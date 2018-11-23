Анонсы событий на 28 ноября

19:14 | 27.11.2018

10:00 Министерство социальной политики Свердловской области (ул. Большакова, 105). Состоится семинар «Свердловская область – международный центр социальных инноваций», посвященный подведению итогов работы делегатов Свердловской области на III Российском конгрессе людей с ОВЗ, который прошёл в Севастополе. Цель мероприятия – презентация инклюзивных программ, получивших поддержку участников конгресса.

Участниками семинара станут представители делегации – люди с ограниченными возможностями здоровья, организаторы конгресса, представители НКО, оказывающие помощь людям с ОВЗ и их окружению, руководители социальных и образовательных учреждений, представители органов государственной власти, общественные активисты.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге V Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и координатор НОСТРОЙ по УрФО, президент СРО Ассоциация строителей Урала Сергей Лекомцев расскажут о концепции 100+ Forum Russia 2018, о готовности города и области к проведению масштабного специализированного мероприятия, о развитии строительной отрасли в регионе, обозначат круг вопросов, которые представители профессионального сообщества будут решать в рамках деловой программы форума, представят знаковые темы и спикеров 100+ Forum Russia 2018.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту Декады инвалидности в Свердловской области.

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков и председатель РО ВОРДИ в Свердловской области Татьяна Флеганова расскажут о предстоящих мероприятиях в рамках Декады инвалидности, о мерах социальной поддержки и возможностях трудоустройства и самореализации инвалидов в Свердловской области, поделятся статистикой о количестве граждан с инвалидностью в области на данный момент.

Первым мероприятием Декады станет показ 29 ноября в кинотеатре «Салют» художественно-публицистического фильма «Особый путь».

3 декабря отмечается Международный день инвалидов, или Международный день людей с ограниченными возможностями. Он был утвержден резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 года с целью привлечения внимания к проблемам инвалидов. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 1 млрд человек, которые имеют ту или иную форму инвалидности.



15:00 Полевской (Западный промышленный район, 1/1). Состоится запуск участка по производству винтовых свай и трубчатых фундаментов на промышленной площадке Уральского завода многогранных опор в Полевском. Проект реализован при поддержке правительства Свердловской области. Запуск производства в специально построенном здании даст прирост производства на 2400 тонн металлоконструкций в год и обеспечит создание новых высокопроизводительных рабочих мест. В мероприятии участвуют: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, глава Полевского Константин Поспелов, генеральный директор ООО «УЗМО» Вадим Максимкин, председатель совета директоров ООО «ГК «Уральский завод горячего цинкования» Александр Меньшенин.

Автобус для СМИ отправится в 13:00 от резиденции губернатора Свердловской области (Горького, 21).



18:30 Ельцин Центр (ул. Б. Ельцина, 3). Состоится очередное заседание «Народной трибуны». Ведущие Геннадий Бурбулис и Григорий Петросян предложат собравшимся подискутировать на тему «25 лет конституционного консенсуса: истоки, испытания и перспективы».

Отметим, уже меньше месяца остается до юбилея Конституции РФ – 12 декабря ей исполнится 25 лет. Организаторы «Народной трибуны» в этом году вместе с участниками встреч постоянно обращаются к событиям, предшествовавшим принятию российской Конституции, вникают в исторические детали ее создания, анализируют процесс четвертьвекового конституционного развития.