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Анонсы


18:21 | 22.11.2018

Анонсы событий на 23 ноября

10:30 Свердловский государственный областной дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12). Пройдут финальные мероприятия Международного фестиваля инклюзивного искусства «Inclusive Art». Напомним, для участия в фестивале в Екатеринбург приехали более 300 человек (52 коллектива) из нескольких стран мира.
В 10.30 стартуют мастер-классы: «Голоса Севера — Скандинавские народные мелодии. Песни любви и грусти», «Сыграем вместе! Музыкальная терапия в системе психосоциальной реабилитации», «Незнакомый уголок мира, который я знаю», «Основы танцевально-двигательных занятий для людей с нарушениями интеллекта», «Инклюзивная танцевальная терапия», «Как рождается номер», «Петь легко».
В 17.30 состоится фестивальный показ по направлению «Музыка».
В 19.00 – торжественное закрытие фестиваля.

11:00 Резиденция губернатора Свердловской области (Горького, 21, зал под куполом). Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов проведет заседание инвестиционного совета, в ходе которого участники обсудят меры по снижению административных барьеров при регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, представят результаты опроса предпринимателей об оценке делового климата в Свердловской области. Также на совете рассмотрят реализацию стратегического инвестиционного проекта «Производственная фирма «СКБ Контур» и вопрос о включении новых проектов в перечень инвестиционных, имеющих стратегическое значение для Свердловской области.

11:00 с. Чусовое (ул. Первомайская, д.5, ФАП). Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков совершит рабочую поездку Шалинский район. Министр оценит работу первого в Свердловской области передвижного комплекса «Стоматология», работу передвижного мобильного комплекса «Диагностика», первую в районе телемедицинскую установку, проведет личный прием пациентов в рамках всероссийской акции «#ДоброВСело». По итогам поездки состоится брифинг министра.
Автобус для СМИ отправится в 8.30 от резиденции губернатора (Горького, 21).
Программа:
11.00 в с. Чусовое (ул. Первомайская, д.5, ФАП) – начало работы передвижного комплекса «Стоматология».
12.00 в Сылва (ул. Ленина, д.14, ФАП) демонстрация работы первой в районе телемедицинской установки.
13.30 в п. Шамары (ул. Первомайская, 30, ОВП) личный прием граждан, подход к прессе.
15.00 в р.п. Шаля (ул. Орджоникидзе,5а, площадь перед ДК) работа передвижного мобильного комплекса «Диагностика».

14:00 Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173А). Состоится «День особенных мам». Мероприятие пройдет в преддверии Дня матери в России. Героями праздника станут 15 женщин, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках. Они расскажут об опыте «особого» родительства молодым инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также их сверстникам, не имеющим инвалидности.
Сейчас идет подготовительный этап мероприятия – проходит фото- и видеосъемка мам и их членов семьи. Результаты работы будут представлены во время пятничной встречи.

16:00 Уральский музыкальный колледж (ул. А.Валека, 25; большой зал). Состоится торжественный вечер, посвященный 75-летию образовательного учреждения. Планируется, что участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
В ходе мероприятия будут вручены награды губернатора Свердловской области, регионального правительства и Законодательного собрания, Общественной палаты Свердловской области. Прозвучат поздравления от коллег, в том числе, видеообращения народного артиста СССР Юрия Башмета, народных артистов России Михаила Гантварга, Александра Чайковского, Вадима Бибергана, ректора Московской консерватории Александра Соколова и других.
Праздничные мероприятия в честь юбилея Уральского колледжа также состоятся 29 ноября и 1 декабря.
29 ноября в Свердловской государственной академической филармонии (ул. К. Либкнехта, 38 А; большой зал) состоится праздничный концерт, в котором примут участие четыре оркестра колледжа («Лицей-камерата», духовой, народный и симфонический), а в качестве солистов выступят выпускники десятилетки, являющиеся в настоящее время солистами крупных столичных коллективов.
1 декабря школа откроет двери для выпускников всех поколений, будут звучать шуточные поздравления, показаны традиционные «капустники». В программе примут участие: ансамбль «Изумруд», квартет Stambulchik brothers, группа Rofano с Георгием Юфа (Москва), Михаил Агре (Израиль) и многие другие.

19:00 Дворец игровых видов спорта (ул. Олимпийская набережная, 3). Состоится торжественный слёт, посвященный 55-летию студенческих отрядов Свердловской области. Участниками станут более 2500 человек.

© «Вечерние Ведомости»

 


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