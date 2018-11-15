Анонсы
18:11 | 20.11.2018
Анонсы событий на 21 ноября
В рамках форума будут представлены возможности системы реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в сфере образования Свердловской области, практики профориентационной работы, профессионального обучения и образования, занятости и трудоустройства, успешные практики продуктивного родительского опыта сопровождения особых детей. Также родители смогут получить индивидуальные консультации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий.
Объединяющей темой форума станет обсуждение вопросов построения индивидуального образовательного и профессионального маршрута детей с инвалидностью. Общение в формате форума позволит рассмотреть вопросы комплексной реабилитации и абилитации детей. Родителями, специалистами некоммерческих организаций и активными членами благотворительных фондов будет представлена практика продуктивного родительского опыта. На форуме будет организовано открытое обсуждения вопросов профессиональной ориентации детей с инвалидностью и возможности их дальнейшего трудоустройства.
Организаторы форума – министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Всероссийская организация родителей детей-инвалидов, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс», Уральский государственный педагогический университет.
В работе форума запланировано участие представителей исполнительных органов государственной власти, участвующих в реализации пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, представителей Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, образовательных организаций Свердловской области, экспертов и специалистов.
Программа форума:
10.00-11.50 – пленарное заседание
12.00-13.15 – брифинг с участием представителей министерств и ведомств
14.00-17.00 – работа информационно-презентационных площадок
17.00-17.15 – подведение итогов работы форума
11:00 Перекресток улиц Радищева - Сакко и Ванцетти. Специалисты комитета по транспорту и организации дорожного движения Администрации города Екатеринбурга расскажут и на деле покажут, как ведется выявление нарушителей с помощью специального комплекса «Паркон». Представители СМИ смогут проехать в автомобиле, оснащенном данной системой, увидеть организацию процесса по выявлению водителей, которые поставили машину на платную парковку, но не оплатили ее.
11:00 Свердловский государственный областной дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12). Пройдут мероприятия Международного фестиваля инклюзивного искусства «Inclusive Art», участниками которых станут представители не менее 5 стран – граждане с ограниченными возможностями здоровья. Стартуют мастер-классы по танцу: «Микс стилей и возможностей» (его проведет Мехтхильд Кройзер из Германии) и по танцу «Душа и тело в унисон» (проведет Екатерина Сизова из Самары).
В 14.00 в Свердловском государственном областном дворце народного творчества (ул. Фестивальная 12) состоится фестивальный показ лучших театров – лауреатов фестиваля.
В 17.00 в Свердловском государственном областном дворце народного творчества (ул. Фестивальная 12) состоится торжественная церемония открытия.
12:00 Ельцин Центр (ул.Б.Ельцина,3, ауд.101). Состоится конференция, посвященная перспективам развития промышленного туризма в России.
Эксперты рассмотрят вопросы установления связей между промпредприятиями и туристскими компаниями, а также развитие межрегиональных маршрутов. Состоится обмен опытом по повышению стандартов экскурсионного обслуживания на предприятиях и презентация успешных практик.
Конференцию проводит Федеральное агентство по туризму. В мероприятии примут участие министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, представители туриндустрии, промышленных предприятий, музеев, образовательных учреждений.
13:00 ДИВС (Олимпийская набережная, 3). 21-24 ноября во Дворце игровых видов спорта состоятся «Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти Заслуженного тренера СССР Е.А.Облыгиной». В этом году данные соревнования Юбилейные – 30 лет. Впервые были проведены в 1988 году, а в 1991 году соревнования были внесены в российский календарь спортивно-массовых мероприятий и приобрели статус Всероссийских с присвоением звания «Мастер спорта России».
В турнире примут участие более 500 спортсменок из городов: Москва, Владивосток, Калининград, Челябинск, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Тольятти, Красноярск, Петрозаводск, Уфа, Нижневартовск, Ханты – Мансийск, Киров, Казань, Тюмень, Ярославль, Екатеринбург (8 команд – 8 школ художественной гимнастики), команды из городов Свердловской области. Возраст выступающих гимнасток от 12 лет и старше. Соревнуются в многоборье и групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта и по программе мастеров спорта.
© «Вечерние Ведомости»
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