимания к проблемам инвалидов. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 1 млрд человек, которые имеют ту или иную форму инвалидности.
15:00 Полевской (Западный промышленный район, 1/1). Состоится запуск участка по производству винтовых свай и трубчатых фундаментов на промышленной площадке Уральского завода многогранных опор в Полевском. Проект реализован при поддержке правительства Свердловской области. Запуск производства в специально построенном здании даст прирост производства на 2400 тонн металлоконструкций в год и обеспечит создание новых высокопроизводительных рабочих мест. В мероприятии участвуют: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, глава Полевского Константин Поспелов, генеральный директор ООО «УЗМО» Вадим Максимкин, председатель совета директоров ООО «ГК «Уральский завод горячего цинкования» Александр Меньшенин.
Автобус для СМИ отправится в 13:00 от резиденции губернатора Свердловской области (Горького, 21).
18:30 Ельцин Центр (ул. Б. Ельцина, 3). Состоится очередное заседание «Народной трибуны». Ведущие Геннадий Бурбулис и Григорий Петросян предложат собравшимся подискутировать на тему «25 лет конституционного консенсуса: истоки, испытания и перспективы».
Отметим, уже меньше месяца остается до юбилея Конституции РФ – 12 декабря ей исполнится 25 лет. Организаторы «Народной трибуны» в этом году вместе с участниками встреч постоянно обращаются к событиям, предшествовавшим принятию российской Конституции, вникают в исторические детали ее создания, анализируют процесс четвертьвекового конституционного развития.
© «Вечерние Ведомости»
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