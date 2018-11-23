Анонсы событий на 27 ноября

18:07 | 26.11.2018

10:00 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Екатеринбург, бул. Экспо, 2, 4 павильон). Состоится официальное открытие выставки-форума транспортно-логистических услуг и технологий TransUral 2018.

Ожидается, что в открытии форума и осмотре выставки примут участие министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, первый заместитель начальника Свердловской железной дороги Иван Колесников, президент Уральской логистической ассоциации Николай Тушин.

Форум организован при поддержке правительства Свердловской области, регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, областного Союза промышленников и предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палаты, Уральской логистической ассоциации и екатеринбургским офисом компании МВК.

Работа форума продлится с 27 по 29 ноября. В ходе круглых столов и конференций планируется обсудить развитие региональной транспортно-логистической инфраструктуры, эффективную организацию автомобильных, контейнерных перевозок, современные тенденции транспортного обслуживания населения и другие. Подробнее с программой форума можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Очередное заседание гордумы Екатеринбурга.



10:40 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького 21/23, конференц-зал). Состоится заседание расширенного Пленума Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.

Участники обсудят задачи ветеранских организаций по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации, распоряжения правительства Свердловской области, постановления Пленума Центрального Совета Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров).



11:00 УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62). Пройдут завершающие мероприятия I Съезда народов Урала.

11.00 – молодежная образовательная сессия «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации» (аудитория 152),

12.00 – выставка декоративно-прикладного искусства нардов Урала, мастер-классы по народной хореографии, мастер-класс по игре на национальных музыкальных инструментах, гастрономический поединок «Кухня народов мира», концерт самодеятельных молодежных национальных коллективов Свердловской области (концертный зал ДК УрГЭУ).

16.00 – закрытие съезда.



12:00 Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173А). Состоится инклюзивное мероприятие, посвященное трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья – «От информирования к трудоустройству».

Представители департамента по труду и занятости населения Свердловской области расскажут о ситуации на рынке труда и презентуют успешный опыт трудоустройства инвалидов. Сотрудники Екатеринбургского центра занятости проведут мастер-классы и расскажут, как составить резюме или пройти собеседование. В рамках мероприятия все желающие также смогут пройти профориентационное тестирование, а также получить консультацию или подобрать вакансию в мобильном офисе службы занятости.



12:00 Село Байкалово (ул. Набережная, 71). Состоится торжественное открытие нового цеха по производству сухого молока в Байкаловском филиале «Ирбитского молочного завода». В мероприятии планирует принять участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Автобус для аккредитованных представителей СМИ отправляется 27 ноября в 7.30 от резиденции губернатора (ул.Горького, 21).



14:00 п. Билимбай (Дом народной культуры Фонда «Строганофф», ул. Бахчиванджи, 1). В рамках реализации проекта «Малые города – удивительные достопримечательности. Мастер-классы для жителей малых городов и поселков Свердловской области», получившего поддержку Фонда президентских грантов, состоится первый мастер-класс.

Участниками мероприятия станут краеведы, учителя и ученики интернатов и школ, учащиеся средних учебных заведений, студенты, участники туристических секций, краеведческих кружков, фермеры, ремесленники, обладатели рецептов местной кухни, экскурсоводы, туристические агентства, неравнодушные жители, готовые рассказать о туристических объектах своего поселка широкому кругу людей. Их эксперты обучат современным методам продвижения туристических достопримечательностей в интернете и социальных сетях. По результатам мастер-классов жители населенного пункта получат возможность прямого выхода на портал www.nashural.ru и на аудиторию в десятки тысяч человек.

Организатором мастер-класса выступает Фонд развития краеведения и туристической информатизации на территории Урала и Евразийский фонд национального наследия «Строганофф». В целом проект охватит 10 малых городов и поселков Свердловской области: Кировград, Красноуфимск, Реж, Нижние Серьги, Сухой Лог, Верхний Тагил, Нижняя Салда, поселки городского типа Бисерть, Арти, Билимбай.



15:00 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15; основное здание; 3 этаж; актовый зал). Состоится дискуссия, посвященная обсуждению хода финального голосования проекта «Великие имена России». В рамках мероприятия состоится выступление экспертов, которые расскажут о выдающихся личностях, чьи имена вошли в шорт-лист конкурса. Так, состоится презентация книги «Дорога к сказам. История жизни П.П. Бажова», которую представит ее автор Владимир Ушаков. О жизненном пути промышленника Акинфия Демидова и полководца Георгия Жукова расскажет начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин.



15:30 Учебный театр Екатеринбургского государственного театрального института (ул. К. Либкнехта, 38). Представят самую масштабную постановку в истории Учебного театра – театральный блокбастер «Александр Невский» (14+). В преддверии премьеры спектакля всех гостей и представителей СМИ ждет угощение в средневековом стиле.

В основе спектакля – сценарий одноименного фильма классика мирового кинематографа Сергея Эйзенштейна. Специально для постановки была достроена и увеличена на несколько метров сцена Учебного театра, а также спроектирована тайная система люков под сценой, куда эффектно исчезают с поля боя «раненые бойцы».

«Александр Невский» – это авторская интерпретация исторических событий времен Ледового побоища. Режиссер проекта Александр Блинов создал спектакль в духе эпического кинофэнтэзи, с применением экранных 2D и 3D-технологий. А в батальных сценах сражения одновременно участвуют до 50 актеров. Массовые сцены боев поставлены под руководством профессиональных каскадеров и специалистов по историческому бою. По авторским эскизам изготовлено более 150 единиц оружия (мечи, копья, топоры и щиты) и доспехов (шлемы, кольчуги).

Спектакль создан при поддержке Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь и правительства Свердловской области в рамках работы Межвузовского центра театральных проектов ЕГТИ «Молодежный патриотический театр». Прокат спектакля запланирован на март-апрель 2019 года в Учебном театре ЕГТИ.