Анонсы
18:21 | 22.11.2018
Анонсы событий на 23 ноября
В 10.30 стартуют мастер-классы: «Голоса Севера — Скандинавские народные мелодии. Песни любви и грусти», «Сыграем вместе! Музыкальная терапия в системе психосоциальной реабилитации», «Незнакомый уголок мира, который я знаю», «Основы танцевально-двигательных занятий для людей с нарушениями интеллекта», «Инклюзивная танцевальная терапия», «Как рождается номер», «Петь легко».
В 17.30 состоится фестивальный показ по направлению «Музыка».
В 19.00 – торжественное закрытие фестиваля.
11:00 Резиденция губернатора Свердловской области (Горького, 21, зал под куполом). Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов проведет заседание инвестиционного совета, в ходе которого участники обсудят меры по снижению административных барьеров при регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, представят результаты опроса предпринимателей об оценке делового климата в Свердловской области. Также на совете рассмотрят реализацию стратегического инвестиционного проекта «Производственная фирма «СКБ Контур» и вопрос о включении новых проектов в перечень инвестиционных, имеющих стратегическое значение для Свердловской области.
11:00 с. Чусовое (ул. Первомайская, д.5, ФАП). Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков совершит рабочую поездку Шалинский район. Министр оценит работу первого в Свердловской области передвижного комплекса «Стоматология», работу передвижного мобильного комплекса «Диагностика», первую в районе телемедицинскую установку, проведет личный прием пациентов в рамках всероссийской акции «#ДоброВСело». По итогам поездки состоится брифинг министра.
Автобус для СМИ отправится в 8.30 от резиденции губернатора (Горького, 21).
Программа:
11.00 в с. Чусовое (ул. Первомайская, д.5, ФАП) – начало работы передвижного комплекса «Стоматология».
12.00 в Сылва (ул. Ленина, д.14, ФАП) демонстрация работы первой в районе телемедицинской установки.
13.30 в п. Шамары (ул. Первомайская, 30, ОВП) личный прием граждан, подход к прессе.
15.00 в р.п. Шаля (ул. Орджоникидзе,5а, площадь перед ДК) работа передвижного мобильного комплекса «Диагностика».
14:00 Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173А). Состоится «День особенных мам». Мероприятие пройдет в преддверии Дня матери в России. Героями праздника станут 15 женщин, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках. Они расскажут об опыте «особого» родительства молодым инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также их сверстникам, не имеющим инвалидности.
Сейчас идет подготовительный этап мероприятия – проходит фото- и видеосъемка мам и их членов семьи. Результаты работы будут представлены во время пятничной встречи.
16:00 Уральский музыкальный колледж (ул. А.Валека, 25; большой зал). Состоится торжественный вечер, посвященный 75-летию образовательного учреждения. Планируется, что участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
В ходе мероприятия будут вручены награды губернатора Свердловской области, регионального правительства и Законодательного собрания, Общественной палаты Свердловской области. Прозвучат поздравления от коллег, в том числе, видеообращения народного артиста СССР Юрия Башмета, народных артистов России Михаила Гантварга, Александра Чайковского, Вадима Бибергана, ректора Московской консерватории Александра Соколова и других.
Праздничные мероприятия в честь юбилея Уральского колледжа также состоятся 29 ноября и 1 декабря.
29 ноября в Свердловской государственной академической филармонии (ул. К. Либкнехта, 38 А; большой зал) состоится праздничный концерт, в котором примут участие четыре оркестра колледжа («Лицей-камерата», духовой, народный и симфонический), а в качестве солистов выступят выпускники десятилетки, являющиеся в настоящее время солистами крупных столичных коллективов.
1 декабря школа откроет двери для выпускников всех поколений, будут звучать шуточные поздравления, показаны традиционные «капустники». В программе примут участие: ансамбль «Изумруд», квартет Stambulchik brothers, группа Rofano с Георгием Юфа (Москва), Михаил Агре (Израиль) и многие другие.
19:00 Дворец игровых видов спорта (ул. Олимпийская набережная, 3). Состоится торжественный слёт, посвященный 55-летию студенческих отрядов Свердловской области. Участниками станут более 2500 человек.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:56 | 22.11.2018
Впервые за 20 лет выполнен ремонт дороги Чернушка – Тюш в Прикамье
17:35 | 22.11.2018
В Свердловской области ожидается сильный снег, метель и гололедица
17:27 | 22.11.2018
Житель Кургана создавал постановочные ДТП, чтобы получить страховку
17:13 | 22.11.2018
Губернатор запустил в Курганской области горячую линию по проблемам в сфере здравоохранения
17:05 | 22.11.2018
Заброшенную больницу в Зелёной роще решили охранять круглосуточно
16:57 | 22.11.2018
В Перми прошли последние в этом году встречи глав районов с населением
16:32 | 22.11.2018
В случае победы заявки на ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге появятся десятки представительств иностранных государств
16:29 | 22.11.2018
Жителя Перми подозревают в нападении на доставщика еды
16:21 | 22.11.2018
Попавшемуся на браконьерстве жителю Куртамыша грозит 5 лет тюрьмы
16:06 | 22.11.2018
К подготовке программы социально-экономического развития власти Зауралья подключили банкиров
15:55 | 22.11.2018
Принято окончательное решение о выделении средств на рекультивацию челябинской свалки
15:53 | 22.11.2018
Свердловское правительство установило налоговые преференции для резидентов кластера «Гора Белая»
15:38 | 22.11.2018
В Туринске сотрудница банка, укравшая более 12 млн рублей, осуждена на четыре года
15:17 | 22.11.2018
Екатеринбуржцы могут сдать в зоопарк ненужные пледы
15:09 | 22.11.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на интеллектуальные выходные
14:46 | 22.11.2018
Руководство попросило: в Первоуральске освятили металлургический колледж
14:04 | 22.11.2018
На улице Отрадной сегодня горел двухэтажный дом
13:57 | 22.11.2018
Совокупная выручка резидентов двух пермских технопарков превысит 30 млрд рублей в год
13:37 | 22.11.2018
В Екатеринбурге компания зарегистрировала на 7,5 кв. метрах 98 мигрантов
13:23 | 22.11.2018
Прокуратура Екатеринбурга провела проверку ЕМУП, возглавляемого бывшим кандидатом в депутаты. Из муниципальной собственности «уводят» 72 миллиона рублей
13:14 | 22.11.2018
Проект благоустройства троп Шарташского лесопарка прошёл экспертизу
12:56 | 22.11.2018
«Фестивальный дом» на эспланаде откроет двери 4 декабря
12:52 | 22.11.2018
В ближайшую пятницу уральцы отправятся шопиться в интернет
12:49 | 22.11.2018
«Ласточки» в Пермском крае перевезли свыше 18 тысяч пассажиров
12:43 | 22.11.2018
В Перми активизирован вывоз снега с улиц
12:08 | 22.11.2018
На улице Восстания в Екатеринбурге демонтировали незаконный киоск
12:05 | 22.11.2018
В скандальном ЕМУП «Золушка» следователи изъяли документы
12:01 | 22.11.2018
В Шадринске вор со стажем выронил украденный окорок, убегая от сотрудников магазина
11:52 | 22.11.2018
Екатеринбуржец, сбивший трёх человек на Фурманова, обжаловал свой арест
11:30 | 22.11.2018
Делегат от России в МБВ рассказал, как пройдёт голосование за ЭКСПО-2025
10:43 | 22.11.2018
В Нижнем Тагиле владельцу кафе грозит срок за взятку сотруднику полиции
10:32 | 22.11.2018
Бывший начальник ОМВД Богдановича перешел на работу в мэрию
10:28 | 22.11.2018
В Екатеринбурге прокуратура проверяет организацию уборки снега
10:22 | 22.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 ноября 2018 года
09:59 | 22.11.2018
Россельхознадзор проверил молочную продукцию в Свердловской области
09:43 | 22.11.2018
В центре Парижа появились уральские матрёшки – послы ЭКСПО-2025
09:24 | 22.11.2018
В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибла девушка
23:02 | 21.11.2018
Консерваторию в центре Екатеринбурга готовят к капитальному ремонту
22:37 | 21.11.2018
Коммунисты назвали аэропорт Кольцово именем Пупкина: в Екатеринбурге уже появились новые знаки
21:27 | 21.11.2018
Привет из ОАЭ: свердловчанин выступил в поддержку ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге на пляже Дубая
21:16 | 21.11.2018
В Свердловской области начнут обучать тьюторов для работы с детьми с ограниченными возможностями
20:46 | 21.11.2018
Студента колледжа УрГЭУ нашли мёртвым в общежитии